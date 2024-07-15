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Сегодня, 11:00

«Пульс. Спорт» — лучшая страховка для спортсменов по версии оргкомитета премии «Спорт и Россия»

Руководитель направления по спортивному страхованию,в цифровой страховой «Пульс» Евгения Слабодчикова.
Руководитель направления по спортивному страхованию,в цифровой страховой «Пульс» Евгения Слабодчикова.
Фото Пресс-служба Премии «Спорт и Россия»
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Цифровая страховая «Пульс» стала лауреатом премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая страховая компания для профессиональных спортсменов и любителей».

Мы взяли интервью у Слабодчиковой Евгении Викторовны, руководителя направления по спортивному страхованию СК «Пульс», и узнали про спортивные проекты компании и формулу успеха: разработка удобного клиентского пути, выгодный продукт и поддержка спортсменов на соревнованиях.

Компания недавно стала лауреатом премии «Спорт и Россия». Как вы достигли такого результата?

Страховку «Пульс.Спорт» мы запустили в феврале 2023 года. Сначала был упор только на прямые продажи, анализировали аудиторию и спрос. Потом начали участвовать в спортивных мероприятиях в качестве спонсоров, развивать партнерские отношения. На мой взгляд, разработка удобного клиентского пути и выгодного продукта для клиента, а также поддержка спортсменов во время соревнований, стали нашей формулой успеха по спортивному страхованию.

Евгения Викторовна, какие спортивные проекты поддерживает компания?

Мы поддерживаем проекты по разным видам спорта. Среди организаторов забегов это Wild Trail и Московский Марафон. Среди тех, кто развивают велоспорт: GranFondo и Московский велофестиваль. По водным видам спорта: Swimсup и Завидово Сап Клаб. А еще в 2023 году стали спонсорами мероприятия по развитию уличной культуры и спорта — Кардо.

Также, мы являемся партнерами крупных компаний по спортивному страхованию: банк ВТБ, Почта Банк, футбольный клуб «Динамо» и КАНТ.

Вы сотрудничаете с большим количеством спортивных организаций. Какие проблемы в отрасли вы определили? Что замечаете?

Наверное, это устаревший подход к страхованию в целом и знаменитая надежда на «авось». Да, на некоторых мероприятиях есть обязательное страхование. Но, мы бы хотели, чтобы люди сами заботились о себе. Ведь, к сожалению, неуязвимых людей не бывает. Сильный ушиб или какое-нибудь растяжение при занятиях спортом — довольно частая история.

Какой совет вы бы дали спортсменам?

Очень простой! Обязательно следить за своим здоровьем, помнить о безопасности и не забывать про страховку, которая пригодится в трудные моменты.

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АРХИВ

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