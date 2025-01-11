Лавстори биатлониста и фитнес-инструктора.

История любви Эдуарда и Дарьи Латыповых

Эдуард и Дарья Латыповы познакомились в 2014 году. Оба выросли в Камышлинском районе Самарской области. Отношения пара начала афишировать через год после начала романа. Именно тогда в социальных сетях стали появляться первые совместные фото. Молодые люди посвящали друг другу милые посты и продолжают это делать до сих пор.

Девушка работала фитнес-инструктором в Самаре и приняла решение оставить свою карьеру, чтобы быть рядом с возлюбленным. Дарья прошла с ним путь от начинающего спортсмена до призера Олимпийских игр: у Эдуарда в Пекине-2022 были три бронзы — в гонке преследования на 12,5 км, смешанной эстафете и эстафете 4х7,5 км. Именно она вдохновляла биатлониста на главные победы и поддерживала во время различных испытаний в карьере.

«Гонку смотрели вместе с дочкой, дома. Обнимались и плакали на финише. Весь спортивный путь Эдика непростой с самого начала и по сегодняшний день. Тот же положительный тест [на коронавирус] в январе [2022-го] немного выбил из колеи, но ему не свойственно отчаяние, поэтому получается идти вперед и работать несмотря ни на что», — приводило ТАСС слова Латыповой после гонки преследования на пекинских Играх.

Возлюбленная Эдуарда все вопросы быта взяла на себя. Также Дарья старается радовать своего избранника. Девушка обожает дарить ему книги, а однажды на Новый год купила биатлонисту необычный будильник

«Самый необычный подарок — это, наверное, будильник, для выключения которого нужно было стрелять из пистолета. Там открывалась мишень, утром нужно было в нее попасть. Если не попадаешь или не смотришь на будильник, он не реагирует. Поэтому нужно проснуться, хорошо прицелиться, и тогда звук отключался, а звук был очень противный. Его мне подарила моя супруга, потому что я не всегда с первого будильника встаю», — рассказывал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

Эдуард и Дарья Латыповы. Фото соцсети

Свадьба Эдуарда и Дарьи Латыповых

Эдуард и Дарья сыграли свадьбу 25 апреля 2018 года в Самаре в кругу близких и друзей. Молодожены выложили фотографии с похожими подписями: у жениха — «Эта красотка теперь моя жена», а у невесты — «Этот красавчик теперь мой муж».

Всю подготовку к важному событию взяла на себя Дарья. Девушка призналась, что выбор свадебного платья был одним из самых сложных этапов. Ей пришлось перемерить все наряды в магазине, чтобы найти подходящий.

«Мы потратили полдня на примерку, даже не помню, сколько платьев я примерила, все это время я была абсолютно недовольна тем, что мне до этого нравилось. А потом как в фильме: «Осталось только одно, ты просто примерь его». Дальше как в тумане», — писала в соцсетях Дарья.

В 2019 году супруги решили обвенчаться. О своей вере уроженец белорусского Гродно, откуда его семья перебралась в Камышлу, рассказал в одном из интервью самарскому телевидению.

«Семья у меня разносторонняя: отец — мусульманин, мама — католичка, а я — православный. Всего намешано. У меня всегда было внутри какое-то четкое понимание присутствия Бога в моей жизни. Не знаю почему — внутреннее состояние такое. На протяжении жизни, когда становился взрослым. Хоть я и жил в мусульманском селе, но в мечеть не ходил, родители меня и не заставляли. И на папиных праздниках постоянно был, и в костелах в Беларуси — и там и там, короче. Всегда чувствовал присутствие, и в детстве, когда я где-то падал, мимо меня что-то пролетало, я чудесным образом оставался целым. Был момент, когда у маминой подруги сгорел дом, и мама сказала ей — приходи к нам жить. А она была православная, читала вечером всегда молитвы. Мы жили в одной комнате, и я буквально под это засыпал. Может быть, это был переходный момент, почему я пошел в православие, а не к маминой или папиной вере», — сказал Латыпов в интервью ГТРК «Самара».

Эдуард и Дарья Латыповы с детьми. Фото соцсети

Дети Эдуарда и Дарьи Латыповых

Первенец в семье Латыповых появился 24 июля 2019 года. Девочку назвали Виктория.

«Вот уже целый месяц пролетел. Каждый день не похож на предыдущий, каждый день мы все больше друг друга узнаем. Наслушавшись страшных историй, думала, что этот месяц, самый первый, будет сложным: до невозможности бессонным, стрессовым и так далее. Но нет. Несомненно, жизнь переворачивается с ног на голову с рождением ребенка, но в каждом дне так много нового, необычного. И это приносит столько счастья, даже несмотря на все трудности, ведь каждый день, каждое событие неслучайны. Так задумано свыше. Состояние абсолютного счастья. Все только начинается», — делилась Дарья в своих соцсетях.

Вторая дочь в семье родилась 19 августа 2023 года, девочку назвали Арина. Об этом сообщил биатлонист на своей странице. «Команда мечты», — подписал фото спортсмен. Крестными родителями ребенка стали биатлонисты Максим Цветков и Любовь Калинина.

Теперь у Эдуарда самая красивая группа поддержки: супруга и дети уже в полном составе приезжают на турниры, чтобы быть рядом с биатлонистом во время важных стартов. Так, Дарья, Виктория и Арина посетили финал Кубка России сезона-2023/24 в Уфе.

«Мне семья в любом случае помогала, потому что это поддержка. Они вообще первый раз были на соревнованиях и посмотрели вживую, как все это устроено. Поддержка семьи и детей — для меня важный момент, и они видят, чем я занимаюсь, и дети видят перед собой пример. Для них полезны эти эмоции, а я тоже был доволен, что семья приехала. Это были хорошие выходные», — рассказывал Латыпов в интервью Metaratings.

Старшая дочь биатлониста всегда рисует плакаты в поддержку папы, который бережно хранит это творчество дома. Она также едва ли не громче всех кричит на трибунах.

«Слышал, когда дочь кричала «папа, папа». Это очень классно. Переворачивает тебя и доходит прямо в сердце», — говорил Латыпов в интервью «Матч ТВ».

Виктория с раннего детства занимается спортом. Девочка принимает участие в детских легкоатлетических соревнованиях и уже имеет в своем арсенале несколько медалей.

Эдуард и Дарья Латыповы. Фото соцсети

Как и где живут Эдуард и Дарья Латыповы

Семья Латыповых проживает в Самаре. Однако Эдуард часто бывает в родном с детства селе Камышла, так как именно там живут его многочисленные родственники. В каждый приезд спортсмен старается обойти всех родных и знакомых, чтобы никого не обидеть.

Трехкратный призер Олимпийских игр также помогает отцу по хозяйству и успевает проводить мастер-классы в Камышле. В 2018 году в селе открылся лыжный биатлонный комплекс. Для местных детей Эдуард — долгожданный и любимый гость.