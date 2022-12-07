«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре

Сегодня, 07:00
Сейчас Павел Буре — примерный семьянин и многодетный отец. Но так было не всегда. Нападающий успел разбить сердца многих красавиц спорта и шоу-бизнеса. Среди них теннисистка Анна Курникова, дизайнер Мария Кравцова, телеведущая Ксения Собчак, певица Катя Лель и звезда девяностых Ирина Салтыкова.
У бывшего игрока НХЛ всегда была репутация ловеласа. Он часто попадал в заголовки прессы со слухами об очередном романе. Яркой была история любви с эстрадной певицей Ириной Салтыковой.
Певица и хоккеист познакомились в 1999 году, когда Буре вернулся из США в Москву. Форвард восстанавливался после повреждения коленного сустава, посещал все светские тусовки. Так, в одном клубе был концерт, в котором принимала участие и звезда девяностых Ирина Салтыкова. Павел сделал первый шаг и подошел к яркой блондинке.
«Я тогда и не знала, кто он такой, я же не интересовалась хоккеем. Появляется вдруг красавец, такой типичный американец, корректный, улыбчивый, очень милый. Паша меня абсолютно покорил тем, что исключительно хорошо воспитан. Сразу стал рассказывать о своем детстве и показался таким... немножко наивным, что ли. Это очень трогательно выглядело: звезда мирового уровня — и совершенно не испорченный ни славой, ни деньгами», — приводит слова Салтыковой «7 Дней».
Ирина и Павел долго скрывали от общественности свои отношения, хоть и появлялись на одних и тех же светских вечерах. При этом роман развивался стремительно, влюбленные каждую свободную минуту проводили вместе, летали отдыхать. Он одаривал ее дорогими подарками.
«Мы друг друга очень высоко ценили, относились с любовью и уважением. И старались уберечь наши чувства от посторонних глаз, хотя оба, естественно, понимали, что такой роман, как наш, — громкий светский скандал, который совершенно точно поднял бы мне рейтинг», — цитирует певицу «7 Дней».
Исполнительница хитов даже посвятила Буре песню под названием «Хоккеист».
История любви продолжалась четыре года. Инициатором расставания была певица. Причина банальная — неверность Павла.
«Во-первых, он меня младше. Во-вторых, он очень любит женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Мне не нужен известный человек, артист или спортсмен», — говорит Салтыкова в интервью для YouTube-канала Алене Жигаловой.
Еще одной причиной стало то, что молодые люди жили на две страны. Девушка гастролировала по России, а Павел покорял США. По признанию исполнительницы, его нужно было постоянно караулить, однако Ирина не могла себе этого позволить.
При этом Салтыкова и Буре до сих пор сохранили приятельские отношения.
Певица громко заявляет, что больше не собирается выходить замуж, так как сильно обожглась в единственном браке с экс-супругом певцом Виктором Салтыковым.
В СМИ часто появляется информация об очередных романах звезды фильма «Брат-2». Несколько лет она жила гражданским браком с неким бизнесменом по имени Игорь.
Также ей приписывали отношения с актером театра и кино Александром Дьяченко, который был женат. Масла в огонь подлила сама Салтыкова, опубликовав в своих соцсетях совместное фото.
Сейчас большую часть времени Ирина проводит во Франции, где живет ее единственная дочь Алиса от брака с Салтыковым.
Девушка пошла по стопам звездных родителей. Она сочиняет песни, написала даже для своей мамы трек «За мной». Ранее Алиса проживала в Лондоне, зарабатывала деньги, выступая на закрытых мероприятиях. Она снимает клипы, преимущественно поет на английском. А в 2019-м перепела хит матери «Серые глаза».
«Конечно, как и многие родители, которые знают, что такое шоу-бизнес, я не хотела, чтобы моя дочь выбирала такую же профессию, как у меня. Я мечтала, чтобы она пошла в архитектурный институт! Но Алиса сама сделала выбор, который я уважаю. Она окончила актерский факультет, параллельно училась вокалу», — цитирует Ирину Woman.ru.
После того как Павел ушел из большого спорта, он познакомился с моделью из Набережных Челнов по имени Алина. Разница в возрасте в 15 лет не смутила влюбленных.
Судьбоносная встреча произошла в Турции, где оба отдыхали. Алина со своей семьей пришла на открытие VIP-отеля в Белеке, там же отдыхал и спортсмен.
Бурные романы закончились, и спортсмен понял, что решил наконец-то остепениться. Отношения решили узаконить спустя четыре года. Отметили свадьбы на двух континентах — в Майами и в Москве.
После замужества девушка забросила работу и посвятила себя воспитанию детей. Пара воспитывает троих детей: сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.
Семья живет в частном доме в Подмосковье.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)