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Сегодня, 14:00

В Швеции пройдет чемпионат мира по гугл-картам. Что это за соревнование?

В Швеции пройдет второй в истории чемпионат мира по гугл-картам
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Карта мира и приложение Google Maps на смартфоне.
Фото Global Look Press
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С 11 по 14 сентября в Швеции пройдет второй по счету чемпионат мира по Geoguessr. Рассказываем о предстоящем киберспортивном событии и о том, как игра стала популярной.

Международная Олимпийская неделя киберспорта. МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?

Что такое Geoguessr

Geoguessr — браузерная игра, выпущенная в 2013 году шведским разработчиком Антоном Валленом. Суть геймплея заключается в том, чтобы угадать местоположение локации на гугл-карте. Игра выдает случайную локацию, присутствующую в Google Street View, а игрок должен отметить на карте место, где он находится. Количество очков зависит от того, насколько близко окажется отмеченная точка к реальному местоположению.

Несмотря на то что в игре отсутствуют подсказки, кроме компаса и собственно изображения из Google Street View, опытные пользователи могут достаточно точно и быстро определять местоположение. В ход идет самая разная информация: расположение Солнца, природа, архитектура, уровень жизни, язык, дорожное движение, разметка и знаки, номера машин, а также «технические» признаки: внешний вид самой гугл-машины и качество камеры.

Фото Global Look Press

Режимы игры и формат Geoguessr

Игра быстро привлекла внимание любителей географии и «путешествий» по гугл-картам. Стали появляться различные режимы: Moving (можно «ездить» по улицам), No move (разрешено рассматривать окружающую местность на 360° без перемещения из локации), NMPZ (предоставляется лишь одна фотография), Battle Royale Countries (необходимо угадать страну), командные дуэли и прочие.

В Geoguessr существуют рейтинговые дуэли между двумя игроками. Соперникам дается одна и та же локация, точные попытки снимают с противника HP («очки здоровья»). Матч продолжается до окончания HP одного из участников. Также в игре можно создавать собственные карты или тренироваться на уже существующих.

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Аудитория и доступность Geoguessr

Постепенно сформировалось целое сообщество игроков в Geoguessr, появились сайты с гайдами и тематические форумы. Так, в разделе «Игры на Reddit» друг с другом общаются более 100 тысяч пользователей.

В феврале 2024 года игра стала практически полностью платной. С наибольшими трудностями столкнулись пользователи из России из-за блокировки банковских карт. Это побудило некоторых из любителей географических баталий искать бесплатные альтернативы, одними из которых являются Geotastic и Openguessr — игры со схожим геймплеем.

Карта немецкого города Мюнстер в приложении на смартфоне
Фото Global Look Press

Первый чемпионат мира по Geoguessr

В 2023 году в Швеции, на родине игры, прошел первый чемпионат мира по Geoguessr. У организаторов получилось создать настоящее шоу со студией, комментаторами, инфографикой и заполненным зрительным залом. Победу в турнире одержал Consus из Нидерландов, обыграв француза Blinky в финальном матче за 15 тыс. долларов.

Позже игру прокомментировал известный российский блогер Yuri the Professional, а видео собрало более 2 млн просмотров. Так Geoguessr превратился в киберспортивную дисциплину с профессиональными игроками. Их уровень действительно поражает. Вот как недавно широко известный в кругах Geoguessr Blinky поставил рекорд по самому быстрому набору максимального количества очков на карте An Official World.


А это испанец Topotic и француз Kratsoo, для которых не составило труда разобраться в Челябинской области — даже без дорожных указателей!

Чемпионат мира по Geoguessr-2024

В качестве одного из ведущих студии на чемпионат по Geoguessr приглашен Rainbolt — известный ютубер, на которого подписаны более 1,6 млн человек и который прославился тем, что угадывал точное местоположение фотографий, которые ему присылали подписчики.

Призовой фонд события составит 50 тысяч долларов. В чемпионате примут участие 24 игрока, разделенные на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал, а вторые и третьи места сыграют стыковые матчи. На угадывание локации будет даваться минута, при досрочной отметке соперника — не более 15 секунд.

Трансляция турнира будет доступна на сайте игры в разделе World Cup, а также на каналах Geoguessr в YouTube и Twitch.

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