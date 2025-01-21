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Отец Яниса Тиммы Райтис дал интервью «СЭ», в котором рассказал про ссору сына с Анной Седоковой из-за матери и отсутствие помощи со стороны певицы после гибели баскетболиста. Он также заявил, что считает смерть баскетболиста подстроенной.
Напомним, 32-летний спортсмен был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. Незадолго до этого Тимма официально развелся с Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».
«Допускаю, что в самом начале любила. Ссорились, конечно, мы видели перепалки в социальных сетях. Мне казалось, это какой-то пиар, вместе с которым все больше подписчиков и денег. Оказалось, все по-настоящему. Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке и Анна сказала ему: «Либо мама, либо я». Тогда они поссорились и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо».
«Лично со мной нет. Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло. Видите, все, кто хотели помочь, — помогли. Тут никакого выхода она не нашла. Желания, видимо, не было? Скорее всего. Также в одном интервью она говорит: «Надеюсь, больше не увижу никогда».
«Я ничего не могу сказать, поскольку сам узнал про гражданство сегодня. Это его решение, если он хотел стать россиянином, значит, такое было. Опять же, у каждого своя жизнь и свои идеи. Конечно, мне трудно в поверить в это, но если такое действительно было, то тогда совершенно непонятно, как он мог сделать с собой подобное. Мы думаем, все подстроено, и сейчас расследование будет во всем разбираться. Надеюсь, мы узнаем правду.
У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду и больше не слышать гадостей про него. Некоторые пишут: он был бедный и Аня жила в каком-то аду. Если же она жила будто в аду, то почему она мне не позвонила? Она могла меня разблокировать, ведь я не блокировал ее номер. Она говорила, что жила в аду, но во время этого ада заполучила столько квартир и другого добра. Открыто ли уголовное дело в Латвии? Да, есть такое».
«В самом начале ничего не предвещало такого. Я гостил у них иногда и на игры в Москву приезжал, да и не только туда, еще и в Испанию, там он еще с Анной жил. Ничего не предвещало беды, у нас были хорошие контакты, даже Седокова у меня иногда заказывала видео в подарок на Новый год. Пес Мамба порой жил у нас, но произошел несчастный случай, когда он попал под машину. В тот день, 11 ноября 2021 года, когда собака умерла, либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват, и буквально из-за собаки все мои связи с ними оборвались. Они меня везде заблокировали: и Янис, и Анна, и дети.
Да, мы потом связывались, но Янис решил, будто наши пути разошлись, хотя я всегда надеялся — все изменится. Но, к сожалению, не успел наладить отношения. И Анна этому тоже не способствовала. Она же даже свою семью не очень любит и говорит, будто сама всего добилась. Она своих родителей ни во что не ставит и, наверное, решила — у Яниса тоже так должно быть. Конечно, и с другими были плохие отношения, но не так, как со мной, хотя до этого сын всегда говорил: «Спасибо, папа. Кем бы я был, если бы не ты».