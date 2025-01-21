Изданы первые указы президента США по защите общества о «инклюзивного безумия», которое насаждала администрация демократов.

Едва вернувшись в Белый дом, президент США Дональд Трамп, развил бурную деятельность по выполнению своих предвыборных обещаний — в первую очередь в сфере социальной и миграционной политики, а также внешней торговли. Для спорта значимым станет сворачивание программ поддержки трансгендеров и небинарных персон. На общенациональных женских соревнованиях им теперь сильно не рады — к восторгу феминисток и правозащитниц. Возможно, это была не самая жуткая и срочная проблема в Соединенных Штатах и в мире, но одна из наиболее резонансных тем, важная для формирования нравственных ориентиров всей человеческой цивилизации. Как же отказ от «трансгендерного экстремизма» будет воплощаться в жизнь?

Отмена третьего пола

Всего Трамп после инаугурации отменил 78 указов и меморандумов Байдена. Борьба с «дискриминацией по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации» считалась одним из краеугольных камней в политике прежнего президента США. Доходило до того, что представители меньшинств имели преимущество перед гетеросексуальными и цисгендерными гражданами при приеме на работу, зачислении в вузы и получении социальных выплат. От учебных заведений под угрозой прекращения госфинансирования требовали допускать до женских соревнований всех желающих. Это приводило к многочисленным скандалам, и более 15 штатов (в основном тех, где у власти находятся республиканцы) на местном уровне закрыли женский спорт для бывших мужчин и тех, кто находится в разных стадиях «перехода».

Теперь Трамп закрывает федеральные программы, поощряющие «разнообразие, равенство и инклюзивность». Ряд указов, подписанных президентом США в день его вступления в должность, требует от правительства «защищать женщин от гендерного идеологического экстремизма». Отныне во всех официальных документах запрещено указывать «неопределенный пол» — признается существование только мужчин и женщин. Гендерная идентичность, отличная от той, которая была присвоена при рождении, названа «внутреннем и субъективным чувством», которое «не дает значимой основы для идентификации». Запрещено использование бюджетных средств для финансирования медицинских процедур, связанных со сменой пола.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

Структуры правительства теперь обязаны защищать «однополые пространства», запрещая доступ в них для трансгендеров. Речь в первую очередь о тюрьмах, приютах для жертв семейного насилия, туалетах, а также раздевалках. Последнее актуально для спорта — в последние годы в медиа регулярное попадали жалобы женщин и девушек на то, что в «интимные помещения» получают свободный доступ мужчины и мальчики, которые используют либеральные законы для удовлетворения извращенной похоти, а на самом деле не являются транссексуалами и не собираются менять пол. В документах, подписанных Трампом, говорится, что конфиденциальность и безопасность цисгендерных женщин при Байдене были принесены в жертву правам трансгендерных персон, которых почему-то считали «самой уязвимой категорий населения».

Действия, направленные на «возвращение американских ценностей» сторонники Трампа называют «культурной революцией» и «восстановлением биологических истин». Федеральное правительство США теперь вернется к использованию термина «пол» место «гендер» (различие в том, что пол дан человеку от рождения, а гендер — это состояние и социальная ниша, к которой стремится сам экземплификант), и этот пол будет «неизменной биологической классификацией личности». Возможность выбрать «X» в качестве гендерного маркера в паспортах, которая доступна для граждан США без предоставления медицинской документации с 2022 года, теперь исключена. Надо полагать, что на крупных американских марафонах «небинарный разряд» теперь тоже будет отменен

Лия Томас. Фото Getty Images

Победа здравого смысла

В целом возвращение американского общества к бинарному разделению полов затронет примерно 10 процентов населения. В спорте (даже с учетом женского, студенческого и детского) эта цифра еще меньше, но градус дискуссии сильнее. Ведь первое место на соревнованиях только одно, и достаточно единственной спортсменки, имеющей несправедливое преимущество, чтобы лишить обычных женщин справедливого шанса на победу. То, что мужское тело и тестостерон дают трансгендерам преимущество в женских стартах, признано практически везде, в том числе на уровне международных федераций. Для бывших мужчин закрыты даже женские шахматы, хотя защитники прав меньшинств с этим категорически не согласны.

В американском студенческом спорте, объединенном под брендом NCAA, под давлением прежней президентской администрации появление трансгендеров на женский турнирах ограничено только уровнем тестостерона. Это привело к ряду громких скандалов — например, с пловчихой Лией Томас, которая два года назад выиграла Лигу плюща, но так и не добилась разрешения бороться за место в сборной США, проиграв в том числе слушания в CAS. Бывший мужчина Блэр Флеминг из волейбольной команды университета Сан-Хосе стал причиной бойкотов и отмены матчей в Mountain West Conference, а также судебных исков к NCAA с требованием пересмотреть действующие правила как мошеннические и дискриминационные.

Конечно, после новых указов Трампа ситуация быстро не поменяется. Штаты, в которых у власти находятся демократы, будут саботировать решения федералов. Представители меньшинств наверняка начнут протестовать и судиться. Тем более, что у консерваторов-трампистов в голове — каша. Например, в их предвыборной кампании в качестве страшилки использовался образ боксерши из Алжира Иман Хелиф, которая является не бывшим мужчиной, а интерсексом (женщиной с мужским уровнем тестостерона). Тем не менее, подобные персонажи теперь перестанут чувствовать себя в женском спорте героями. Это важно для американских лиг (например, женской НБА), где девиантное поведение в последнее время считается нормой.

Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Напомню, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. По данным ООН, последние годы более 600 спортсменок по всему миру потеряли из-за бывших мужчин (трансгендеров) и личностей с мужским уровне тестостерона (интерсексов) более 890 медалей в 29 видах спорта. Под петицией с требованием окончательно закрыть женский спорт для бывших мужчин собрано 40 тысяч подписей спортсменов. Законопроект, обязывающий спортивные и образовательные организации открывать женские соревнования для бывших мужчин, собрал в США 150 тысяч комментариев (в основном — негативных) и был в итоге отозван.