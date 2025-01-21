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«Если Аня жила в аду, то почему не позвонила мне?» Отец Тиммы — о смерти сына и отношениях с Седоковой

Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Егор Сергеев
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Global Look Press
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В Латвии уже открыли уголовное дело.

Отец Яниса Тиммы Райтис дал интервью «СЭ», в котором рассказал про ссору сына с Анной Седоковой из-за матери и отсутствие помощи со стороны певицы после гибели баскетболиста. Он также заявил, что считает смерть баскетболиста подстроенной.

Напомним, 32-летний спортсмен был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. Незадолго до этого Тимма официально развелся с Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

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О том, любила ли Тимму Седокова

«Допускаю, что в самом начале любила. Ссорились, конечно, мы видели перепалки в социальных сетях. Мне казалось, это какой-то пиар, вместе с которым все больше подписчиков и денег. Оказалось, все по-настоящему. Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке и Анна сказала ему: «Либо мама, либо я». Тогда они поссорились и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо».

О том, связывалась ли с семьей Седокова

«Лично со мной нет. Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло. Видите, все, кто хотели помочь, — помогли. Тут никакого выхода она не нашла. Желания, видимо, не было? Скорее всего. Также в одном интервью она говорит: «Надеюсь, больше не увижу никогда».

О слухах про желание Яниса получить российское гражданство

«Я ничего не могу сказать, поскольку сам узнал про гражданство сегодня. Это его решение, если он хотел стать россиянином, значит, такое было. Опять же, у каждого своя жизнь и свои идеи. Конечно, мне трудно в поверить в это, но если такое действительно было, то тогда совершенно непонятно, как он мог сделать с собой подобное. Мы думаем, все подстроено, и сейчас расследование будет во всем разбираться. Надеюсь, мы узнаем правду.

У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду и больше не слышать гадостей про него. Некоторые пишут: он был бедный и Аня жила в каком-то аду. Если же она жила будто в аду, то почему она мне не позвонила? Она могла меня разблокировать, ведь я не блокировал ее номер. Она говорила, что жила в аду, но во время этого ада заполучила столько квартир и другого добра. Открыто ли уголовное дело в Латвии? Да, есть такое».

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Сын порвал отношения с семьей из-за собаки

«В самом начале ничего не предвещало такого. Я гостил у них иногда и на игры в Москву приезжал, да и не только туда, еще и в Испанию, там он еще с Анной жил. Ничего не предвещало беды, у нас были хорошие контакты, даже Седокова у меня иногда заказывала видео в подарок на Новый год. Пес Мамба порой жил у нас, но произошел несчастный случай, когда он попал под машину. В тот день, 11 ноября 2021 года, когда собака умерла, либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват, и буквально из-за собаки все мои связи с ними оборвались. Они меня везде заблокировали: и Янис, и Анна, и дети.

Да, мы потом связывались, но Янис решил, будто наши пути разошлись, хотя я всегда надеялся — все изменится. Но, к сожалению, не успел наладить отношения. И Анна этому тоже не способствовала. Она же даже свою семью не очень любит и говорит, будто сама всего добилась. Она своих родителей ни во что не ставит и, наверное, решила — у Яниса тоже так должно быть. Конечно, и с другими были плохие отношения, но не так, как со мной, хотя до этого сын всегда говорил: «Спасибо, папа. Кем бы я был, если бы не ты».

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Янис Тимма
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