«Сквозь танец в жизнь»: лав-стори фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова

Летом 2025 года российская фигуристка Евгения Медведева поделилась неожиданной новостью и обнародовала подробности своей личной жизни. Двукратная чемпионка Европы и мира подтвердила, что встречается с участником шоу «Танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. В ноябре молодой человек сделал девушке предложение. Пара не стала долго скрывать этот факт от общественности.
Серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева всегда была завидной невестой. Поклонники пристально следят за личной жизнью фигуристки. Каждое новое появление спортсменки в проекте или на мероприятиях в компании того или иного молодого человека порождает новую волну слухов.
В 2018 году фигуристке приписывали роман с участником шоу «Голос» Кристианом Костовым. Певец представлял Болгарию на «Евровидении-2017», на одной из передач, посвященной песенному конкурсу, и состоялось их знакомство. Пара вместе отдыхала на родине исполнителя. Однако сами молодые люди официально не подтверждали свои отношения.
При этом в одном интервью Евгения призналась, что ее первая любовь случилась в 17 лет.
«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказывала фигуристка журналу Maxim.
После чего СМИ стали гадать, кто был этим молодым человеком. Медведевой приписывали роман с несколькими фигуристами — Лилианом Бынзарем из Молдавии, Юдзуру Ханю из Японии и канадцем Намом Нгуеном. Но двукратная чемпионка мира и Европы не захотела раскрывать эту тайну. Возможно, из-за того, что расставание с таинственным бойфрендом получилось болезненным. Молодый человек без объяснения причин разорвал отношения со звездной спортсменкой.
В 2021 году Евгении Медведевой приписывали отношения с ее партнером по шоу «Ледниковый период» тиктокером Даней Милохиным. Во время номера, где блогер был в образе Человека-паука, а фигуристка — его девушки Мэри Джейн, они повторили культовую сцену с поцелуем. Медведева поцеловала Милохина, подвешенного надо льдом вверх ногами. Тогда все сочли, что это часть номера. Но вот в новогоднем выпуске под песню Happy New Year группы ABBA фигуристка и блогер вновь поцеловались. На этот раз пошли слухи, что между молодыми людьми есть романтические чувства. Однако вскоре участники шоу данную информацию опровергли. Оказалось, что это идея Ильи Авербуха. Евгения и Даня сразу же договорились, что у них не будет репетиций поцелуя, все произойдет прямо на льду.
«Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймем и решим прямо там, на съемках», — рассказывал тиктокер радио «Комсомольская правда».
В 2022 году Евгения начала встречаться с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Влюбленные вместе появлялись на мероприятиях и шоу. А в 2023 году отдыхали на Мальдивах. Именно с берегов Индийского океана они впервые стали публиковать совместные фото и видео. Медведева подтвердила свои отношения с Чигиревым в «Шоу Воли» на ТНТ.
Во многих интервью российская фигуристка признавалась, что она очень счастлива в новых отношениях.
«Сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо!» — рассказывала Евгения на YouTube-шоу «БеС комментариев».
В 2024 году фигуристы расстались. Евгения и Дмитрий смогли разойтись без скандалов.
В публичном пространстве не так много информации о предыдущих отношениях Ильдара Гайнутдинова. Танцор предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. В одно время ему приписывали роман с участницей проекта «Танцы» Анной Коростелевой. Но сами молодые люди это не подтверждали, как и не опровергали.
Знакомство фигуристки Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова произошло в 2024 году. Оба стали участниками танцевального шоу «Звездные танцы».
Когда продюсеры пригласили Гайнутдинова принять участие в новом проекте, танцор сомневался. Однако ему сказали, что он будет в паре с серебряной призеркой Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Парень сразу же смягчил свою позицию.
Евгения и Ильдар встретились в репетиционном зале. С первых же минут они поняли, что их подход к тренировкам, артистизм и харизма совпадают. Их дуэт стал самым ярким в шоу. Это отмечали не только зрители, но и профессиональное жюри. Их «химия» во время танцев была видна невооруженным глазом. Во время одного из номеров Евгения на эмоциях даже поцеловала своего партнера. Кто-то сразу же стал приписывать роман, а кто-то, помня историю с Даней Милохиным, не торопился с выводами.
В это время Медведева во многих интервью заявляла, что между ней и молодым хореографом исключительно профессиональные отношения. Хотя их часто видели вместе на светских мероприятиях.
Евгения и Ильдар даже «сыграли свадьбу», правда, на паркете, в рамках танцевального номера. Однако в жизни так далеко влюбленные не заглядывают. Их отношения развиваются поэтапно. Фигуристка и хореограф не торопятся пускать в свою жизнь посторонних. Около года они скрывали роман от публики. Только летом в 2025 году пара впервые опубликовала совместные снимки.
«Сквозь танец в жизнь», — подписала романтичные фото Медведева.
На кадрах пара мило обнимается и танцует. Под постом возлюбленных поздравили фигурист Максим Ковтун, гимнастка Евгения Канаева, гимнаст Никита Нагорный, блогер Алексей Столяров, хореограф Алла Духова, ведущие Лаура Джугелия и Яна Чурикова.
В июле 2025-го звездная пара отправилась в первый совместный отпуск. Евгения с возлюбленными любит отдыхать на Мальдивах, и в этот раз она не изменила своим привычкам. Фигуристка и танцор не только греются на солнце, но даже во время отдыха продолжают тренироваться. Спортсменка регулярно делится в своем блоге роликами из тренажерного зала.
7 ноября 2025 года Ильдар Гайнутдинов сделал предложение Евгении Медведевой. Радостное событие произошло во время ужина на крыше отеля «The Carlton Moscow» в центре столицы России.
Молодой человек опустился на одно колено, произнес красивые слова и преподнес кольцо из белого золота с бриллиантом.
«Я всегда буду рядом, я никогда тебя не предам. Я буду делать все возможное для тебя: все, что я могу. Ты выйдешь за меня замуж?» — сказал Гайнутдинов и также подарил возлюбленной шикарный букет бордовых роз.
По признанию Медведевой, предложение стало для нее настоящим сюрпризом. Однако спортсменка согласилась безо всяких раздумий. Со слезами на глазах, Евгения бросилась в объятия избранника и сказала «да».
Влюбленные поделились в социальных сетях смонтированным видеороликом со знаменательного события. В комментариях пару поздравили фигуристы Максим Ковтун, Александра Трусова, Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Худайбердиева, гимнастки Ангелина Мельникова и Дарья Нагорная, певец Кристиан Костов, телеведущая Юлия Коваль.
Дата свадьбы сразу не была названа. Детали церемонии тоже остаются в секрете.
Ильдар Гайнутдинов родом из Москвы. Он на год младше фигуристки. В детстве танцору поставили диагноз атипичный аутизм (расстройство аутистического спектра, не полностью соответствующее главным диагностическим критериям классического аутизма). Несмотря на эти проблемы и то, что в семилетнем возрасте он практически не говорил, мама отвела мальчика в «Тодес» к Алле Духовой. Уже через год он выиграл грант на бесплатное обучение в танцевальной студии.
Танцы помогли Гайнутдинову побороть психологические аспекты своего заболевания. Будучи подростком, парень решил строить телевизионную карьеру, поэтому стал посещать различные кастинги. В 2013 году Ильдар принял участие в «Детском Евровидении». Он танцевал на сцене во время выступления участницы от России Даяны Кирилловой. Через два года выиграл украинское шоу «Танцуют все!». В 2014-м снимался во втором сезоне проекта «Танцуй» на Первом канале.
В 2017-м прошел кастинг в «Танцы» на ТНТ. Ильдар попал в команду к хореографу Татьяне Денисовой. Во время одного из номеров таланту молодого парня стоя аплодировали зал и члены жюри. В финале проекта Гайнутдинов занял четвертое место.
Ильдар покоряет и международные сцены. Россиянин был на танцевальном конкурсе World of Dance, организованном американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Более того, Гайнутдинов смог победить и выиграть 100 тысяч долларов. С 2022 года сотрудничает с Большим театром. Принимает участие в нескольких спектаклях.
Сейчас Ильдар Гайнутдинов продолжает сотрудничать с шоу-балетом «Тодес». Он задействован в различных постановках. Среди них «И приснится же такое», Attention, «Мы». Также он проводит свои мастер-классы для профессионалов и начинающих. У хореографа есть собственный проект WORKOUT, в рамках которого Ильдар проводит онлайн-марафоны с тренировками.
Танцор покоряет и международную арену. В 2023-м заключил контракт с известным итальянским хореографом Луки Томмассини. Гайнутдинов снялся в исторической саге Роланда Эммериха «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли.
В свободное от работы время Ильдар Гайнутдинов рисует, занимается фехтованием, боксом и дайвингом. Также танцор любит путешествовать.
олег
Шакал и шакалка .
18.07.2025
_Mike N_
? Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово — румын. ? :laughing::laughing::laughing::laughing:
17.07.2025
Андрей Курносов
Дурачок, слезай с онлифансе, рукаку
17.07.2025
ЧикиБегиристайн
сейчас ничему нельзя верить, не удивлюсь, если этот гайнутдинов создан ии
17.07.2025
Valekka
Когда проснулся,трусы сменил,жаренный ты дебилоид?!
17.07.2025
Андрей Курносов
Армяночка горяча. 2 года назад, помню, полтора часа жарилась как не в себя, потом трубку не брала
17.07.2025
Candramelekh II
Лав-стори, ага
17.07.2025