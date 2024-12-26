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Сегодня, 21:30

Не только Загитова нарушает ПДД. Самый злостный нарушитель из спортсменов — Джикия

Джикия возглавил рейтинг самых злостных нарушителей ПДД в 2024 году среди спортсменов
Артем Белинин
Корреспондент
Алина Загитова, Александр Соболев c женой Еленой, Георгий Джикия.
Фото «СЭ»
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В тройке Авербух и Соболев.

Конец года — прекрасное время для подведения самых разных итогов. Издание «Постньюс» сосредоточилось на общественной безопасности на дорогах и подсчитало, кто из спортсменов нарушает правила чаще всех.

Футболистов больше всех

В рейтинг, составленный редакцией «Постньюс», попали 10 человек. Все они представляют разные виды спорта, но по интересному стечению обстоятельств больше всего там именно футболистов.

Так, на девятом месте в списке расположился Рифат Жемалетдинов — он за год набрал 176 штрафов на сумму 184 тысячи рублей. Большая часть нарушений у полузащитника ЦСКА касается превышения скорости — 146.

«Почетный» топ-5 открыл другой полузащитник — представитель «Локомотива» Дмитрий Баринов. Железнодорожник нарушил правила 216 раз, но остался должен государству меньше, чем армеец — 155 тысяч рублей. Издание отдельно отмечает прогресс Баринова — в 2023 году за ним числилось 408 штрафов.

Алина Загитова. Загитову обвинили в нарушении ПДД. Мы установили — она не проезжала на красный свет

Четвертую строчку в рейтинге занял форвард «Акрона» Артем Дзюба. На трех его автомобилях — Mercedes-Benz AMG GLS63, Mercedes-Benz AMG S63 и Land Rover Range Rover (последний недавно был продан) числится 258 штрафов на сумму 222,5 тысячи рублей.

Бронзу забрал нападающий «Зенита» Александр Соболев. У него 264 штрафа на 237 тысяч рублей, причем 59 взысканий он получил на новом Lamborghini Urus цвета морской волны. Элитный автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей Соболев приобрел незадолго до перехода в «Зенит».

Ну и выиграл этот своеобразный конкурс злостных нарушителей среди спортсменов тоже футболист — защитник «Химок» Георгий Джикия. Экс-спартаковец заработал 652 (!) штрафа на сумму 606 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений связана с превышением скорости — 539.

Издание отдельно подсчитало, что с 2021 года Джикия нарушил ПДД 2194 (!) раза. Общая сумма штрафов и разбивка по категориям отсутствует, но, кажется, Георгию в любом случае пора повторить правила.

Никита Нагорный.
Фото соцсети

Фигуристы и хоккеисты тоже нарушают

Сознательность на дороге не зависит от вида спорта (ну, может, только чуть-чуть), поэтому в рейтинге есть не только футболисты. Относительно скромно (особенно на фоне Джикии) выглядят хоккеисты Сергей Толчинский (165 штрафов, 193 тысячи рублей) и Илья Ковальчук (181 штраф, 211 тысяч рублей).

Оказался среди нарушителей и гимнаст Никита Нагорный. У него цифры побольше — 202 штрафа на сумму 165,5 тысячи рублей. И уж совсем нескромно выглядят фигуристы Алина Загитова (210 штрафов, 159 тысяч рублей) и Илья Авербух (409 штрафов, 428,5 тысячи рублей). Призер Олимпиады занял в рейтинге второе место.

Алина Загитова. У Алины Загитовой почти 200 нарушений ПДД за год. В 2023-м фигуристку могли лишить прав

Впрочем, хореограф поспешил объясниться. «На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова фигуриста РИА Новости.

Имя

Спорт

Штрафы

Сумма, тысяч рублей

Георгий Джикия

Футбол

652

606

Илья Авербух

Фигурное катание

409

428,5

Александр Соболев

Футбол

264

237

Артем Дзюба

Футбол

258

222,5

Дмитрий Баринов

Футбол

216

155

Алина Загитова

Фигурное катание

210

159

Никита Нагорный

Гимнастика

202

165,5

Илья Ковальчук

Хоккей

181

211

Рифат Жемалетдинов

Футбол

176

184

Сергей Толчинский

Хоккей

165

193

3
Александр Соболев
Георгий Джикия
Алина Загитова
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