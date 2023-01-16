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Сегодня, 19:00

«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде

Отдел фото «СЭ»
Франческа Лоллобриджида и Джина Лоллобриджида.
Фото Global Look Press
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В возрасте 95 лет скончалась звезда мирового кино Джина Лоллобриджида.
Джина Лоллобриджида. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Ее карьера началась в 40-е годы с эпизодических ролей. Настоящую известность итальянке принес фильм кинорежиссера Кристиана Жака «Фанфан-Тюльпан», в котором она сыграла с легендой французского кино Жераром Филиппом.

Жерар Филипп и Джина Лоллобриджида в фильме «Фанфан-Тюльпан». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Актрису стали приглашать самые знаменитые режиссеры мира. А журналы с ее фотографиями раскупались огромными тиражами.

Джина Лоллобриджида. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Джина Лоллобриджида. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича, с которым прожила в браке тридцать лет, воспитав сына Милко-младшего.

Джина Лоллобриджида с сыном. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Наверное, неслучайно Джина Лоллобриджида сыграла главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда «Самая красивая женщина в мире». В конце 60-х ее популярность была огромной.

Джина Лоллобриджида в окружении американских школьников. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Удивительно, что на ее пике в 70-х актриса решила больше не сниматься в кино.

234. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Она стала заниматься фотожурналистикой и скульптурой.

Джина Лоллобриджида. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Основной темой фотографий была родная Италия, но среди героев ее снимков были и знаменитости: Сальвадор Дали, Пол Ньюмен, Фидель Кастро и даже футболисты сборной Германии.

Джина Лоллобриджида. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Великолепные скульптурные работы Лоллобриджиды выставлялись в лучших музеях мира.

Джина Лоллобриджида. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В 2003 году выставка ее скульптурных работа была представлена в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Россию Лоллобриджида любила и часто приезжала в нашу страну.

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В последние годы Джина принимала участие в жюри кинофестивалей, конкурсов красоты, занималась благотворительностью.

Джина Лоллобриджида на конкурсе красоты в Риме. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Она признавалась, что нет никакого секрета ее внешности. Красота человека исходит изнутри, а позитивный взгляд на мир и людей помогает в жизни. Но в то же время Лоллобриджида всегда пристально следила за своим питанием и каждый день занималась гимнастикой.

Джина Лоллобриджида в фильме «Трапеция». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В прошлом году Джина одной из первых поздравила свою внучатую племянницу Франческу с медалями на Олимпиаде в Пекине.

Франческа Лоллобриджида. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Восьмикратная чемпионка Италии по конькобежному спорту Франческа Лоллобриджида на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала серебряную медаль на дистанции в 3000 метров и бронзу в масс-старте. Несколько раз она приезжала на этапы Кубка мира в Россию. А еще она немного похожа на свою бабушку. Не так ли?

Франческа Лоллобриджида. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Олимпиада
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