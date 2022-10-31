«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку

Итальянская спортсменка рассказала об унижениях во время контроля веса.

Итальянка Нина Коррадини пришла в художественную гимнастику в 2011 году. В настоящее время она уже не занимается спортом, а изучает коммуникационные науки. И на фоне учебной деятельности совсем еще юную девушку, которой даже не исполнилось и 20 лет, пробило на шокирующие откровения. Оказывается, карьеру в сборной страны ей пришлось завершить из-за унижений со стороны тренеров. Она буквально сбежала из национальной команды.

Теперь Нина не может спокойно есть в присутствии других людей. Но она очень хотела рассказать о своем горьком опыте юным гимнасткам. Поэтому статья о Коррадини вышла в воскресенье, 30 октября, в итальянской газете в La Repubblica.

Взвешивания в нижнем белье

Гимнастка попала в юношескую сборную, когда ей было всего 15 лет. Юная спортсменка до 2021 года жила в жестком графике: каждый день тренировки по восемь часов, а после них она училась до восьми вечера в частной школе. Первое время все было спокойно, но довольно быстро ситуация стала травмирующей для Коррадини — она, с ее слов, подверглась психологическому насилию:

«Для тренеров я была просто пешкой. Между нами не было никаких человеческих взаимоотношений. Никто не спрашивал о моем самочувствии», — рассказала Нина.

Гимнастке приходилось взвешиваться каждый день вместе с другими девочками — это происходило на глазах у всех в нижнем белье. Для подростков, которые в таком возрасте и без этого испытывают разного рода комплексы в силу переходного возраста, это жуткий стресс. Да еще и тренер подливал масла в огонь, комментируя происходящее фразами: «Позор! Как тебе не стыдно? Тебе нужно меньше есть. Как ты можешь спокойно смотреть на себя в зеркало? Тебе это нравится?»

Коррадини добавила, что в течение двух лет посещала только три места: уборную, зал и аптеку. В аптеке она покупала слабительное, чтобы соответствовать параметрам национальной сборной. Но такие дикие меры не сильно ей помогали.

Нина Коррадини. Фото Global Look Press

Обморок не оправдание пропускать тренировку

Слабительное оказывало на организм подростка сильное влияние. И довело гимнастку до истощения — она падала в обмороки и заработала проблемы со здоровьем. В частности, у нее был недостаток железа.

«Контрольное взвешивание проходило каждый раз после завтрака. Я никогда не ела перед ним. Иногда после проверки я втайне перекусывала, а потом взвешивалась по 15 раз в день. Слабительное обезвоживало, я не ела, у меня совсем не было сил. В моем организме было недостаточно железа, у меня появились проблемы со здоровьем. Один раз я упала в обморок, но меня отправили в зал, так как это было не оправдание пропускать тренировку», — продолжает Нина.

Все это время гимнастка не говорила вслух о своих проблемах. Более того — она чувствовала себя виноватой из-за того, что не могла соответствовать стандартам национальной сборной! Да еще и заработала проблемы со здоровьем:

«Я никогда не обсуждала это с родителями или подругами. Конкуренция была такой высокой, но я была уверена, что все так и должно быть, и чувствовала себя виноватой из-за проблем со здоровьем», — добавила Коррадини.

Что касается отношений с тренером, по словам спортсменки, они менялись в зависимости от веса: «Если ты находилась в нужных параметрах — к тебе относились по-другому».

Нина в конечном итоге ушла из сборной, не добившись серьезных успехов в спорте, разве что завоевала историческое для Италии серебро на чемпионате Европы в Будапеште.

«Еда для меня превратилась в кошмар, я думала о последствиях употребления каждого продукта и жидкости. Я не знаю, в курсе ли этой ситуации федерация. О контроле веса, скорее всего, да, а вот об унижениях — вряд ли», — завершила свой рассказ Нина.

Нина Коррадини. Фото Global Look Press

Искоренить недопустимое поведение

Но ответ не заставил себя долго ждать — буквально на следующий день после публикации истории гимнастки в итальянских СМИ федерация опубликовала на своем сайте заявление:

«Федерация гимнастики Италии приняла к сведению интервью, данное бывшей спортсменкой Ниной Коррадини, опубликованное 30.10.2022 в газете La Repubblica, и сообщает, что FGI не терпит никаких злоупотреблений и всегда поддерживает всех своих членов сборной. Гимнастика — это уважение к человеку, торжество таланта и благополучия. Были приняты меры для немедленного информирования федерального прокурора и сотрудника по охране о расследованиях и действиях, входящих в их компетенцию.

Федерация стремится улучшить как информирование, так и профилактику подобных инцидентов. Несколько месяцев назад начался пилотный проект и создан новый орган Safeguarding Officer, в котором будут работать сотрудники с конкретными психологическими и юридическими навыками.

Поэтому всех гимнастов, технических специалистов и менеджеров, а также всех, у кого есть какая-либо информация, просим связаться с FGI, которая гарантирует полную конфиденциальность. Только вместе можно справиться с недопустимым поведением и искоренить их из мира гимнастики, который силен, здоров и не имеет места для тех, кто не разделяет ценности спорта".

Будут ли приняты какие-то реальные меры — покажет время. А пока о проблемах публично высказалась еще одна гимнастка — Анна Баста. Она — серебряный призер чемпионата мира 2018 года и двукратный серебряный призер чемпионата Европы в групповом многоборье. Ее откровения появились уже после заявления федерации. В них спортсменка рассказала, как заработала расстройство пищевого поведения в ходе карьеры. И, судя по всему, Анна не последняя гимнастка, которая последует примеру Нины Коррадини и расскажет о своем кошмарном опыте.