У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?

История российской бегуньи Екатерины Костецкой и австралийского прыгуна с шестом Стив Хукера.

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом австралиец Стив Хукер тесно связан с Россией. На Играх в Пекине-2008 этот спортсмен завоевал для своей страны первую мужскую олимпийскую медаль в легкой атлетике за сорок лет. А еще — встретил и полюбил русскую девушку Екатерину Костецкую. Уроженка Санкт-Петербурга вскоре стала супругой знаменитого прыгуна и родила ему трех сыновей. В карьере нашей бегуньи были две Олимпиады и допинг-скандал. Но семья помогла ей и супругу посмотреть на жизнь под другим углом.

Спортсмены по наследству

Екатерина Костецкая начала заниматься легкой атлетикой в родном Санкт-Петербурге под руководством мамы — Ольги Костецкой — советской бегуньи, чемпионки Европы Афин-1982 в беге на 1500 метров. Екатерина начала карьеру с дистанции 400 метров с барьерами. До достижения 18-летия она стала чемпионкой Европы и мира среди юниоров. Позже переключилась на дистанцию 800 метров. В 2007-м она стала второй на Универсиаде в Бангкоке, а спустя год дошла до полуфинала на Олимпиаде в Пекине.

Хукер — сын прыгуньи в длину Эрики Никсон и бегуна Билла Хукера. Мать будущего олимпийского чемпиона завоевала серебряную медаль на Играх Содружества в 1978 году. Отец, который специализировался в беге на 800 метров, в 1970-х становился призером чемпионата Австралии. Несмотря на именитых родителей, Стив сам решил заниматься легкой атлетикой. Эрика и Билл вспоминают, что после рождения детей, которых у них всего четверо, им самим со спортом пришлось закончить. «Стив вернул нас в мир легкой атлетики. Он был очень мотивированным — знал, куда идет и что делает. Его было не остановить», — рассказала Эрика Никсон в интервью Inner East Review.

Стив Хукер. Фото Global Look Press

Жизнь довольно хороша

Впервые Костецкая и Хукер встретились на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Спортсменов познакомил Александр Парнов — известный российский и австралийский тренер по прыжкам с шестом, который работал со Стивом. Игры в Пекине стали для Хукера и его страны историческими. Он стал первым австралийцем, который выиграл олимпийскую медаль в прыжках с шестом, да еще и золотую. Кроме того, атлет установил рекорд турнира — 5,96 метра. Костецкая в Пекине-2008 остановилась на стадии полуфинала на дистанции 800 метров, показав восьмой лучший результат.

В феврале 2009-го Костецкая поздравила Хукера с результатом 6,06 метра, который уступал лишь показателям Сергея Бубки. Между австралийцем и россиянкой завязалась переписка. Уже в июне Хукер прилетел на родину девушки. Осенью того же года пара впервые появилась вместе на публике, посетив церемонию вручения премии имени Дональда Брэдмана — самой престижной спортивной награды Австралии. «Жизнь довольно хороша», — с улыбкой обратился к журналистам Хукер, держа под руку свою любовь.

Ничем не отличаясь от других пар

В сентябре 2012 года Хукер и Костецкая поженились. Церемония бракосочетания прошла в Мельбурне. Все было организовано максимально просто, а гостями стали только самые близкие. «Церемония состоялась на уютной тупиковой аллее, покрытой граффити. Свадьба была очень скромной, присутствовало всего 20 человек. После церемонии мы отправились в бар, а затем в ресторан на ужин. На организацию нашей свадьбы ушло всего два дня», — рассказала Костецкая.

Уже будучи мужем и женой и оставаясь при этом профессиональными спортсменами, супруги старались проводить больше времени вместе. Частая смена часовых поясов и перелеты стали привычным делом.

«В соревновательный период видимся реже, я больше времени провожу в России, но стараемся находить время друг на друга. С октября по апрель мы живем вместе в Австралии, ничем не отличаясь от других пар. Стив несколько раз приезжал ко мне в гости, ему в России нравится», — рассказывала Костецкая в 2012-м.

Екатерина Костецкая. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Допинг-скандал, отстранение и поддержка мужа

В июле 2014 года Костецкую дисквалифицировали за допинг. Легкоатлетку наказали из-за несоответствия показателей биологического паспорта. Россиянка была отстранена до января 2015 года. Как отметила пресс-служба Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF), спортсменка нарушила антидопинговые правила еще в августе 2011-го. Таким образом, были аннулированы ее пятое место на чемпионате мира-2011 в Тэгу и девятый результат на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

«Она уже давно дисквалифицирована — по паспорту крови. Мы сразу получили информацию об этом. Паспорта крови просматривают за несколько лет, могут появиться внезапно такие неприятные вещи. Костецкая живет в Америке, с ней очень трудно поддерживать связь. Она родила недавно. Я ничего не могу сказать относительно ее планов», — рассказывал в 2014-м главный тренер сборной России Валентин Маслаков.

Хукер летом 2014-го был приглашен в качестве ведущего и комментатора Игр Содружества в Глазго. Узнав о дисквалификации супруги, он незамедлительно покинул Шотландию и прилетел домой в Мельбурн. «Приоритетом Стива является его семья, и он покинул Глазго, чтобы быть со своей женой Екатериной. Он блестяще комментировал Игры Содружества, и мы полностью поддерживаем его решение», — выступил с заявлением работодатель Хукера, австралийский телеканал Network Ten.

Екатерина Костецкая и Стив Хукер. Фото соцсети

Воспитывают трех сыновей

Сейчас супруги живут в Австралии и ведут непубличный образ жизни. Хукер работает над социальными проектами, которые призваны помогать молодым спортсменам не только в его родной стране, но и по всему миру.

Известно, что пара воспитывает трех сыновей. Их первый ребенок — Максим — появился на свет в 2013-м. Роды проходили в США. «Вся беременность у меня прошла очень легко, я бегала до восьми с половиной месяцев, а в тренажерный зал ходила до последнего. Поправилась всего на 10 кг, которые уже ушли. Правда, с ними исчезли и мышцы (смеется). Тело стало менее спортивным. Но для меня сейчас это, конечно, не главное. [Роды] были долгими. Почти сутки! После этого могу точно сказать, что рожать больнее и тяжелее, чем бежать любую дистанцию. На родах, помимо врача и медсестры, присутствовал только Стив. Он мне сильно помогал, поддерживал и даже ассистировал», — рассказывала Костецкая в интервью ВФЛА.

По немногочисленным фотографиям из страницы Костецкой в соцсети почти невозможно понять, что она была связана с профессиональным спортом. Большинство постов посвящено семье и повседневным делам. В различных интервью Хукер также называет свою семью главным приоритетом. «Быть мужем и отцом — это потрясающе, и мне нравится эта перемена: я перестал быть спортсменом-одиночкой, которому нужно беспокоиться только о себе», — описывал свои ощущения от отцовства Хукер в интервью World Athletics.