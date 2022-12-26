Визовые ограничения чуть не сломали любовь. История хоккеиста и фотомодели

Рассказываем про красивую пару Владимира и Яны Тарасенко, воспитывающих троих детей.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко — звезда НХЛ. Он не только обладатель Кубка Стэнли, но и примерный семьянин и многодетный отец. Вместе с женой Яной они воспитывают троих сыновей. При этом хоккеист ведет закрытый образ жизни, не был замечен в скандалах, а супруга часто публикует фотографии в своих соцсетях. Недавно ее фото появились в журнале Maxim, причем на его обложке, но — в его австралийской версии.

История знакомства

Владимир познакомился с будущей супругой почти сразу после окончания Олимпийских игр в Сочи. Друзья пригласили его в караоке, в общей компании оказалась и яркая брюнетка.

«Никто не пел. Я слишком стеснялся, чтобы заговорить с ней, так что нужно было немного расслабиться», — вспоминает Владимир в интервью для «СЭ».

Девушка была свободна, уже год как в разводе с бизнесменом Сергеем Бесединым. От первого брака остался сын Марк. Спортсмена наличие сына не испугало, он начал ухаживать и спустя несколько месяцев пригласил обоих отдохнуть в Ниццу.

«Владимир очень романтичный парень. В начале наших отношений он доставлял цветы несколько раз в день, где бы я ни была. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось это организовать. Но ни романтические жесты, ни его имя не были ключом к тому, чтобы покорить меня — меня покорила его зрелость и ответственность», — говорит Яна Sport24.

Следующий год был трудным, Яне пришлось разрываться между Россией и США. Визовые ограничения чуть не сломали их любовь.

«Я полюбил девушку, которая не могла быть рядом со мной. Ей приходилось постоянно возвращаться в Россию. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы перевезти сюда мою семью», — вспоминает Тарасенко Sports.ru.

Однако любовь положительно влияла на форварда. Сезон-2014/15 стал успешным для Владимира, он даже принял участие в Матче звезд НХЛ.

«Я слышал, что ему очень повезло с девушкой. Вечером она не зовет его на дискотеку или по магазинам, а следит, чтобы он спокойно отдыхал дома, восстанавливался, чтобы хоккей был на первом месте. И Вова сразу заиграл. И любовь есть, и правильное понимание жизни. Очень важно, с кем ты живешь. Есть такая категория, которую не волнует, как их молодые люди играют, лишь бы карточка была», — говорил тренер Валерий Брагин «Чемпионату».

Владимир Тарасенко с женой Яной. Фото Соцсети

Свадьба

Через год после знакомства пара поженилась. Свадьбу сыграли в родном городе девушки — Новосибирске, не чужим и для Владимира, ведь именно там он провел все детство и юность, научился играть в хоккей, а в Ярославле лишь только появился на свет.

Выездная церемония бракосочетания прошла в курорт-отеле Морозово, откуда открываются живописные виды на Обское море. Гостей в аэропорту встречали модели, которые были одеты в форму с номером 91. Ведущими были популярные комедийные актеры Станислав Ярушин и Арарат Кещян. Развлекал гостей популярный певец Сергей Жуков.

А первый кусок свадебного торта гости выкупили за 500 тысяч. Об этом в своих соцсетях писал хоккейный агент Алексей Дементьев.

На церемонию прилетели друзья и коллеги пары. Из хоккеистов присутствовали игроки национальной сборной России: вратарь Сергея Бобровского и защитник Дмитрий Орлов.

Владимир и Яна Тарасенко с детьми. Фото Соцсети

Дети

Хоккеист усыновил ребенка Яны от первого брака. К Марку он относится как к родному сыну. Они сразу же нашли общий язык, обсуждали хоккей, у Марка даже появилась мечта — стать вратарем.

Семье пришлось после свадьбы жить в Сент-Луисе. В первое время сыну девушки без знания языка и друзей было тяжело в новой стране.

«Мы беспокоились, как к этому отнесется Марк. Понимали, что нужно набраться терпения», — говорил Тарасенко «СЭ».

Вскоре у него появились новые друзья, он начал учить язык, стал посещать тренировки по хоккею.

«Считаю, что сын добился большого прогресса за тот год, что играет вратарем. И дай-то бог, ведь это ему нравится! А ведь у нас еще один сын подрастает. Он уже бросает шайбу, леворукий форвард... Будем верить, что все сложится хорошо. Главное — поменьше травм», — сказал Тарасенко для официального сайта НХЛ.

В 2016 году в семье родился первый общий ребенок, мальчика назвали Александром. Через три года они уже стали многодетной семьей — на свет появился их третий сын.

«Уже бессмысленно скрывать и недоговаривать. Все, кто и так знал, — вы были правы, мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления», — написала Яна в соцсетях.

Яна Тарасенко. Фото Соцсети

Яна Антонюк

Жена Тарасенко (девичья фамилия — Антонюк) еще в юности начала делать первые шаги в модельном бизнесе. Но карьеру пришлось приостановить из-за первой беременности. Сидеть дома Яна не собиралась, поэтому в родном Новосибирске открыла итальянский центр красоты Aldo Coppolo, работающий до сих пор.

С первым мужем она развелась спустя девять лет брака. Инициатором расставания был муж. К слову, Антонюк пыталась спасти свою семью, выступала против развода и обращалась в суд с этой просьбой.

«Мой клиент оставил Яне огромную элитную квартиру в центре города, дорогую иномарку («Порше»), к тому же она получала по разводу неплохое ежемесячное денежное довольствие», — заявила адвокат экс-супруга Инесса Рябинина «Комсомольской правде».

Сейчас Яна вернулась в модельный бизнес. Она является лицом нескольких брендов, ее фото появляются на обложках журналов.

Мать троих детей активно ведет свой блог в соцсетях, рассказывая о правильном питании, тренировках. Яна занимается фитнесом, боксом, пол-дэнсом и йогой.