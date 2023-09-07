Грузовик сбил группу велосипедистов. В ужасной аварии уже погибли две девочки из школы олимпийского резерва

Водителя фуры задержали, в Ленинградской области ведется расследование.

Велоспорт остается одной из самых опасных спортивных дисциплин. И если в случае с экстремальным видом спорта опасность прямая — от исполняемых велосипедистами трюков, — то для шоссейных велогонок риски идут от сопутствующего транспорта. Классическая тренировка для циклических дисциплин в велоспорте почти всегда проходит на дорогах общего пользования. И, к сожалению, не обходится без трагедий. Не успели остыть эмоции от страшной аварии в Ставрополье, как тревожные новости пришли из Ленинградской области — грузовик на скорости наехал на группу велосипедистов из местной спортшколы.

Наезд грузовика на молодых велосипедисток унес жизни двух девушек

Двое погибших и 10 раненых — таковы предварительные итоги страшной аварии в окрестностях Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, грузовик совершил наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение о ДТП в районе развязки на поселок Огоньки поступило в полицию утром четверга. «По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, а также представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии и количество пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, из девяти пострадавших детей — двое погибших и семеро получивших травмы разной степени тяжести.

На место ДТП оперативно направили две бригады скорой помощи и даже вертолет. На место происшествия выехали также представители СК и прокуратуры области. Разбор последствий аварии вызвал временный затор движения — днем он составлял примерно три километра, так как заняты были две полосы из трех по направлению движения из Выборга.

Пострадавшие — группа из 11 велосипедистов в возрасте 14-15 лет, которые обучались в местной Сестрорецкой школе олимпийского резерва, примерно в 60 километрах от места аварии. Единственный пострадавший взрослый — тренер, сопровождавший группу спортсменов на легковой машине. Как удалось установить следствию, предварительным виновником аварии считается 31-летний водитель тягача Scania. Гражданин неназванной страны СНГ совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, за рулем которого находился тренер, сопровождавший группу спортсменок. После столкновения с грузовиком уже легковушка и наехала на велосипедисток.

Фото Павел Бедняков, Известия

В конце августа похожая авария произошла в Ставрополье — погибли три человека

К сожалению, аварию не смогли пережить две девочки. Еще двух воспитанниц спортшколы доставили в больницу в тяжелом состоянии и с переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу. Врачи прямо сейчас ведут борьбу за их жизнь, четырех пострадавших направили в Рощинскую межрайонную больницу, но их жизни ничего существенным образом не угрожает. Одну из пострадавших велосипедисток уже успешно прооперировали. Также в тяжелом состоянии находится и тренер, в машину которого и врезался грузовик.

Еще четырех спортсменок осматривают медики — скорее всего, они отделались легким испугом и обойдутся без госпитализации. На личный контроль ситуацию пообещал взять председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Выражаю соболезнования родственникам пострадавших, — сказал депутат. — Необходимо провести тщательное расследование произошедшего. Выяснить, в частности, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение подобной тренировки».

На последний вопрос уже ответил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. По его словам, тренер группы велосипедисток не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок.

Отметим, что в конце августа похожий инцидент произошел недалеко от Пятигорска. Грузовая «газель» наехала на участников первенства Ставропольского края по маунтинбайку. В результате ДТП погибли трое юных велосипедистов. Следственные действия по этому эпизоду еще продолжаются, но уже понятно, что ответственность за произошедшее будет нести не только водитель грузовика, но и организаторы соревнований — федерация велоспорта Ставрополья, а также руководство спортшколы № 4 Пятигорска. Что касается водителя Scania на трассе «Скандинавия», то полиция уже задержала его и допросила в качестве подозреваемого. В отношении предполагаемого виновника аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Фото Александр Полегенько, Известия

В качестве потенциальных виновных может быть признано и руководство спортшколы

Водителю вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело уже было передано для расследования в Следственное управление СК России по Ленинградской области. Следствие намерено просить суд об аресте водителя фуры. Кроме прочего, прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства организацией, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле предполагаемого виновника ДТП. То есть ответственность может понести и транспортная компания, где работал дальнобойщик. И так же как и в случае с аварией в Ставрополье, прокуратура проверит спортивную школу, в которой занимались попавшие в ДТП дети и которая организовала их маршрут. Об этом представителей правопорядка попросил в том числе и депутат Свищев.

«Важно выяснить, насколько безопасным было движение велосипедисток по трассе, а также расследовать причину наезда на них со стороны водителя фуры. С наступлением теплой погоды на трассах действительно появилось много велосипедистов. И здесь важно понять, насколько обеспечена безопасность их движения по дорогам», — сказал законодатель.

Помощь семьям пострадавшим — приоритет для местных властей, о чем заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его инициативе был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Беглов пообещал, что всем пострадавшим в ДТП на трассе «Скандинавия» окажут необходимую медицинскую и материальную помощь, а также заявил, что необходимо тщательно расследовать ДТП с велосипедистками. Федерация велосипедного спорта России планирует всерьез заняться вопросами безопасности при организации соревнований и тренировок, ведь вторая такая авария меньше чем за месяц — это явный сигнал к действию.