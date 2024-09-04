«Решил, что буду ее добиваться, несмотря ни на что». История любви Дементьевой и Афиногенова

Лавстори теннисистки и хоккеиста длиною в 20 лет.

Спортивные достижения Дементьевой и Афиногенова

Елена Дементьева — олимпийская чемпионка (2008) и серебряный призер Олимпийских игр (2000) в одиночном разряде. На ее счету 22 победы на турнирах WTA (из них 16 в одиночном разряде) и статус бывшей третьей ракетки мира (в апреле 2009 года).

Дементьева дважды выходила в финалы одиночных турниров «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и US Open в 2004 году. Еще трижды россиянка добиралась до полуфиналов «мейджоров» — на Уимблдоне в 2008-м и 2009-м, а также на Australian Open-2009. Спортсменка — победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2005).

Также Елена успешно выступала в парном разряде. Теннисистка — бывшая пятая ракетка мира в парах, два раза выходила в финал US Open (2002, 2005) и один раз в полуфинал Уимблдона (2003). Свою 12-летнюю карьеру на высшем уровне она завершила в 2010 году.

Максим Афиногенов — бывший игрок сборной России по хоккею. В составе национальной команды форвард становился бронзовым призером Олимпийских игр-2002. В четвертьфинале нападающий забросил единственную шайбу в ворота сборной Чехии и вывел команду в следующую стадию плей-офф.

На счету Безумного Макса — золото чемпионата мира (2008), две серебряные медали (2002, 2010) и бронза (2005).

Хоккеист в разное время выступал в России за «Динамо» (Москва), СКА и «Витязь», в Северной Америке — за «Баффало» и «Атланту». Свою 15-летнюю игровую карьеру на высшем уровне он завершил в 2020 году.

Елена Дементьева. Фото Global Look Press

История знакомства теннисистки и хоккеиста

Спортсмены познакомились в 2004 году в Париже во время «Ролан Гаррос». Дементьева тогда дошла до финала, где уступила соотечественнице Анастасии Мыскиной. В это время у хоккеистов московского «Динамо» был отпуск. Афиногенов вместе с партнером по команде и поклонником тенниса Александром Степановым отдыхали в Париже. Максим решил составить компанию другу и вместе с ним отправился на «мейджор», на котором блистали россиянки. Нападающий ранее уже видел игры Елены, но только по телевизору.

Во время вечеринки, которая была организована Федерацией тенниса России в честь удачного выступления Мыскиной и Дементьевой на Открытом чемпионате Франции, Елену и Максима представили друг другу.

«Там я впервые и увидел Лену живьем. Пригласил ее присесть к нам за столик, но она меня таким возмущенным взглядом одарила, что я чуть сквозь землю не провалился. Но именно в тот момент подумал: Лена — мечта любого мужчины. Решил, что буду ее добиваться, несмотря ни на что», — рассказывал Афиногенов «АиФ».

Но теннисистка была не в восторге от поведения молодого человека.

«Сидят молодые люди на теннисном стадионе, пьют вино, играют в карты и предлагают к ним присоединиться. Я такого поведения не приемлю! Для меня «Ролан Гаррос» — святое место. Все это мне ужасно не понравилось. Но Макс приходил на все мои игры в Париже, болел, поддерживал. А уже после окончания турнира, когда в ресторане большой компанией отмечали российский финал, мы смогли лучше познакомиться...» — говорила Дементьева «АиФ».

После близкого общения теннисистка прониклась симпатией к хоккеисту и между ними начались романтические отношения. Несмотря на редкие встречи из-за плотного графика действующих спортсменов, они продолжали общаться. В первое время много переписывались и созванивались. При этом спортсмены скрывали свои отношения от публики.

Позже оказалось, что молодые люди могли встретиться еще раньше. В ­1999 году Елену вместе с мамой Верой Семеновной пригласили на хоккей. Их места оказались рядом с родителями Максима.

«Они разговорились: «О, у вас дочка — спортсменка? А у нас сын — хоккеист, 1979 года рождения. А может, вместе на даче соберемся?» Когда мы пришли домой, мама показала мне фотографию Максима и спросила, не хочу ли я с ним встретиться. Но я решительно ответила: «Нет!» Меня не привлекали спортсмены. Мне казалось, будет гораздо интереснее, если мой молодой человек окажется из какой-нибудь другой сферы. А потом я осознала, что никто так хорошо не поймет тебя, ни с кем не будет такой эмоциональной близости, как с человеком, который прошел через те же испытания», — вспоминала теннисистка в интервью Woman Hit.

Елена Дементьева и Максим Афиногенов. Фото Соцсети

Свадьба Дементьевой и Афиногенова

Предложение руки и сердца российский хоккеист сделал возлюбленной в 2007 году. Однако паре пришлось подождать со свадьбой до 2011 года. К этому времени олимпийская чемпионка завершила с большим спортом и сосредоточилась на телевизионной карьере.

«Все эти семь лет мы оба были сконцентрированы на карьере. Спорт занимал главное место в жизни. Да и потом нам понадобилось достаточно много времени, чтобы сблизиться в принципе. Максим не сразу вошел в круг нашей семьи. Его не так радушно, как мне хотелось бы, приняла моя мама. Это был долгий, мучительный процесс. Да и про себя не могу сказать, что сразу увидела в нем своего будущего мужа», — рассказывала теннисистка «АиФ».

16 июля 2011 года спортсмены сыграли роскошную свадьбу в Москве. Для празднования молодожены выбрали крышу отеля «Ритц Карлтон» с видом на Красную площадь. Поздравить жениха и невесту пришло около 150 гостей. Среди них было много звездных теннисистов и хоккеистов: Светлана Кузнецова, Мария Кириленко, Вера Звонарева, Елена Веснина, Динара Сафина, Шамиль Тарпищев, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Алексей Касатонов. Ведущим на свадьбе был известный спортивный журналист Василий Уткин, развлекал присутствующих эстрадный певец Юрий Антонов.

Свои видеопоздравления прислали мировые звезды тенниса: Роджер Федерер, Каролина Возняцки и Ким Клейстерс. Букет невесты поймала Вера Душевина. По традиции молодожены запускали в небо голубей.

«Было очень трогательно, когда Лена и Максим выпустили в небо двух белых голубей на крыше отеля. Представляете, они уже взмыли высоко в небо, но все равно продолжали держаться вместе! Вот так бы и молодоженам: всю жизнь идти рука об руку», — говорила Елена Веснина «Советскому спорту».

Из-за плотного графика хоккеиста Елена и Максим не поехали в медовый месяц в свадебное путешествие.

В 2024 году пара отметила 20 лет со дня знакомства.

«Чтобы достичь победы, ты должен взять от окружающих все лучшее, чем они располагают. Ничего плохого в этом нет, это специфика профессии. Но в быту с такими качествами тяжело. Особенно если речь идет о семейной жизни, которая предполагает заботу о других и поиск компромиссов. Я работаю над собой до сих пор. В этом смысле мне сложнее, чем мужу, — в силу специфики наших видов спорта. Максим привык работать в команде, и эгоизм у него никогда особенно не проявлялся. В теннисе все по-другому, каждый сам за себя. Хотя с рождением детей никакого эгоизма не осталось: ты себе уже не принадлежишь, живешь ради них и для них», — рассказывала теннисистка «СЭ».

Елена Дементьева и Максим Афиногенов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дети Дементьевой и Афиногенова

Спортсмены воспитывают двоих детей. В 2014 году в семье родилась девочка Вероника. Через два года на свет появился мальчик, которого назвали Сергеем в честь отца хоккеиста.

Дети пошли по стопам родителей. Вероника играет в теннис, а Сергей — в хоккей. Правда, Дементьева и Афиногенов заявляют, что их дети сами будут выбирать, заниматься ли им спортом профессионально или нет.

«Сейчас сын очень серьезно заинтересован хоккеем — видимо, потому что постоянно видит перед собой пример в лице папы. На вопрос, кем ты хочешь стать, он уверенно отвечает: «Хоккеистом!» У нас и дома вся дверь уже изрядно побита шайбой», — рассказывала Елена в интервью «Главной Ставке».

После того как Максим завершил карьеру, он все свободное время уделяет детям. Звездные родители регулярно водят наследников в музеи, театры и парки развлечений.

«Со мной дети проводят каждый день. Ничего необычного для них в этом нет. А папа дарит дополнительные эмоции, прогулка с ним — это всегда экстрим. Если ведет детей кататься на роликах — они выбирают трассу с самыми крутыми горками. Если идут на аттракционы — то на те, от которых захватывает дух. Неудивительно, что Вероника и Серёжа только и ждут момента, когда папа освободится», — цитирует теннисистку Tatler.

При этом хоккеист и теннисистка редко делятся подробностями своей семейной жизни. Они практически не выкладывают фото и видео в своих соцсетях.