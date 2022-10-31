«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку

Итальянка Нина Коррадини пришла в художественную гимнастику в 2011 году. В настоящее время она уже не занимается спортом, а изучает коммуникационные науки. И на фоне учебной деятельности совсем еще юную девушку, которой даже не исполнилось и 20 лет, пробило на шокирующие откровения. Оказывается, карьеру в сборной страны ей пришлось завершить из-за унижений со стороны тренеров. Она буквально сбежала из национальной команды.
Теперь Нина не может спокойно есть в присутствии других людей. Но она очень хотела рассказать о своем горьком опыте юным гимнасткам. Поэтому статья о Коррадини вышла в воскресенье, 30 октября, в итальянской газете в La Repubblica.
Гимнастка попала в юношескую сборную, когда ей было всего 15 лет. Юная спортсменка до 2021 года жила в жестком графике: каждый день тренировки по восемь часов, а после них она училась до восьми вечера в частной школе. Первое время все было спокойно, но довольно быстро ситуация стала травмирующей для Коррадини — она, с ее слов, подверглась психологическому насилию:
«Для тренеров я была просто пешкой. Между нами не было никаких человеческих взаимоотношений. Никто не спрашивал о моем самочувствии», — рассказала Нина.
Гимнастке приходилось взвешиваться каждый день вместе с другими девочками — это происходило на глазах у всех в нижнем белье. Для подростков, которые в таком возрасте и без этого испытывают разного рода комплексы в силу переходного возраста, это жуткий стресс. Да еще и тренер подливал масла в огонь, комментируя происходящее фразами: «Позор! Как тебе не стыдно? Тебе нужно меньше есть. Как ты можешь спокойно смотреть на себя в зеркало? Тебе это нравится?»
Коррадини добавила, что в течение двух лет посещала только три места: уборную, зал и аптеку. В аптеке она покупала слабительное, чтобы соответствовать параметрам национальной сборной. Но такие дикие меры не сильно ей помогали.
Слабительное оказывало на организм подростка сильное влияние. И довело гимнастку до истощения — она падала в обмороки и заработала проблемы со здоровьем. В частности, у нее был недостаток железа.
«Контрольное взвешивание проходило каждый раз после завтрака. Я никогда не ела перед ним. Иногда после проверки я втайне перекусывала, а потом взвешивалась по 15 раз в день. Слабительное обезвоживало, я не ела, у меня совсем не было сил. В моем организме было недостаточно железа, у меня появились проблемы со здоровьем. Один раз я упала в обморок, но меня отправили в зал, так как это было не оправдание пропускать тренировку», — продолжает Нина.
Все это время гимнастка не говорила вслух о своих проблемах. Более того — она чувствовала себя виноватой из-за того, что не могла соответствовать стандартам национальной сборной! Да еще и заработала проблемы со здоровьем:
«Я никогда не обсуждала это с родителями или подругами. Конкуренция была такой высокой, но я была уверена, что все так и должно быть, и чувствовала себя виноватой из-за проблем со здоровьем», — добавила Коррадини.
Что касается отношений с тренером, по словам спортсменки, они менялись в зависимости от веса: «Если ты находилась в нужных параметрах — к тебе относились по-другому».
Нина в конечном итоге ушла из сборной, не добившись серьезных успехов в спорте, разве что завоевала историческое для Италии серебро на чемпионате Европы в Будапеште.
«Еда для меня превратилась в кошмар, я думала о последствиях употребления каждого продукта и жидкости. Я не знаю, в курсе ли этой ситуации федерация. О контроле веса, скорее всего, да, а вот об унижениях — вряд ли», — завершила свой рассказ Нина.
Но ответ не заставил себя долго ждать — буквально на следующий день после публикации истории гимнастки в итальянских СМИ федерация опубликовала на своем сайте заявление:
«Федерация гимнастики Италии приняла к сведению интервью, данное бывшей спортсменкой Ниной Коррадини, опубликованное 30.10.2022 в газете La Repubblica, и сообщает, что FGI не терпит никаких злоупотреблений и всегда поддерживает всех своих членов сборной. Гимнастика — это уважение к человеку, торжество таланта и благополучия. Были приняты меры для немедленного информирования федерального прокурора и сотрудника по охране о расследованиях и действиях, входящих в их компетенцию.
Федерация стремится улучшить как информирование, так и профилактику подобных инцидентов. Несколько месяцев назад начался пилотный проект и создан новый орган Safeguarding Officer, в котором будут работать сотрудники с конкретными психологическими и юридическими навыками.
Поэтому всех гимнастов, технических специалистов и менеджеров, а также всех, у кого есть какая-либо информация, просим связаться с FGI, которая гарантирует полную конфиденциальность. Только вместе можно справиться с недопустимым поведением и искоренить их из мира гимнастики, который силен, здоров и не имеет места для тех, кто не разделяет ценности спорта".
Будут ли приняты какие-то реальные меры — покажет время. А пока о проблемах публично высказалась еще одна гимнастка — Анна Баста. Она — серебряный призер чемпионата мира 2018 года и двукратный серебряный призер чемпионата Европы в групповом многоборье. Ее откровения появились уже после заявления федерации. В них спортсменка рассказала, как заработала расстройство пищевого поведения в ходе карьеры. И, судя по всему, Анна не последняя гимнастка, которая последует примеру Нины Коррадини и расскажет о своем кошмарном опыте.