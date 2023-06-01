Дочь Шумахера тайно вышла замуж. Ее избранник — простой парень

Вместо обручальных колец пара надела друг на друга брас­леты.

У семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера и его супруги Коринны двое детей: 26-летняя дочь Джина-Мария и 24-летний сын Мика. Многие знают, что наследник пошел по стопам отца. Он уже успел стать чемпионом европейской «Формулы-3» и «Формулы-2», правда, в королевской серии у него пока не заладилось. А вот про успехи девушки мало кто слышал. Хотя ей есть чем похвастаться.

Джина-Мария Шумахер с мамой Коринной. Фото Global Look Press

Переодела лошадь в болид

Джина решила связать свою судьбу с рейнингом. Это одна из дисциплин конного спорта, который более известен как «ковбойская выездка». Свой выбор Шумахер объясняет просто — рядом с животными у нее возникает чувство гармонии.

«Лошади дарят мне спокойствие и помогают расслабиться. Я тренируюсь каждый день, и это всегда дарит мне позитивные эмоции. Конечно, нужно много терпения, и иногда я задаюсь вопросом: «Почему я это делаю?» Но лошади дают мне все, они того стоят, для них мне не трудно быть дисциплинированной, я люблю то, что я делаю», — отметила Джина-Мария в одном из интервью.

Хотя в детстве она увлекалась автомобилями и пробовала себя в картинге. «Я целый сезон ходила на картинг с отцом, но предпочла лошадей», — говорит девушка в одном интервью.

Фото Соцсети

Михаэль Шумахер был рад такому увлечению дочери, ведь оно вырабатывает дисциплину. «Он говорил мне: «Машину ты можешь поставить в гараж. Но за лошадью нужно ухаживать постоянно, даже по воскресеньям», — вспоминает Джина-Мария в одном интервью.

Увлечение девушки быстро переросло в дело жизни. Она даже обошла своего брата по количеству трофеев. В 13 лет уже была первая победа. На данный момент в ее активе золото чемпионата Европы (в составе молодежной сборной), победа на чемпионате мира среди юниоров. На взрослом уровне спортсменка взяла первое место на ЧЕ в личном и командном первенствах, а также на ЧМ по рейнингу.

Осенью 2019 года в честь 25-летия получения Шумахером первого титула чемпиона мира в «Формуле-1» наследница на шоу в Вероне показала костюмированный номер. Выступление было стилизовано под гоночный заезд, на ней были комбинезон и шлем в цветах бывшей команды ее отца «Феррари». А лошадь выступила в роли болида. Джина-Мария даже продемонстрировала «заезд» на импровизированный «пит-стоп», а завершилось все душем из шампанского.

Личная жизнь

Джина-Мария благодаря конному спорту встретила своего избранника. Им стал Йэн Бетке, который занимается конкуром. Правда, возлюбленный ведет непубличный образ жизни. Он крайне редко радует своих подписчиков совместными фото со своей девушкой. Неудивительно, ведь некоторые немецкие СМИ обвиняли молодого человека в том, что он стал ухаживать за дочерью звезды «Формулы-1» из-за громкого имени ее отца.

Джина-Мария Шумахер и Йэн Бетке. Фото Соцсети

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер неудачно упал на склоне во время катания на горных лыжах и сильно ударился головой. С тех пор легенда «Формулы-1» не показывается на публике. Ходят слухи, что он не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и практически не общается с окружающими. Коринна уже почти десять лет прячет мужа от чужих людей. Из-за этого вся семья оказалась в уязвимом положении. В том числе и Джина-Мария, которая сейчас крайне нуждается в моральной поддержке.

Как бы то ни было, дочь Шумахера и Бетке уже много лет вместе. Ходят слухи, что они тайно поженились. Вместо обручальных колец выбрали брас­леты: Джина — золотой с большим бриллиантом, а Йэн — кожаный аналог. Журналисты подсчитали, что цена их составляет 4300 евро и 1600 евро соответственно. Сама пара о свадьбе официально не заявляла. Возможно, чтобы избежать ажиотажа, связанного с именем отца девушки.