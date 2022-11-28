«Русские не встают на колени». Как акция BLM вызвала скандал в «Формуле-1»

То, что сейчас происходит на ЧМ-2022, уже было в королевских гонках.

На чемпионате мира в Катаре помимо самого футбола активно обсуждаются и околоспортивные темы. Так, громкий скандал разразился из-за запрета радужных капитанских повязок One Love и флагов в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Сборная Германии даже закрыла рты руками, когда игроки выстроились для командного фото. Таким образом они выразили свое недовольство подобными запретами ФИФА. Более того, немецкая сторона намерена обратиться в CAS, чтобы получить разрешение выходить на матчи с радужными повязками. Для европейского футбола подобные социальные акции являются абсолютной нормой, а вот в мусульманском Катаре, где проходит мундиаль, живут по другим — строгим правилам.

Изначально Международная федерация футбола решила поддержать традиции страны — хозяйки чемпионата мира, но сейчас уже организация вынуждена смягчить свои запреты во избежание массовых недовольств.

Даниил Квят. Фото Getty Images

Акция в борьбе против расизма в «Ф-1»

Подобное было и два года назад в «Формуле-1». В 2020-м гонщики про предложению самого политически активного пилота британца Льюиса Хэмилтона решили поддержать движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») против расизма. Пилоты должны были выйти на старт в черных майках с надписью «Конец расизму» и встать на одно колено. При этом им никто не запрещал участвовать в такой акции, все было согласовано, но все равно вышел скандал. Дело в том, что не все гонщики по своим моральным принципам решились преклонить колено.

Уже накануне акции Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари») предупредили, что делать этого они не намерены. Их примеру последовали еще четыре пилота, включая россиянина Даниила Квята, который тогда выступал за «Альфа Таури». Компанию им составили Карлос Сайнс («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

Британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») больше всех продвигал эту акцию и был крайне недоволен, что не все его коллеги полностью выполнили ритуал (хотя подготовленные майки надели все).

Квят объяснил свое решение не преклонять колено тем, что у него другой менталитет — русский.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятным, потому что это немного против моего менталитета русского, так скажем. Русские не встают на колено. Все-таки встают на колени только перед родиной, перед флагом или перед Богом», — сказал россиянин.

А вот так объяснялся Леклер: «Я верю, что особое значение в таком вопросе имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не какие-то формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Лично я не буду вставать на колено, но это совершенно не значит, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем остальные».

Даниэль Риккардо. Фото Global Look Press

«Здесь нет никакой политики»

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо с пониманием отнесся к решению коллег не вставать на колено. Хотя в обществе «Ф-1» уже бурно обсуждалось поведение пилотов и данная акция.

«Здесь нет никакой политики или чего-то подобного. Однако имеются разные нюансы в зависимости от национальности. Мы уже поняли мнения всех и приняли решение, что каждый будет делать так, как он считает нужным. Никто не собирается никого осуждать за отказ встать на колено», — говорил Риккардо.

Позже эту акцию стали проводить каждую гонку, и тут уже некоторые пилоты отказывались из раза в раз преклонять колено.

«Я полностью поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. Однако считаю, что каждый должен лично выбирать способ, которым будет выражать свою позицию. И делать это нужно тогда, когда сам считаешь необходимым. Сегодня я не встану на одно колено, но при этом с уважением отношусь к решению и выбору каждого гонщика», — заявлял Ферстаппен.

Акция сборной Германии. Фото Reuters

И снова к футболу

К слову, издание Sport1.de написало, что молодых футболистов сборной Германии на чемпионате мира в Катаре раздражала история с протестом перед матчем с Японией. И многие якобы хотели сосредоточиться на футболе, а не выступать против ФИФА.

Бывший главный тренер команды Йоахим Лев даже выразил мнение, что бундестим проиграла на старте мирового первенства как раз из-за больших переживаний по поводу запрета радужных повязок.

Возможно, в этом есть доля правды. И футболистам стоит думать не только о социальной рекламе, которая зачастую очень важна на таких крупных турнирах. Необходимо найти золотую середину и с уважением относиться к обычаям людей с другим менталитетом.