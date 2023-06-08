Из синхронисток — на секс-тренинги и в «Дом-2». Скандальные эксперименты чемпионки мира

Поиски своего призвания после завершения спортивной карьеры создали Евгении Штефан спорную репутацию.

Евгения Штефан за свою спортивную карьеру добилась высоких результатов. На ее счету несколько побед на чемпионатах мира, ЧЕ и первенстве России. Девушка даже получила разряд мастера спорта международного класса. Но на пике карьеры спортсменка получила травму, которая не позволила ей больше выступать. Уроженка Татарстана не растерялась. Она завела блог в соцсетях, а дальше пошла покорять телевизионные проекты.

Спортивная карьера

Девушка родом из Казани, именно здесь в возрасте шести лет она начала посещать секцию по плаванию. Изначально Евгения не любила этот вид спорта, поэтому часто прогуливала и не выкладывалась на тренировках по полной. Все изменилось, когда родители и тренер провели беседу с девочкой. Они объяснили ей, что синхронное плавание позволит ей путешествовать по миру и получать большие деньги.

Так и произошло — за всю свою карьеру Штефан посетила множество стран, более того, стала одной из самых перспективных синхронисток мира. Спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира и Европы среди юниоров, многократной победительницей первенства России и мастером спорта международного класса. Однако громко заявить о себе на взрослом уровне Жене не позволила травма. После нее синхронистка поступила в институт и начала работать тренером.

Фото Соцсети

«Дом-2», Дима Билан, «Модный приговор»

Связывать свою жизнь со спортом Штефан в итоге передумала. Ей хотелось блистать на экранах. Девушка искала различные способы попасть на телевидение. Например, вместе со своей тетей принимала участие в «Модном приговоре» на Первом канале, где пыталась избавиться от привычки носить спортивный костюм. Евгении хотелось выглядеть более женственно и элегантно. Также в ее активе съемки в клипе Димы Билана и обложка российской версии журнала Playboy.

Когда мир захватили соцсети, синхронистка увлеклась блогерством. Она активно вела свою страничку в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Изначально на площадке Евгения продавала квоты на популярные марафонские забеги. Однако потом изменила тематику страницы. Спортсменка рассказывала подробности личной жизни и делилась переживаниями. За год на нее подписалось около 300 тысяч человек.

Неожиданно для всех Штефан появилась на скандальном телешоу «Дом-2. Яхта любви». Суть проекта — трое мужчин-участников «Дома-2» проводят неделю на яхте с десятью претендентками на их сердце. На проекте Евгения завела роман с Сергеем Захарьяшем, однако пара распалась после съемок шоу.

Фото Соцсети

Секс-тренинги, скандал с депортацией

Покинув телестройку, экс-спортсменка начала называть себя профессиональным сексологом. Свои тренинги она проводит в Дубае в роскошных апартаментах. Здесь Евгения организует девичники, участие в которых стоит 25 тысяч рублей.

В «SEKSI девичнике» принимали участие и многомиллионные блогеры Надин Серовски и Яна Левенцева, стилист Карина Нигай.

Экс-участница «Дома-2» рассказывает девушкам, как раскрыть сексуальную энергию, правильно выполнять эротический массаж. Также на курсах звучат аффирмации (позитивные заклинания) на привлечение денег. Отдельно дамы учатся, как получать от мужчин желанные подарки. Штефан признается, что ей самой постоянно дарят дорогие презенты, среди них Mercedes-Benz и праздник за два миллиона рублей. «Все мои партнеры — миллионеры. Являюсь обладательницей квартиры в бизнес-комплексе рядом с «Москва-Сити» стоимостью 35 миллионов рублей», — пишет у себя в блоге Штефан.

На тренингах девушки устраивают шоу с секс-игрушками. Видео одного из таких мероприятий попало в Сеть. Это спровоцировало скандал и поставило под угрозу пребывание Штефан в ОАЭ. Ведь законодательство этой страны запрещает подобное поведение. Чтобы снизить накал обвинений, Евгения перевела часть заработанных денег на благотворительность.