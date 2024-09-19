Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:00

Двое бойцов ММА пострадали в перестрелке у офиса Wildberries. Один скончался, второй — в тяжелом состоянии

Во время перестрелки у офиса Wildberries погиб бывший боец ММА Ислам Эльмурзиев
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Логотип Wildberries и полицейские
У офиса Wildberries произошла перестрелка.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Что известно об инциденте.

Что случилось

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка. Позднее пресс-служба популярного маркетплейса заявила, что сооснователь компании Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в помещение.

Бакальчук, в свою очередь, заявил, что пришел на заранее согласованную встречу, но все пошло не по плану. «Уже на входе я был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент прозвучали выстрелы», — сказал Владислав «Ведомостям».

Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга: «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался».

На данный момент Владислав Бакальчук задержан. По данным «РБК», ему предъявлены обвинения по целому ряду статей: «Убийство» (ст. 105 ч. 2 УК РФ), «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), «Покушение на сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Полицейские у офиса Wildberries
Фото Global Look Press

Есть погибшие и раненые

Конфликт в офисе Wildberries не обошелся без жертв — по разным данным, пострадали около 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Два человека погибли. Татьяна Бакальчук обвинила в произошедшем мужа. «К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса», — сообщила соосновательница Wildberries в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших и погибших в ходе вооруженного конфликта есть представители смешанных единоборств. Так, в результате перестрелки погиб Ислам Эльмурзиев — уроженец Ингушетии, боец ММА, ранее участвовавший в нескольких профессиональных боях и Fight Nights Global. Эльмурзиев некоторое время не участвовал в поединках.

Ашраф Мурадов. «Все, что я увидел, это пистолет перед лицом». Боец поп-ММА стал участником массовой драки со стрельбой

Находящийся в тяжелом состоянии Абубакар Местоев также родом из Ингушетии, он тоже боец ММА. Местоев — действующий спортсмен, выступает в промоушне АСА. Свой следующий бой он должен был провести 4 октября на турнире АСА 180 против бразильца Эривана Сильвы Перейры.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал, что в перестрелке пострадал чемпион мира и Европы по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, а также чемпион России и ВС РФ по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзоев. Об их состоянии точной информации пока нет.

ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя