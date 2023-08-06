Натали Портман: как девочка из «Леона» ворвалась в Голливуд и «Город ангелов»

История интеллектуалки, которая покорила мир кино и женский футбол.

Натали Портман

Имя при рождении: Натали Хершлаг

Дата рождения: 9 июня 1981

Место рождения: Иерусалим (Израиль)

Рост: 160 см

Вес: 53 кг

Детство и юность Натали Портман

Портман родилась в Израиле. Отец Авнер Хершлаг — врач-гинеколог и профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы, мать Шелли Стивенс всю жизнь была домохозяйкой, потом женщина стала агентом дочери. Натали — единственный ребенок у Авнера и Шелли. Когда девочке было три года, семья переехала в США. Здесь ее отдали в еврейскую начальную школу.

В четыре года девочку отправили на занятия современной хореографией, которые проходили при студии American Theater Dance Workshop. Также она посещала театральную студию Usdan Center. Факт из биографии: уже в возрасте восьми лет Портман стала вегетарианкой (и остается до сих пор) после того, как на одной медицинской конференции, куда пришла вместе с отцом, была свидетелем применения хирургического лазера на цыпленке.

Когда Натали было 10 лет, она вместе с Бритни Спирс участвовала в мюзикле Ruthless!. В 1994 году девочка прошла кастинг в картину французского режиссера Люка Бессона «Леон». Ее утвердили на роль Матильды, главной героине в драматичной истории о профессиональном убийце в исполнении Жана Рено. Несмотря на юный возраст, кинокритики высоко оценили талант актрисы. Именно в этот период она взяла в качестве псевдонима девичью фамилию своей бабушки — Портман. А с 11 лет восходящая звезда начала активно сниматься в рекламе.

В средней школе девочке легко давались точные науки, Портман даже стала соавтором исследовательской работы ученых Яна Херли и Джонатана Вудварда «Ферментативная выработка водорода из сахара».

Фото Global Look Press

Первые успехи Портман в кино

Важную роль в биографии молодой актрисы сыграл дебют в «Леоне»: хорошо зарекомендовав себя в ставшем популярным фильме, она обратила на себя внимание продюсеров. Дальше девочка получила предложение о съемках в фильмах «Схватка», «Хорошенькие девочки» и «Марс атакует!».

В 1998 году состоялся дебют Портман на театральной сцене. Девушка участвовала в постановке «Дневник Анны Франк» на Бродвее, где исполнила главную роль. Актриса сразу же согласилась на предложение, так как хотела почтить память своих прадедушки и прабабушки, которые во Второй мировой войне погибли в концлагере «Освенцим».

В 1999 году Портман параллельно со съемками «Звездные войны: Эпизод первый — Скрытая угроза» поступила в Гарвардский университет на факультет психологии, который окончила в 2003 году. На этом актриса не остановилась и получила степень магистра в иерусалимском Еврейском университете. Натали считает, что образование играет важную роль в жизни человека. «Для меня не так важно, что колледж может сломать мне карьеру. Я больше хочу стать умным человеком, чем звездой киноиндустрии», — сказала девушка в одном интервью.

При этом у Портман получилось и то и другое. В ее фильмографии и биографии были такие кассовые фильмы, как несколько частей «Звездных войн», «Тор», «Тор 2: царство тьмы», «Тор: Любовь и гром» и «Больше чем секс». В 2010 году вышла картина «Черный лебедь», за которую она получила «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

Общественная деятельность Портман

Портман — полиглот, свободно владеет пятью языками: английским, ивритом, японским, французским и немецким. Звезда «Леона» является гражданкой США и Израиля, состоит в американской Демократической партии. «Я очень люблю США, но мое сердце в Иерусалиме — здесь я чувствую себя дома», — сказала Натали в одном интервью.

Портман ведет борьбу за права животных, поддерживает программы по охране природы. Еще один факт из биографии: актриса отказалась от покупок вещей из меха и кожи. Вместо этого Натали запустила свою линию обуви из искусственных материалов. Также звезда Голливуда стала участником рекламной кампании некоммерческой организации зоозащитников PETA, пропагандирующей отказ от использования меховых изделий.

Портман является лицом марки духов Miss Dior, зимой 2020 года снялась в рекламе Dior. Также она создала собственный косметический продукт — прозрачный бальзам для губ.

Звезда «Леона» и «Черного лебедя» присоединилась к общественному движению Black Lives Matter, выступающему против расизма и насилия в отношении чернокожих. Портман также выступает за права женщин. Так, в 2020 году актриса вышла на красную дорожку кинопремии «Оскар» в накидке с именами женщин-режиссеров, которые не были включены в число номинантов, хотя, по ее мнению, должны были там быть. Например, Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Лулу Ванг («Прощание»). В биографии актрисы большое количество гуманитарных акций.

Фото Getty Images

Большой спорт в жизни Портман: история «Города Ангелов»

В 2020 году стало известно, что в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) будет выступать новый клуб — «Город Ангелов» из Лос-Анджелеса (Angel City FC — «Энджел Сити»).

Больше всего общественность удивил список совладельцев: это голливудские актрисы Натали Портман, Узо Адуба, Дженнифер Гарнер, Ева Лонгория и Джессика Честейн. В число инвесторов входят директор сайта Reddit, муж легенды тенниса Серены Уильямс Алексис Оганян, победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг, певица Кристина Агилера, двукратные чемпионки мира по футболу и Олимпийских игр Джули Фауди и Миа Хамм, венчурный капиталист Кара Нортман и предприниматель Джули Урман.

«Было невероятно получить такую поддержку. Было действительно трогательно, когда люди присоединились к нам, потому что мы этого не ждали. Мы получили много отказов, прежде чем услышать «да», — призналась Портман в одном из интервью о начале этой истории.

Натали — большая фанатка европейского футбола. Теперь она захотела привлечь внимание всего мира к женскому футболу. На это ее вдохновила победа сборной США на чемпионате мира-2019.

На спонсорстве клуб «Энджел Сити» смог выручить 35 миллионов долларов. Из них 10 процентов дохода были переданы местным некоммерческим компаниям, которые занимаются обустройством территорий, закупкой формы для юных спортсменов и обеспечением бесплатной едой нуждающихся.

«Город Ангелов» активно развивает свои соцсети, проводит пиар-акции. Портман даже пришла в популярную американскую телепередачу The Tonight Show, чтобы рассказать не только о своей биографии и кино, а о новом клубе и истории его создания. В первый же сезон было продано 16 тысяч абонементов.

Цвета «Энджел Сити» защищают 14 футболисток с опытом игры за женскую сборную США, среди них двукратная чемпионка NWSL Кристен Пресс, боснийский вратарь ДиДи Харачич и бразильский полузащитник Стефани ван Гинкел, молодая звезда футбола Сара Горден.

Съемки рабочего процесса «Энджел Сити» легли в основу документального сериала, который был показан на HBO Max под названием «Город ангелов». Премьера состоялась в мае 2023 года. Цель проекта — показать борьбу, с которой женщины сталкиваются в индустрии, где доминируют мужчины.

Портман вышла на переговоры с голливудскими актерами Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни, которые также вписали в свою биографию большой футбол — они владеют мужской командой «Ресхем» из Уэльса. Звезда «Леона» предложила коллегам особенную историю — провести товарищеский матч между двумя клубами.

Бенджамина Мильпье и Натали Портман. Фото Getty Images

Личная жизнь Натали Портман

В биографии звезды Голливуда было много романов: с актерами Гаэлем Гарсиа Берналем и Джейком Джилленхолом, финансистом Нэтом Ротшильдом, певцом Девендрой Банхартом (актриса снималась в его клипе на композицию Carmensita) и фронтменом Maroon 5 Адамом Левином.

В 2010 году на съемочной площадке «Черного лебедя» Портман встретила будущего мужа — танцора, художественного руководителя парижского театра балета Бенджамина Мильпье. В 2012 году пара поженилась, свадьба прошла по еврейским обычаям, мужчина — французский еврей по происхождению. В семье Портман и Мильпье родилось трое детей: сын Алеф и дочь Амалия.

«Если я не на съемках, то провожу с семьей практически все свое время. Так что моя жизнь вращается вокруг детского сада, готовки еды, детских праздников и укладывания спать», — сказала актриса в одном интервью.

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости, что Портман и Мильпье на грани развода. Причина проблем в браке — неверность мужа. Однако Натали хочет сохранить семью ради детей. Пока в суд супруги отправляться не планируют.

Социальные сети

— Профиль в Instagram * Запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

— Страница в «Википедия».

10 лучших фильмов Натали Портман по оценкам IMDb

— «Леон» (1994)

— «Мстители: Финал» (2019)

— «Схватка» (1995)

— «V значит вендетта» (2005)

— «Черный лебедь» (2010)

— «Звездные Войны: Эпизод III — Месть ситхов» (2005)

— «Страна садов» (2004)

— «Париж, я люблю тебя» (2006)

— «Холодная гора» (2003)

— «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные Путешественники» (2007)