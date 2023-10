Путь Джейсона Стейтема: от сборной Англии до легенды боевиков

Популярный актер мог блеснуть на Олимпиаде, но выбрал актерскую карьеру.

Джейсон Стейтем

Дата рождения: 26 июля 1967 года

Место рождения: Ширброк (Дербишир), Великобритания

Рост: 175 см. Вес: 80 кг

Начало карьеры: 1998 год

Детство и юность

Джейсон Стейтем родился 26 июля 1967 года в Ширбруке (Англия). Мальчик рос в творческой семье. Его отец Барри Стейтем был музыкантом и организатором концертов, на которых зачастую сам и выступал. Его мать Эйлин Йейтс Стейтем — бывшая танцовщица и портниха, она сама шила одежду детям — Джейсону и его старшему брату Ли.

В детстве Джейсон вместе с семьей переехал на восточное побережье в Грейт-Ярмут. Здесь он пошел в школу, где познакомился с будущим футболистом и затем актером Винни Джонсом, вместе они начинали играть в футбол. Помимо спорта Джейсон посещал еще театральную студию, где получал большое удовольствие от участия в разных постановках. Именно тогда и зародилась мечта — сниматься в кино.

Фото Global Look Press

Спорт в жизни Джейсона Стейтема

По традиции все в семье Стейтемов занимались спортом. Отец был боксером и гимнастом. Его старший брат Ли пошел по стопам папы — посещал секцию боевых искусств. Джейсону нравился кикбоксинг, джиу-джитсу и футбол, однако еще больше он любил бассейн, в частности прыжки в воду. Именно в этом виде спорта он достиг больших успехов — входил в состав сборной Великобритании на протяжении 10 лет.

Такую дисциплину Стейтем выбрал неслучайно. Когда ему было 12 лет, на отдыхе в Майами он увидел прыгающих с трамплина мужчин. Вернувшись домой, он сразу же записался в секцию. Его тренером стал Ким Уайт. Позже специалист возглавил юношескую сборную Англии по прыжкам в воду, а потом и взрослую. Приглашение в состав получил и его подопечный Стейтем. Вместе они перебрались в Лондон, где жили на тренировочной базе. Такая жизнь нравилась Джейсону. Во время соревнований он много путешествовал. И был в том числе в СССР на турнире «Весенние ласточки», а его фото около первого в Москве «Макдоналдса» на Пушкинской площади через много лет стало вирусным.

В СМИ часто указывают, что Стейтем принимал участие в Олимпийских играх в 1988 году. Но актер это отрицает: попасть на Олимпиаду он так и не смог. Его главным достижением стало восьмое место на Играх Содружества, проводившихся в Новой Зеландии в 1990 году.

Однажды в бассейне Стейтема заприметил модельер и предприниматель Томми Хилфигер. Джейсону предложили стать амбассадором бренда. Так прыгун в воду начал рекламировать джинсы. Фотографии с ним публиковались в топовых глянцевых журналах.

Когда Стейтему было 24 года, он принял решение уйти из большого спорта, однако продолжил тренироваться. Его комплексом упражнений и планом тренировок часто интересуются поклонники, но актер не делится своей системой. Джейсон после спорта пробовал себя в бизнесе: продавал парфюмерию и бижутерию, пока ему не позвонили с предложением сняться в музыкальном клипе, а потом и в кино.

Фото Global Look Press

Актерская деятельность Джейсона Стейтема

Первый съемочный опыт Стейтема был не на киноплощадке, а в музыке. В 1992 году он в леопардовых трусах покорял музыкальные телеканалы в клипе группы The Shamen на песню Comin' On («Давай»). Также он принимал участие в съемках Run to the Sun («Беги к солнцу») группы Erasure в 1994-м и The Beautiful South («Прекрасный Юг») коллектива Dream a Little Dream of Me в 1995-м. Молодого человека выбрали за умение выполнять акробатические трюки и хорошую пластику.

В 1998-м Стейтему помогло знакомство с брендом Tommy Hilfiger, компания продюсировала фильм Гая Ричи под название «Карты, деньги, два ствола» (1988). Бывшего спортсмена пригласили на одну из главных ролей. Режиссер решил испытать Джейсона: попросил продать поддельную бижутерию, выдав ее за золото. У него отлично это получилось, и роль была отдана ему.

Ричи понравилось работать с неопытным актером, поэтому для своей следующей ленты «Большой куш» (2000) режиссер снова пригласил Стейтема, но уже в компанию к Брэду Питту. Джейсон также появился в работе Ричи «Револьвер» (2005). Правда, в этом фильме он предстал в более непривычном образе: для воплощения своего персонажа он преобразился — отрастил волосы и бороду.

В американском кинематографе Стейтем дебютировал в боевике «Сделай погромче» (2000). Через год британец появился в комедийной драме «Костолом» (2001), в этом фильме он предстал в образе футболиста, который угодил в тюрьму.

Джейсон также снимался в фильмах «Противостояние» (2001), «Призраки Марса» (2001), «Ограбление по-итальянски» (2003), «Адреналин» (2006), «Розовая пантера» (2006) и «Война» (2007). Одной из лучших его работ является кинолента Люка Бессона «Перевозчик» (2002). Примечательно, что все опасные трюки в фильмах актер выполнял сам без участия каскадера.

Также в карьере Стейтема были такие яркие работы, как «Неудержимые» (2010, режиссером выступил Сильвестр Сталлоне), «Смертельная гонка» (2008), «Паркер» (2013). С последней картиной он приезжал с презентацией в Москву, где принял участие в шоу «Вечерний Ургант».

Стейтем снялся в фильмах одной из крупнейших франшиз XXI века — в пяти частях «Форсажа» (7-10-е эпизоды и спин-офф «Хоббс и Шоу»). Две первые картины из списка собрали в прокате более миллиарда долларов.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем. Фото Global Look Press

Личная жизнь Джейсона Стейтема

В 1997 году Стейтем закрутил роман с английской актрисой и моделью Келли Брук. В 2004-м пара рассталась. Актриса влюбилась в своего партнера по съемочной площадке Билли Зейна.

Джейсон недолго был в одиночестве. В 2005 году на съемках фильма «Лондон» он начал отношения с актрисой Софи Монк. Правда, они были недолгими. В 2006-м бывший прыгун недолго встречался с искусствоведом Алексой Зосман.

В 2009 году на одной из вечеринок в Лондоне Стейтем встретил любовь всей своей жизни — модель Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. Их не смутила даже 20-летняя разница в возрасте. «Его знания и сила действительно вдохновляют и привлекают, и это может прийти с мужчиной, у которого было немного времени. У нас есть связь, которая не имеет ничего общего с возрастом. Работа приходит и уходит, но если у вас дома есть кто-то, кто думает, что вы самый лучший человек в мире, это поддерживает вас», — призналась Хантингтон-Уайтли в интервью Glamour.

Зимой 2016-го влюбленные сделали заявление, что они помолвлены. Через год у пары родился первенец — сын Джек Оскар Стейтем.

Британский актер много времени уделяет детям. «Он очень рад вставать в 5 утра, выполнять обязанности папы и давать мне поспать лишний час. Он очень практичный, он блестящий отец. Мне очень повезло, он отличный партнер», — говорит Хантингтон-Уайтли.

Джейсон и Роузи до сих пор не закрепили свои отношения официально. В 2022 году в семье родился второй ребенок — дочь Изабелла.

Мемы и цитаты Стейтема (Стэтхэма)

В российском интернете популярны приписываемые британскому актеры цитаты, которые несут псевдофилософский смысл. Пользователи придумывают, как Стейтем мог бы отреагировать на ту или иную неприятную или комичную ситуацию, а также поделиться «тайной» мудростью: «Одна ошибка — и ты ошибся», «Мужчины не падают, а атакуют пол», «В мире есть два типа людей — первый и второй». Больше мемов с такими фразами можно найти в Сети.

Летом 2023 года страница Стейтема в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ) попала под флешмоб на русском языке. Пользователи из России оставляли в комментариях вымышленные «пацанские» цитаты, якобы принадлежащие «автору». К ним присоединились в том числе селебрити, в частности блогер Дава, певица Сати Казанова и журналист Ксения Собчак.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Джейсон Стейтем сейчас

Голливудский актер готовится к премьере нового фильма «Пчеловод», который выйдет на большие экраны зимой 2024-го. Стейтем предстанет в образе оперативника засекреченной организации под названием «Пчеловод». В Сети уже появился трейлер детектива, в картине будет много экшена, как и во всех фильмах с участием актера.

В 2023 году вышло сразу четыре фильма со Стейтемом: «Неудержимые 4», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», «Форсаж-10» и «Мег 2: Бездна».

Актера часто можно увидеть на светских мероприятиях. В сентябре 2023 года он вместе с супругой посетил презентацию коллекции креативного директора модного дома Burberry Дэниела Ли на неделе моды в Лондоне.

Фото Global Look Press

10 лучших фильмов и сериалов Джейсона Стейтема по оценке IMDb

— «Большой куш» (2000)

— «Соучастник» (2004)

— «Большая картина» (2011-2015, мини-шоу про кино и сериалы)

— «Ограбление на Бейкер-Стрит» (2008)

— «Форсаж 7» (2015)

— «Гнев человеческий» (2021)

— «Шпион» (2015)

— «Ограбление по-итальянски» (2003)

— «Форсаж 6» (2013)

— «Адреналин» (2006)