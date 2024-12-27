Сегодня, 19:00
Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер дала интервью Youtube-каналу «Респиратор Бабушкина», в котором прокомментировала многие инфоповоды. В частности, она прокомментировала свою скандальную фразу, сказанную в марте 2024 года. Тогда, рассуждая о допуске российских спортсменов на Игры в Париже в нейтральном статусе, Винер заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».
«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что сказала градоначальница Парижа, что они (нейтральные атлеты. — Прим. «СЭ») должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово «бомжи».
«Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша, потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самая популярная песня у нас на соревнованиях последние 20 лет была гимн России. У нас всегда поднимались флаги — в основном за первое-второе место. И сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но, как призывают сейчас нас и в Министерстве спорта, мы не должны в конфронтацию вступать. Можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом.
Но Европейский Союз не допустил наших гимнасток выступать на своих соревнованиях. То есть в чемпионате Европы мы не имеем права участвовать, а на чемпионат мира отбираются с чемпионата Европы 12 команд. И так как нас там не будет, мы опять на чемпионате мира не сможем выступить».
Это испытание и для наших спортсменов, и для нашей страны. И мы все это должны преодолеть. Некоторым на Западе это удобно, что нет России. Они, например, победили на чемпионате мира. Но опять в индивидуальной программе Олимпийские игры выиграла девочка с Алтая по фамилии Варфоломеева. А моя ученица, участница трех Олимпиад Настя Близнюк вывела команду Китая на первое место. Впервые в истории команда Китая в групповых упражнениях заняла первое место на Олимпийских играх. Получила золотую медаль не только для Китая, но и для всей Азии. Это разве не успех?
Мы должны работать, а что там будет дальше и как повернется жизнь и вся наша история — это вопрос, может быть, всех людей, которые хорошо видят будущее. Но таких, как Вольф Мессинг, нет, как Жириновский — тоже. Поэтому мы должны только работать. Вот».
«Я была свидетелем, когда люди переодевали куртки наизнанку, чтобы получить еще кусок сыра. Было такое время, когда были еще эти «колбасные поезда». Молодые люди об этом не знают. Какие-то моменты были очень хорошие, а какие-то — очень сложные. Иногда заходили в магазин, а там был только березовый сок.
Очень уважаю нашего Президента — за его трудолюбие, за то, сколько он работает. Считаю, что это нечеловеческие усилия. За его выдержанность. Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает — очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается. И не начинает говорить гадости. И в общем ведет правильную политику. У нас ВВП, у нас совсем маленький долг и полные магазины еды».
«Есть, что дети сейчас сидят в интернете, и там не все, как говорится, гладко. Но, с другой стороны, есть те, кто участвует в конкурсах, играет на фортепиано, поет. Есть дети, которые у нас без конца выигрывают математические олимпиады, цифровые, фиджитал-спорт. Прекрасно (относится к киберспорту. — Прим. «СЭ»). Очень мне нравится эта идея (об игре Counter Strike. — Прим. «СЭ»).