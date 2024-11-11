«Он очень хороший муж и отец»: история любви футболистов Дениса Глушакова и Ксении Коваленко

Лавстори экс-игрока сборной России и спортсменки из «Топ-100 самых сексуальных девушек планеты» — 2014.

История любви Глушакова и Коваленко

В 2018 и 2019 годах бывший футболист сборной России Денис Глушаков регулярно попадал в новости. Повод был скандальный и не очень связан со спортом — развод капитана «Спартака» с первой женой Дарьей. Супруга обвиняла игрока в изменах, выводе денег с общего счета, переоформлении дома на мать и уклонении от уплаты алиментов. Также в Сеть были слиты аудиосообщения с угрозами чемпиона России в адрес женщины.

В 2020 году активно обсуждалась одна из причин, по которой Глушаков не захотел продлевать контракт с грозненским «Ахматом». Оказалось, дело в желании полузащитника найти клуб в Москве и чаще видеться с новой девушкой. Его избранницей стала Ксения Коваленко, футболистка московского ЦСКА. Из-за тренировок, выездов со своими клубами и жизни в разных городах пара практически не виделась. Поэтому хавбек принял решение вернуться в столичный регион и заключил контракт с «Химками».

При каких обстоятельствах познакомились футболисты, точно не известно. Ксения Коваленко дружит со многими игроками РПЛ. Они часто отдыхали в общих компаниях, однако девушка никогда не хотела с ними встречаться.

«Всегда говорила, что не хочу быть женой футболиста. Знаю много игроков, какие они. Видимо, кричала-кричала — и докричалась. Поняла, что это стереотип. Неважно, чем занимается человек и какой он. Если чувствуешь к нему теплоту», — говорила Коваленко.

По словам футболиста, Ксения смогла покорить его своим характером.

«Она открытая, настоящая и жизнерадостная. У нас с Ксений одно видение в жизни. Да, бывает, наши точки зрения расходятся, но это несущественно», — рассказывал Глушаков в интервью Sport24.

Первое время пара официально не подтверждала свой роман. Только спустя несколько месяцев Глушаков раскрылся в интервью.

«Встречаюсь ли я с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко? Да, но личную жизнь комментировать не буду», — сказал Глушаков в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Возлюбленные около года не выкладывали совместные фото в соцсетях. Но 31 декабря 2020-го Денис Глушаков опубликовал снимок с Ксенией, пара поздравила болельщиков с Новым годом. На кадре видно, что на безымянном пальце правой руки у футболистки красуется обручальное кольцо с бриллиантом. Впервые спортсмены появились на публике на матче ЦСКА — «Спартак» в сентябре 2021-го.

Фото соцсети

Свадьба Глушакова и Коваленко

Футболисты отправились в ЗАГС 26 мая 2021 года, в день рождения Ксении. Глушаков нежно поздравил свою возлюбленную с 26-летием в соцсетях, назвав ее женой. «Жена, с днем рождения! Люблю тебя», — написал футболист.

Пара приняла решение не устраивать роскошную свадьбу. Молодожены отметили бракосочетание в кругу семьи и близких друзей.

Для церемонии невеста не стала облачаться в традиционное свадебное платье, а выбрала белый пиджак. Жених также отказался от классического смокинга в пользу синего пиджака и рубашки без галстука.

Дети Глушакова и Коваленко

У футболиста есть две дочери от первого брака — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (2016). 7 марта 2021 года у Глушакова и Коваленко родилась девочка, которую назвали Милой.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Глушаков в своих соцсетях.

Коваленко смогла найти общий язык с детьми Глушакова от первого брака. Девочки часто проводят время с новой семьей отца.

«Они дружат, обнимаются и целуются. Для меня это счастье — видеть хорошие отношения в семье. Дай Бог, чтобы так было дальше. Всегда мечтал об этом», — говорил Глушаков Sport24.

Фото соцсети

В ноябре 2024 года у Дениса и Ксении родился долгожданный сын. Мальчика назвали Данилом.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! P. S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков в соцсетях.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как и где живут Глушаков и Коваленко

Семья проживает в элитном коттеджном поселке Павлово-2 на Новой Риге. Глушаков сам занимается хозяйством — например, убирает снег на территории у дома, а также гладит белье.

«Каково жить с Денисом Глушаковым? С кайфом. Он очень хороший муж и отец, делает много работы по дому. Как-нибудь выложу видео, как Денис гладит одежду. Очень хороший мужчина», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».