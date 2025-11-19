Видео
Сегодня, 15:00

Роналду — в гостях у Трампа. Ужин в Белом доме посетили Илон Маск, Тим Кук и кронпринц Саудовской Аравии

Дональд Трамп и Криштиану Роналду встретились в Белом доме
Артем Белинин
Корреспондент
Фото Соцсети, Global Look Press
Большая встреча в Вашингтоне.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом. Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

Криштиану Роналду.Красивее Бекхэма и популярнее Трампа: вторая часть интервью Криштиану Роналду

«Мой сын теперь чуть больше уважает отца»

На мероприятии присутствовал весь американский бомонд. Среди видных гостей были госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, министр торговли Говард Лютник, президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Тим Кук, Илон Маск, Джефф Безос и Дэвид Сакс. Последний опубликовал селфи с Роналду, сделанное португальцем.

Сам Криштиану услышал пару приятных слов от Трампа — президент заявил, что познакомил футболиста со своим сыном. «У нас тут собралось много мировых лидеров — звезды, спортсмены... Мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррону удалось с ним познакомиться, и, я думаю, он теперь чуть больше уважает отца — просто потому, что я представил их друг другу», — заявил Трамп в приветственной речи.

Роналду пока не прокомментировал встречу, но ранее в интервью Пирсу Моргану он выражал желание пообщаться с Трампом. Футболист называл его человеком, способным изменить мир, и признавал их общие черты. При этом Криштиану заявлял, что он известнее американского президента: «Думаю, во всем мире, даже на самом маленьком острове, меня знают больше».

В июне нападающий отправлял Трампу футболку сборной Португалии с автографом и подписью «Играем за мир».

Контекст визита

Как отмечает американская пресса, для Роналду это первый официальный приезд в США с 2017 года. Долгое время форвард избегал поездок в страну из-за обвинений в изнасиловании от модели Кэтрин Майорги. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, но сам футболист вину отрицал.

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес положительно оценил встречу: «Криштиану — больше, чем футболист. Он может помочь во многих вопросах за пределами поля. Это счастливый день для всех португальцев — они увидят посла страны в Белом доме».

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.«Там правят леворадикальные психи». Трамп хочет отобрать футбольный ЧМ-2026 у двух американских городов

Дипломатический скандал и футбол

Редкость, но на ужине основное внимание было приковано вовсе не к Роналду, а к шейху Салману. Это первый визит в США наследного принца Саудовской Аравии после масштабного дипломатического скандала, связанного с убийством журналиста Джамала Хашогги в 2018 году.

Напомним, Хашогги, известный критик Салмана, был убит и расчленен на территории саудовского посольства в Стамбуле. По данным американской разведки, наследный принц одобрил эту операцию, хотя сам он все отрицает.

Теперь напряжение между США и Саудовской Аравией исчезло — Трамп вступился за Салмана, когда репортеры задавали вопросы о Хашогги: «Вы упоминаете крайне неоднозначного человека. Многим людям этот господин, о котором вы говорите, не нравился. Всякое бывает. Однако наследный принц ничего об этом не знал. А вам не надо ставить в неудобное положение наших гостей». Сам принц назвал произошедшее трагедией и ошибкой, заявив, что были приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Итог встречи

Визит саудовской делегации оказался успешным: стороны заключили оборонное соглашение и договорились об инвестициях в американскую экономику на триллион долларов.

Шейх Салман известен активными вложениями в футбол. Контролируемый им Суверенный фонд Саудовской Аравии спонсирует клубы Про-лиги, включая «Аль-Наср» Роналду, а в 2023 году приобрел английский «Ньюкасл». Усилия принца помогли Саудовской Аравии получить право на проведение чемпионата мира в 2034 году. Роналду активно поддерживал эту заявку, что говорит о крепком союзе футболиста и наследного принца.

7

  • Правдобур

    Арабы как бабы, таскающие с собой болонку, таскают везде Рони! Кстати они заплатили ему за это 250 млн не рублей!))

    19.11.2025

  • Excalibur

    На момент показалось, что Николай Дроздов (на фото) тоже там побывал

    19.11.2025

  • IQ-87%

    Зачем это тут-ах да -это так на всякий случай-может кто заметит и отметит- там где надо -может даже Трампу доложат

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Трамп нарушил дресс-код, пишёл без кепки :point_up:?

    19.11.2025

  • alehan.227471

    Нормальные люди, красиво отдыхают, проводят чемп мира, инвестируют сотни млд если не триллионы уже $ - сами зарабатывают и другим дают.

    19.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Трамп собрал клуб миллиардеров. Роналду теперь полноправный его член этого клуба.

    19.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Трамп собрал клуб миллиардеров.

    19.11.2025

    Криштиану Роналду
    Дональд Трамп
