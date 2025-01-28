Джонни Депп и Мауро Икарди встретились в Уругвае. Возможно, актер консультирует футболиста по разводу с Вандой

Голливудскую звезду тоже обвиняли в домашнем насилии.

Различные источники сообщают о встрече актера Джонни Деппа и футболиста Мауро Икарди в Уругвае. Скорее всего, американец делится с игроком опытом тяжелого развода и может помочь ему без потерь разойтись с Вандой Нарой, которая еще летом заявила о разрыве отношений с аргентинцем.

Что известно о встрече Икарди и Деппа

В четверг актер прилетел в Уругвай — об этом сообщил журналист Марсело Гальярдо. Депп не скрывался от камер и без проблем фотографировался с заметившими его поклонниками. По информации корреспондента Густаво Дескальци, американец прибыл в страну по рабочим делам — после приземления он сел в вертолет до резиденции бизнесмена Корчо Родригеса. По словам источников, там прошли переговоры по поводу нового фильма с возможным участием Джонни.

При этом, в Уругвае, скорее всего, состоялась еще одна встреча — с Икарди. На нее указывает несколько фактов: Депп прибыл в страну в сопровождении психотерапевта Бичи Колклафа, который помогал актеру во время его судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Возможно, специалист прилетел с Джонни специально для переговоров с футболистом. Также сюжеты о предположительном общении актера и Мауро публиковали южноамериканские телеканалы C5N и A24com.

Сам аргентинец несколько раз размещал в социальных сетях фотографии звезды, в том числе — в день прибытия американца в Уругвай. «Какие хорошие новости приходят ко мне. Немного не хватает, Джонни. Немного не хватает (времени. — Прим. «СЭ»). Спокойствие воина. Благородный человек ждет наиболее подходящего момента, чтобы сделать выпад, находясь в состоянии абсолютного спокойствия», — написал нападающий в соцсетях.

Почему Икарди расходится с Вандой

О расставании пары стало известно летом — о разводе сообщила Ванда, но не назвала точную причину. «Я решила разойтись с Мауро, но мы с ним все равно останемся семьей. Это не было ошибкой — тысячу раз пытаться, когда любовь жива. Ни о чем не жалею: я отдала этим отношениям лучшие годы моей жизни, но теперь я должна остаться одна», — написала девушка в соцсетях.

Позже аргентинский журналист Анхель де Брито сообщил, что девушка подала два иска в суд. Она обвинила футболиста в нападении на нее и гендерном насилии. Также сообщалось о желании Ванды получить от игрока 38,5 миллиона евро, поскольку уверена: Икарди построил успешную карьеру благодаря ее помощи. С момента начала отношений она исполняла роль его агента.

В январе Ванда заявила о шантаже со стороны аргентинца. «Он угрожает мне интимными видео, которых у него должно быть много. Он прожил со мной 12 лет, у него более 60 камер, какие-то сфокусированы в том числе на моей кровати», — сообщила Нара.

После этих обвинений прокуратура Буэнос-Айреса задержала Мауро и отобрала телефон. Футболист отказался давать пароль от устройства, поэтому правоохранителям пришлось ждать официального предписания о вскрытии гаджета. В отделении Икарди находился вместе с новой девушкой — моделью Чиной Суарес. Ванда обвиняла игрока в измене с ней еще несколько лет назад.

Эмбер Херд и Джонни Депп. Фото Global Look Press

Депп сам прошел через тяжелый развод

Помощь Джонни может серьезно пригодиться Икарди: в 2022 году он выиграл суд против бывшей жены актрисы Эмбер Херд, которая в декабре 2018-го обвинила его в домашнем насилии. Супругу признали виновной в клевете и обязали выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Из-за обвинений Депп лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино, а также столкнулся с культурой отмены.

31-летний Икарди выступает за турецкий «Галатасарай». В этом сезоне на его счету шесть голов в 14 матчах во всех турнирах. Он не выходил на поле с начала ноября из-за разрыва крестообразных связок.