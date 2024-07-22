«Он восхитительно служил нашей нации». Американские селебрити благодарят Байдена за отказ от власти

В США звезды спорта и шоу-бизнеса хотят недопустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Американские звезды спорта, которые в прошлом активно поддерживали лидера Демократической партии Джо Байдена, не спешат комментировать его добровольный выход из предвыборной президентской гонки. Однако, судя по реакции их единомышленников из Голливуда, избиратели с либеральными взглядами в США находятся в легком шоке. С одной стороны, они благодарят Байдена за то, что он сделал за четыре года во главе страны. С другой — выражают поддержку преемнице немощного политика — Камале Харрис. Можно не сомневаться, что в ближайшее время эта первая в истории темнокожая женщина-кандидат на пост президента США получит мощный импульс для своей кампании от американского спортивного сообщества, особенно от звезд НБА.

Спасибо за вашу службу

Накануне президент Байден прекратил свою перевыборную кампанию и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве возможной преемницы в Белом доме. Этому решению предшествовали бурные дебаты в Демократической партии США, ведь многим в последние недели стало очевидно: состояние здоровья дряхлого руководителя не позволит ему в ноябре нынешнего года победить республиканца Дональда Трампа. Среди тех, кто призывал 81-летнего ветерана отойти в сторону, были многие звезды шоу-бизнеса. Например, актер Джордж Клуни написал в The New York Times статью, в которой утверждал, что демократы должны выбрать нового кандидата. По мнению селебрити, этот процесс будет непростым, но мобилизует либеральный электорат.

В конце концов Байден и его ближайшие советники не выдержали давления и сошли с дистанции. Демократы приветствовали это решение как самоотверженное, а республиканцы призывали главу США уйти в отставку и не позориться в оставшиеся несколько месяцев президентства. «Джо Байден войдет в историю как человек, добившийся значительных успехов за четыре года своего пребывания на высшем государственном посту. Мы должны быть благодарны ему за то, что он поддерживает нашу демократию», — отреагировала на новости известная сторонница демократов певица Барбара Стрейзанд. Примерно в том же духе высказались певица и актриса Шер, актриса Джулия Робертс, комик Джимми Киммел, актриса Шерил Ли Ральф, а также бывший президент США Барак Обама.

«У Джо Байдена есть достижения, которые не сравнятся ни с одним президентом за всю нашу историю. Он восстановил честность, достоинство и целостность своей команды после четырех лет лжи, преступлений, скандалов и хаоса. Спасибо за вашу службу, господин президент. Теперь наш долг как патриотов-американцев — избрать демократа, который будет чтить и развивать ваше наследие», — написал в соцсетях Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», а также по дружбе с Байденом, которого актер в шутку называл Джо Би Ван-Кеноби (с намеком на наставника-джедая Оби-Ван Кеноби).

«Я хочу поблагодарить президента Джо Байдена. Он восхитительно служил нашей нации на протяжении десятилетий. Он порядочный и честный человек, очень успешный президент и патриот. Теперь давайте объединимся вокруг Камалы Харрис и победим Дональда Трампа в ноябре», — написал в соцсетях Джордж Такэй, известный по роли Хикару Сулу в сериале «Звездный путь».

Дональд Трамп. Фото Global Look Press

Единственный выход — золотой парашют

Звезды спорта и Голливуда сыграли существенную роль в победе Байдена на выборах в 2020 году. В качестве благодарности 46-й президент США регулярно встречался с разными селебрити и оказывал им поддержку — в частности, американским профессиональным лигам. Впрочем, политику администрации Байдена в сфере спорта нельзя назвать очень яркой. Среди значительных событий можно вспомнить разве что конфликт со Всемирным антидопинговым агентством из-за закона Родченкова да вялые попытки продвинуть идею по защите прав трансгендеров в женском спорте. Последние тренды успешно критиковал Дональд Трамп, который традиционно опирается на консервативных избирателей.

В конце своего президентского срока Трамп конфликтовал с некоторыми звездами американского спорта — в частности, из-за того, что противился акциям в поддержку движения за права темнокожих BLM со вставанием на колени перед матчами. Из-за этого некоторые спортивные деятели бойкотировали приемы в Белом доме. И сейчас можно не сомневаться, что симпатии баскетбольной НБА и NFL (американский футбол) будут на стороне Камалы Харрис, которая имеет как афроамериканские, так и азиатские корни. На однозначную поддержку в профессиональном спорте США лидер республиканцев может рассчитывать разве что в UFC (смешанные единоборства) и в NASCAR (кольцевые автогонки). А в остальном уход Байдена только подхлестнет активность либеральных звезд спорта.

«Не могу дождаться, когда Дональд Трамп уничтожит Камалу Харрис и станет президентом», — написал в соцсетях известный американский боксер, экс-чемпион мира по версии WBC Silver Райан Гарсия. В том же духе высказался Алекси Лалас, бывший защитник сборной США по футболу (соккеру). 54-летний ветеран Лалас отказался называть снятие Байдена с выборов «героическим поступком», назвав уходящего президента США «политиком, действующим из корыстных побуждений». «Если этот президент идет к историческому поражению, которое запятнает его наследие, у него единственный выход — золотой парашют», — написал Лалас в соцсетях.