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Едва вернувшись в Белый дом, президент США Дональд Трамп, развил бурную деятельность по выполнению своих предвыборных обещаний — в первую очередь в сфере социальной и миграционной политики, а также внешней торговли. Для спорта значимым станет сворачивание программ поддержки трансгендеров и небинарных персон. На общенациональных женских соревнованиях им теперь сильно не рады — к восторгу феминисток и правозащитниц. Возможно, это была не самая жуткая и срочная проблема в Соединенных Штатах и в мире, но одна из наиболее резонансных тем, важная для формирования нравственных ориентиров всей человеческой цивилизации. Как же отказ от «трансгендерного экстремизма» будет воплощаться в жизнь?
Всего Трамп после инаугурации отменил 78 указов и меморандумов Байдена. Борьба с «дискриминацией по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации» считалась одним из краеугольных камней в политике прежнего президента США. Доходило до того, что представители меньшинств имели преимущество перед гетеросексуальными и цисгендерными гражданами при приеме на работу, зачислении в вузы и получении социальных выплат. От учебных заведений под угрозой прекращения госфинансирования требовали допускать до женских соревнований всех желающих. Это приводило к многочисленным скандалам, и более 15 штатов (в основном тех, где у власти находятся республиканцы) на местном уровне закрыли женский спорт для бывших мужчин и тех, кто находится в разных стадиях «перехода».
Теперь Трамп закрывает федеральные программы, поощряющие «разнообразие, равенство и инклюзивность». Ряд указов, подписанных президентом США в день его вступления в должность, требует от правительства «защищать женщин от гендерного идеологического экстремизма». Отныне во всех официальных документах запрещено указывать «неопределенный пол» — признается существование только мужчин и женщин. Гендерная идентичность, отличная от той, которая была присвоена при рождении, названа «внутреннем и субъективным чувством», которое «не дает значимой основы для идентификации». Запрещено использование бюджетных средств для финансирования медицинских процедур, связанных со сменой пола.
Структуры правительства теперь обязаны защищать «однополые пространства», запрещая доступ в них для трансгендеров. Речь в первую очередь о тюрьмах, приютах для жертв семейного насилия, туалетах, а также раздевалках. Последнее актуально для спорта — в последние годы в медиа регулярное попадали жалобы женщин и девушек на то, что в «интимные помещения» получают свободный доступ мужчины и мальчики, которые используют либеральные законы для удовлетворения извращенной похоти, а на самом деле не являются транссексуалами и не собираются менять пол. В документах, подписанных Трампом, говорится, что конфиденциальность и безопасность цисгендерных женщин при Байдене были принесены в жертву правам трансгендерных персон, которых почему-то считали «самой уязвимой категорий населения».
Действия, направленные на «возвращение американских ценностей» сторонники Трампа называют «культурной революцией» и «восстановлением биологических истин». Федеральное правительство США теперь вернется к использованию термина «пол» место «гендер» (различие в том, что пол дан человеку от рождения, а гендер — это состояние и социальная ниша, к которой стремится сам экземплификант), и этот пол будет «неизменной биологической классификацией личности». Возможность выбрать «X» в качестве гендерного маркера в паспортах, которая доступна для граждан США без предоставления медицинской документации с 2022 года, теперь исключена. Надо полагать, что на крупных американских марафонах «небинарный разряд» теперь тоже будет отменен
В целом возвращение американского общества к бинарному разделению полов затронет примерно 10 процентов населения. В спорте (даже с учетом женского, студенческого и детского) эта цифра еще меньше, но градус дискуссии сильнее. Ведь первое место на соревнованиях только одно, и достаточно единственной спортсменки, имеющей несправедливое преимущество, чтобы лишить обычных женщин справедливого шанса на победу. То, что мужское тело и тестостерон дают трансгендерам преимущество в женских стартах, признано практически везде, в том числе на уровне международных федераций. Для бывших мужчин закрыты даже женские шахматы, хотя защитники прав меньшинств с этим категорически не согласны.
В американском студенческом спорте, объединенном под брендом NCAA, под давлением прежней президентской администрации появление трансгендеров на женский турнирах ограничено только уровнем тестостерона. Это привело к ряду громких скандалов — например, с пловчихой Лией Томас, которая два года назад выиграла Лигу плюща, но так и не добилась разрешения бороться за место в сборной США, проиграв в том числе слушания в CAS. Бывший мужчина Блэр Флеминг из волейбольной команды университета Сан-Хосе стал причиной бойкотов и отмены матчей в Mountain West Conference, а также судебных исков к NCAA с требованием пересмотреть действующие правила как мошеннические и дискриминационные.
Конечно, после новых указов Трампа ситуация быстро не поменяется. Штаты, в которых у власти находятся демократы, будут саботировать решения федералов. Представители меньшинств наверняка начнут протестовать и судиться. Тем более, что у консерваторов-трампистов в голове — каша. Например, в их предвыборной кампании в качестве страшилки использовался образ боксерши из Алжира Иман Хелиф, которая является не бывшим мужчиной, а интерсексом (женщиной с мужским уровнем тестостерона). Тем не менее, подобные персонажи теперь перестанут чувствовать себя в женском спорте героями. Это важно для американских лиг (например, женской НБА), где девиантное поведение в последнее время считается нормой.
Напомню, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. По данным ООН, последние годы более 600 спортсменок по всему миру потеряли из-за бывших мужчин (трансгендеров) и личностей с мужским уровне тестостерона (интерсексов) более 890 медалей в 29 видах спорта. Под петицией с требованием окончательно закрыть женский спорт для бывших мужчин собрано 40 тысяч подписей спортсменов. Законопроект, обязывающий спортивные и образовательные организации открывать женские соревнования для бывших мужчин, собрал в США 150 тысяч комментариев (в основном — негативных) и был в итоге отозван.