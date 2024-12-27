Интервью знаменитого тренера.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер дала интервью Youtube-каналу «Респиратор Бабушкина», в котором прокомментировала многие инфоповоды. В частности, она прокомментировала свою скандальную фразу, сказанную в марте 2024 года. Тогда, рассуждая о допуске российских спортсменов на Игры в Париже в нейтральном статусе, Винер заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».

О команде «бомжей» на Олимпиаде в Париже

«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что сказала градоначальница Парижа, что они (нейтральные атлеты. — Прим. «СЭ») должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово «бомжи».

О нейтральном статусе российских спортсменов

«Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша, потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самая популярная песня у нас на соревнованиях последние 20 лет была гимн России. У нас всегда поднимались флаги — в основном за первое-второе место. И сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но, как призывают сейчас нас и в Министерстве спорта, мы не должны в конфронтацию вступать. Можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом.

Но Европейский Союз не допустил наших гимнасток выступать на своих соревнованиях. То есть в чемпионате Европы мы не имеем права участвовать, а на чемпионат мира отбираются с чемпионата Европы 12 команд. И так как нас там не будет, мы опять на чемпионате мира не сможем выступить».

Ирина Винер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Об отстранении россиян

Это испытание и для наших спортсменов, и для нашей страны. И мы все это должны преодолеть. Некоторым на Западе это удобно, что нет России. Они, например, победили на чемпионате мира. Но опять в индивидуальной программе Олимпийские игры выиграла девочка с Алтая по фамилии Варфоломеева. А моя ученица, участница трех Олимпиад Настя Близнюк вывела команду Китая на первое место. Впервые в истории команда Китая в групповых упражнениях заняла первое место на Олимпийских играх. Получила золотую медаль не только для Китая, но и для всей Азии. Это разве не успех?

Мы должны работать, а что там будет дальше и как повернется жизнь и вся наша история — это вопрос, может быть, всех людей, которые хорошо видят будущее. Но таких, как Вольф Мессинг, нет, как Жириновский — тоже. Поэтому мы должны только работать. Вот».

О политике

«Я была свидетелем, когда люди переодевали куртки наизнанку, чтобы получить еще кусок сыра. Было такое время, когда были еще эти «колбасные поезда». Молодые люди об этом не знают. Какие-то моменты были очень хорошие, а какие-то — очень сложные. Иногда заходили в магазин, а там был только березовый сок.

Очень уважаю нашего Президента — за его трудолюбие, за то, сколько он работает. Считаю, что это нечеловеческие усилия. За его выдержанность. Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает — очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается. И не начинает говорить гадости. И в общем ведет правильную политику. У нас ВВП, у нас совсем маленький долг и полные магазины еды».

Про киберспорт и современное поколение

«Есть, что дети сейчас сидят в интернете, и там не все, как говорится, гладко. Но, с другой стороны, есть те, кто участвует в конкурсах, играет на фортепиано, поет. Есть дети, которые у нас без конца выигрывают математические олимпиады, цифровые, фиджитал-спорт. Прекрасно (относится к киберспорту. — Прим. «СЭ»). Очень мне нравится эта идея (об игре Counter Strike. — Прим. «СЭ»).