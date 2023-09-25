История Джастина Тимберлейка: от «Грэмми» и «Оскара» до баскетбольного клуба «Мемфис»

Популярный певец и актер развивает спорт в родном Мемфисе .

Джастин Тимберлейк

Дата рождения: 31 января 1981 года

Место рождения: Мемфис (штат Теннесси), США

Рост: 185 см. Вес: 76 кг

Начало карьеры: 1996 год

Детство и юность

Тимберлейк родился 31 января 1981 года в Мемфисе, штат Теннесси. Именно в этом городе первые профессиональные шаги делали Элвис Пресли и Джерри Ли Льюис. Когда ребенку было пять лет, его родители развелись, но смогли сохранить дружеские отношения.

Тимберлейк рос в музыкальной семье, с раннего возраста ему прививали любовь к музыке. Его отец Рэндалл Тимберлейк был гитаристом в мужском бэнде, в силу своей религиозности не пропускал церковные праздники и принимал активное участие в их организации (например, дирижировал хором). Дедушка Джастина был другом Элвиса Пресли, играл на гитаре и научил этому внука.

Фото Global Look Press

В детстве у Тимберлейка был кумир — Майкл Джексон. Джастин тоже хотел стать звездой. В 12 лет мальчик попал на телевидение, принимал участие в шоу StarSearch и «Клуб Микки Мауса» на канале Disney. Именно здесь он познакомился с Бритни Спирс, Кери Расселл, Кристиной Агилерой и Райаном Гослингом.

Музыкальная карьера Джастина Тимберлейка

Покорять музыкальный олимп 16-летний Тимберлейк начал в составе бойз-бэнда 'N Sync. Первый альбом группы был распродан тиражом 11 миллионов копий. После пяти лет существования коллектив распался. В 2002-м Джастин принял решение начать сольную карьеру. И не прогадал — певец в короткий срок стал номером один в шоу-бизнесе. Его дебютная пластинка Justified взорвала все чарты. Она была удостоена двух статуэток «Грэмми», также солист получил номинацию на престижную премию MTV.

Однажды Тимберлейк угодил в скандал. В 2004 году во время выступления с Джанет Джексон он случайно порвал топ на девушке, оголив ее грудь. Поклонники были в негодовании. Эта история долго не могла сойти с полос газет. А певец взял паузу в музыкальной карьере.

Вернувшись, Тимберлейк выпускал хит за хитом. Например, записал дуэт с Мадонной на песню «4 Minutes». Хореография в клипе на эту композицию была признана одной из лучших в индустрии. Помимо номинаций MTV Video Music Awards Джастин был удостоен и премии имени Майкла Джексона. Также в его копилке девять премий «Грэмми» и четыре «Эмми».

Ярким событием в карьере артиста было выступление в качестве приглашенной звезды на песенный конкурс «Евровидение» в 2016 году. Музыкант в финале исполнил свою композицию Can't Stop The Feeling! («Не могу остановить это чувство»). Тогда же впервые фестиваль показали на американском телевидении, это позволило привлечь новую аудиторию.

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Актерская карьера Джастина Тимберлейка

Тимберлейк начал покорять мир в качестве музыканта, а также стал востребованным актером. Ему удалось сняться в десятках фильмов, его партнерами были звезды Голливуда. Первые картины с участием Джастина вышли в начале 2000-х — «Они поменялись местами» (2000), «Воля случая» (2001), «Эдисон» (2005). Правда, они не имели большого успеха, а некоторые даже провалились в прокате.

Об актерском таланте популярного певца критики заговорили только в 2010-м после выхода драмы «Социальная сеть». Тимберлейку досталась роль интернет-предпринимателя Шона Паркера. Фильм был награжден тремя статуэтками «Оскар», а номинирован на восемь. Джастин получил награду «Выбор критиков» и премию Гильдии киноактеров США.

После такого успеха Тимберлейк обратил на себя внимание многих режиссеров. Копилку с его фильмами пополнили: комедия «Очень плохая училка» (2011) с Кэмерон Диас, фантастический боевик «Время» (2011), комедия «Секс по дружбе» (2011) с Милой Кунис. Все они стали коммерчески успешными. Певцу даже удалось поработать с Вуди Алленом для картины «Колесо чудес» (2017) вместе с Кейт Уинслет.

В 2013 году Тимберлейк прилетел в Москву, чтобы презентовать фильм «Va-банк». В рамках мероприятий стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Последняя громкая премьера с актером — спортивная драма «Палмер» (2021), которая установила рекорд по просмотрам в первые выходные после выхода на Apple TV+.

В 2007 году музыкант попробовал себя в роли актера дубляжа — озвучил короля Артура в мультфильме «Шрек Третий». К озвучиванию мультфильмов он вернулся в 2016-м и 2020-м. Его голосом говорит главный герой музыкальной комедии «Тролли» Цветан. Также Тимберлейк стал автором саундтреков. Его композиция Can't Stop the Feeling! была номинирована на «Оскар». На стриминговых сервисах ее прослушали более 700 миллионов раз.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Джастина Тимберлейка: история романов

Тимберлейк крутил романы с главными красотками Голливуда и шоу-бизнеса. С 1999 по 2002 год он состоял в отношениях с поп-певицей Бритни Спирс. Поклонники ожидали новостей о скорой свадьбе, но пара распалась. Певец даже посвятил грустному событию песню Cry Me A River («Лей по мне слезы»).

После были непродолжительные романы со звездой фильма «Шаг вперед» Дженной Деван и певицей Стейси Фергюсон, более известной как Ферги, а также актрисой из «Зачарованных» Алиссой Милано.

В 2003-м певец начал встречаться со звездой Голливуда Кэмерон Диас — она старше Джастина на девять лет. Пара была вместе четыре года.

Зимой 2007 года Тимберлейк влюбился в актрису Джессику Бил. Пара долго скрывала свои отношения, пока однажды папарацци не застали их на фестивале Sundance. В 2011 году Джастин сделал девушке предложение. В это же время таблоиды писали, что пара рассталась, но осталась друзьями. Однако осенью 2012-го актеры все-таки поженились, церемония бракосочетания прошла в Италии. В семье родилось двое детей: сыновья Сайлас Рэндалл в 2015 году и Финеас в 2020-м.

Спорт в жизни Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк обожает спорт, ведет здоровый образ жизни. На территории своего особняка в Голливуде он построил баскетбольную площадку и поле для гольфа. Певец также старается принимать участие в спортивных акциях и рекламе. В 2003 году артист выступал в перерыве Супербоула на стадионе Reliant Stadium в городе Хьюстон. Он снимался в рекламе спортивного парфюма от Givenchy к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.

Тимберлейк можно часто заметить на футбольных, баскетбольных и теннисных матчах. В сентябре 2023 года он посетил финал US Open, где встречались россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович — 3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

Тимберлейк является баскетбольным фанатом. Приобретение доли в спортивных клубах — популярная тема среди голливудских звезд, артист не стал исключением. Вопрос, в какую команду вложить средства, перед певцом не стоял: Джастин сразу решил помогать клубу из своего родного города Мемфис (штат Теннесси).

Обладатель девяти премий «Грэмми» в 2012 году стал владельцем пакета акций клуба НБА «Мемфис Гриззлис». При этом музыкант является миноритарным акционером команды, у него нет юридических прав влиять на политику клуба. По данным Memphis Flyer, Тимберлейк вложил 5 миллионов долларов, что позволило ему приобрести 2,84% акций команды. Долю в клубе имеет и супруга артиста Джессика Бил. Контрольный пакет акций принадлежит бывшему инженеру Apple Роберту Пера.

Фото Global Look Press

Джастин Тимберлейк сейчас

Сегодня Джастин Тимберлейк не только актер и певец, он кинопродюсер, композитор и автор песен. В 2023 году он работает над третьей частью франшизы «Тролли». Певец вновь озвучит главного героя, а также написал музыку и составил саундтрек. Заглавный трек Better Place («Лучшее место») выходит осенью. Ради исполнения композиции был собран прежний состав 'N Sync (это первая записанной песня бойз-бэнда за 20 лет).

Тимберлейк является амбассадором модного дома Louis Vuitton. В частности, он снялся в фотосессии для коллаборации LV и японской художницы Яеи Кусамы. Актер рекламирует кожаные сумки, украшенные тыквами.

Также Тимберлейк вместе с гольфистом Тайгером Вудсом и предпринимателями Джо Льюисом и Марком Беллиссимо построит в штате Флорида полноценный город в 243 гектара. Здесь будут располагаться частные дома и многоквартирные объекты. Поселение будет оборудовано всей необходимой инфраструктурой, а также полем для гольфа, теннисными кортами, бассейнами, баскетбольной площадкой, спортзалами, парком с озером, магазинами и офисами.

10 лучших фильмов Джастина Тимберлейка по оценке IMDb

— «Социальная сеть» (2010)

— «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

— «Палмер» (2021)

— «Стон черной змеи» (2006)

— «Альфа Дог» (2006)

— «Секс по дружбе» (2011)

— «Крученый мяч» (2012)

— «Время» (2011)

— «Очень плохая училка» (2011)

— «Колесо чудес» (2017)