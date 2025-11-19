Большая встреча в Вашингтоне.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом. Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

«Мой сын теперь чуть больше уважает отца»

На мероприятии присутствовал весь американский бомонд. Среди видных гостей были госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, министр торговли Говард Лютник, президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Тим Кук, Илон Маск, Джефф Безос и Дэвид Сакс. Последний опубликовал селфи с Роналду, сделанное португальцем.

Сам Криштиану услышал пару приятных слов от Трампа — президент заявил, что познакомил футболиста со своим сыном. «У нас тут собралось много мировых лидеров — звезды, спортсмены... Мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррону удалось с ним познакомиться, и, я думаю, он теперь чуть больше уважает отца — просто потому, что я представил их друг другу», — заявил Трамп в приветственной речи.

Роналду пока не прокомментировал встречу, но ранее в интервью Пирсу Моргану он выражал желание пообщаться с Трампом. Футболист называл его человеком, способным изменить мир, и признавал их общие черты. При этом Криштиану заявлял, что он известнее американского президента: «Думаю, во всем мире, даже на самом маленьком острове, меня знают больше».

В июне нападающий отправлял Трампу футболку сборной Португалии с автографом и подписью «Играем за мир».

Контекст визита

Как отмечает американская пресса, для Роналду это первый официальный приезд в США с 2017 года. Долгое время форвард избегал поездок в страну из-за обвинений в изнасиловании от модели Кэтрин Майорги. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, но сам футболист вину отрицал.

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес положительно оценил встречу: «Криштиану — больше, чем футболист. Он может помочь во многих вопросах за пределами поля. Это счастливый день для всех португальцев — они увидят посла страны в Белом доме».

Дипломатический скандал и футбол

Редкость, но на ужине основное внимание было приковано вовсе не к Роналду, а к шейху Салману. Это первый визит в США наследного принца Саудовской Аравии после масштабного дипломатического скандала, связанного с убийством журналиста Джамала Хашогги в 2018 году.

Напомним, Хашогги, известный критик Салмана, был убит и расчленен на территории саудовского посольства в Стамбуле. По данным американской разведки, наследный принц одобрил эту операцию, хотя сам он все отрицает.

Теперь напряжение между США и Саудовской Аравией исчезло — Трамп вступился за Салмана, когда репортеры задавали вопросы о Хашогги: «Вы упоминаете крайне неоднозначного человека. Многим людям этот господин, о котором вы говорите, не нравился. Всякое бывает. Однако наследный принц ничего об этом не знал. А вам не надо ставить в неудобное положение наших гостей». Сам принц назвал произошедшее трагедией и ошибкой, заявив, что были приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Дональд Трамп. Фото Global Look Press

Итог встречи

Визит саудовской делегации оказался успешным: стороны заключили оборонное соглашение и договорились об инвестициях в американскую экономику на триллион долларов.

Шейх Салман известен активными вложениями в футбол. Контролируемый им Суверенный фонд Саудовской Аравии спонсирует клубы Про-лиги, включая «Аль-Наср» Роналду, а в 2023 году приобрел английский «Ньюкасл». Усилия принца помогли Саудовской Аравии получить право на проведение чемпионата мира в 2034 году. Роналду активно поддерживал эту заявку, что говорит о крепком союзе футболиста и наследного принца.