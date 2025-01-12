«Благодаря тебе я познал настоящую любовь»: любовная история легенды футбола Буффона и телеведущей Д'Амико

Красивая история любви чемпиона мира по футболу и телеведущей.

С кем ранее Буффон был в браке?

Популярный футболист и один из лучших вратарей мира Джанлуиджи Буффон всегда был окружен красивыми женщинами. Сперва его сердце покорила итальянская легкоатлетка Винченца Кали, однако этот роман был недолгим.

Буффон состоял в браке с вице-мисс Чехия 1988 года Аленой Шередовой. Молодые люди познакомились в 2005 году. Пара сыграла свадьбу только в 2011-м, хотя обручилась за пять лет до этого. Итальянские СМИ писали, что вратарь после выхода сборной в финал чемпионата мира предложил возлюбленной пожениться, если «Скуадра адзурра» выиграет турнир. По признанию очевидцев разговора, Шередова хоть и удивилась, но ответила согласием. 9 июля итальянцы обыграли Францию в серии пенальти решающего матча ЧМ-2006 в Берлине и завоевали трофей.

Несмотря на долгожданное бракосочетание, футболист и модель не смогли сохранить семью. В 2014 году они объявили о разводе. В их союзе появились два сына — Луи Томас (родился в 2007 году) и Дэвид Ли (в 2009-м).

Однажды в социальных сетях у чешской модели спросили, как она смогла простить измену Буффону. Шередова заявила, что в этом помогло ее окружение. «От рогов еще никто не умирал. Нужно двигаться дальше. Нужно пройти долгий путь, многое зависит от окружения. Хотя, конечно, разочарование остается», — призналась Алена.

Женщина устроила свою личную жизнь после разрыва с голкипером, она состоит в отношениях с футбольным функционером Алессандро Нази. У пары есть совместная дочь.

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История знакомства Буффона и Д'Амико

Джанлуиджи Буффон познакомился с телеведущей Sky Sports Иларией Д'Амико, еще когда состоял в браке с Аленой Шередовой. Их первая встреча произошла в 2012 году во время интервью журналистки со звездным голкипером «Ювентуса».

«После матча с «Миланом», в результате которого решилась судьба скудетто 2012 года, того самого, в котором не засчитали гол Мунтари, Илария задала мне вопрос: «Буффон, если бы ты заметил, что мяч пересек линию, то сообщил бы об этом судье?» — вспоминал футболист в интервью Corriere della Sera.

Однако чувства между ними вспыхнули позже. Джиджи и Илария оказались участниками благотворительного мероприятия, во время которого у них было больше возможностей пообщаться. Именно эта встреча и перевернула их жизни.

«Некоторое время спустя мы вместе оказались в больнице, на благотворительном мероприятии. Мы начали общаться. И я понял, что та холодная женщина, которую я видел по телевизору, на самом деле оказалась очень даже милой», — признавался Буффон Corriere della Sera.

По словам футболиста, в его отношениях с чешской моделью уже давно был кризис, поэтому он не стал противиться новому роману.

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«Эта история к тому моменту уже подошла к концу, и ее окончательно перечеркнул глубокий кризис. Мне было очень больно заставлять страдать ее, страдать наших сыновей, Луи Томаса и Дэвида Ли. Я счастлив, что сегодня Алена обрела новую семью», — рассказывал Буффо Corriere della Sera.

Несмотря на то что брак Буффона уже трещал по швам, Д'Амико несколько лет не комментировала свои отношения с игроком сборной Италии. Во-первых, девушка боялась осуждения и предпочитала отмалчиваться. Во-вторых, на момент знакомства с Джиджи телеведущая состояла в отношениях с отцом своей дочери.

Илария перестала скрывать роман с Буффоном после рождения общего ребенка в 2016 году. Пара стала вместе появляться на публике. Также ведущая и футболист снялись в сериале Amazon Prime «Все или ничего: Ювентус».

По признанию теледивы, в их отношениях царит гармония. Например, возлюбленные легко перенесли карантин из-за пандемии коронавируса, когда им пришлось сутками быть вместе на протяжении нескольких месяцев.

«В течение двух месяцев почти всегда вместе и почти всегда со всеми четырьмя детьми, такого не было никогда, даже в отпуске. После первых десяти дней мы сказали себе: «Неужели мы никогда не ссоримся?» Нам очень повезло», — признавалась Илария в интервью Tuttosport.

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Дети Буффона и Д'Амико

6 января 2016 года у Джанлуиджи Буффона и Иларии Д'Амико родился мальчик, которого назвали Леопольдо Маттиа.

Спустя несколько дней после рождения наследника футболист и телеведущая появились на публике. Молодые родители отправились в юридическую организацию, чтобы зарегистрировать все необходимые документы на ребенка. На снимках папарацци оба светились от счастья — много обнимались и целовались.

Несмотря на развод с первой супругой, Буффон принимает участие в жизни сыновей Луи Томаса и Дэвида Ли. Оба пошли по стопам звездного отца. Правда, Луи Томас играет на позиции нападающего.

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Свадьба Буффона и Д'Амико

Чемпион мира сделал предложение теледиве еще в 2017 году. Однако тогда пара договорилась, что сыграет свадьбу, когда вратарь завершит карьеру. В 2023 году в возрасте 45 лет Джиджи повесил бутсы на гвоздь. Голкипер исполнил свое обещание, и 28 сентября 2024 года Буффон и Д'Амико сыграли свадьбу.

Церемония бракосочетания прошла на севере Тосканы в присутствии 250 гостей. Торжество посетили не только звезды спорта, но и кино. Поздравить молодоженов пришли футболисты — легендарная тройка защитников Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, тренеры Лучано Спаллетти, Массимилиано Аллегри и Арриго Сакки, режиссер Тим Бертон, актриса Моника Беллуччи. Также на свадьбе присутствовали сыновья Буффона от первого брака.

Для торжества невеста выбрала кружевное платье в пол с открытыми плечами. На голове у нее был ободок из белых цветов с короткой фатой, в руках — букет из белых роз. Жених облачился в костюм-тройку темно-графитового цвета.

Буффон во время обмена клятвами произнес очень трогательные слова в адрес своей возлюбленной. «Благодаря тебе, Илария, я познал настоящую любовь. Я не верил, что она может существовать», — сказал Джанлуиджи.

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Кто такая Илария Д'Амико?

Илария Д'Амико старше Буффона на пять лет. Известно, что по образованию девушка юрист. Однако после окончания учебного заведения она начала работать на телевидении. Возлюбленная легенды итальянского футбола работает на телеканале Sky Sports Italy ведущей и комментатором передач, которые посвящены чемпионату Италии и Лиге чемпионов. Несколько лет у нее выходило собственное телешоу «Что нового». Также Илария писала для ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

В 2019 году девушка Буффона стала ведущей церемонии вручения наград ФИФА (Международной федерации футбола). Женщина активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о своей жизни.