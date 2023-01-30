«Я не заслуживал этой медали»: благородный поступок испанского бегуна

Иван Фернандес Анайя лишился награды, но стал победителем зрительских сердец.

Абель Мутаи и Иван Фернандес Анайя больше семи лет были в большом спорте, имели награды на высшем уровне и участвовали в соревнованиях под флагами своих стран, но именно после забега в Наварре в 2012 году о них заговорил весь мир. Они стали символом фейр-плей.

Ошибка в Наварре

Изрытая трасса на открытой местности, окруженная зрителями. Многие укутаны шарфами и греют руки в перчатках, поскольку декабрь в Наварре точно не курортное время года. На финише уже стоит толпа фотографов, желающих запечатлеть первые эмоции на лице чемпиона, рядом с ними нетерпеливые журналисты, мечтающие первыми вырвать эксклюзив. Кросс. Дистанция всего 3 км, так что лидеры должны вот-вот выбежать на финишную прямую.

И вот из последнего поворота появляется кениец Абель Мутаи. Он сильно опередил всех соперников. Преследователей не видно. Для него 3 тысячи метров — это коронная дистанция, ведь три месяца назад на Олимпиаде в Лондоне (2012 год) он выиграл бронзовую награду, пробежав 3 километра практически быстрее всех. Абель вообще в свои 24 года очень опытный бегун, он уже становился чемпионом мира по юниорам на дистанции 2 километра, привез с лондонской Олимпиады две бронзовые награды, неоднократно занимал призовые места на внутренних африканских соревнованиях, в том числе и первое место на национальном первенстве Африки, также был чемпионом Кении. Поэтому тем страннее ошибка, которую он дальше совершил.

И вот Абель несется к заветной черте, большим призовым и овациям в его честь. Дистанция стремительно сокращается. До финиша остаются считаные метры, и неожиданно он замирает. Начинает поворачиваться к зрителям и радостно махать. Мутаи, не зная испанского, думает, что фанаты кричат слова поддержки, но в реальности они пытались объяснить ему, что он не добежал до финиша еще 10 метров. Кениец продолжает купаться в лучах почти заслуженной славы, а из предфинишного поворота уже выбегает местный спортсмен Иван Фернандес Анайя и рвется к медали.

«Я не дал ему выиграть, он выиграл»

24-летний Анайя бегает на профессиональном уровне с 2005 года, как и Мутаи, но его успехи гораздо скромнее. Он становился несколько раз победителем внутренних испанских стартов, но в целом он стабильно находится на четвертом-восьмом местах. Поэтому золото в Наварре для него имеет огромную цену.

На лицах зрителей застыл ужас, они понимают, что сейчас станут свидетелями душераздирающей драмы. И вот испанскому спортсмену остаются те же самые 10 метров до финиша, и он тоже резко останавливается. Все застыли в недоумении. Вместо того чтобы брать золото в забеге, Иван поворачивается к Абелю, берет его за плечи и начинает подталкивать к финишу, показывая, что для победы ему нужно пройти, пробежать, преодолеть еще 10 метров. Тут кенийский спортсмен понимает, какую ошибку допустил. Мутаи начинает в небыстром темпе добегать последние метры дистанции, а Анайя двигается ровно за ним, чтобы никаким образом не украсть заслуженную кенийцем медаль. Когда один за другим они пересекли финишную черту, первое, что сделал Абель, — повернулся к Ивану и крепко пожал ему руку в знак благодарности, что тот проявил невероятное благородство и оставил победу ему.

Внимания после этой гонки хватило обоим бегунам. Когда Ивана спросили, почему он поступил так, как поступил, он ответил следующее:

«Я мечтаю, чтобы однажды у нас была такая общественная жизнь, в которой мы будем подталкивать себя и других к победе... Я не дал ему выиграть, он выиграл. Гонка была его».

«Я сделал то, что должен был сделать. Он был законным победителем. Он создал брешь, которую бы я не смог закрыть, если бы он не допустил ошибку. Как только я увидел, что он останавливается, я понял, что не собираюсь его обгонять. А в чем была бы заслуга этой победы? А в чем была бы честь этой медали? А что бы подумала моя мама?» — скромно отвечал на вопросы журналистов после гонки Анайя.

История о большом благородстве тронула многих. В том числе на нее отреагировал российский актер Максим Виторган, написавший в своих социальных сетях так:

«Это история о том, что человека определяет не только то, что он сделал, но и то, что он имел возможность сделать с выгодой для себя и не сделал. Ну и еще про мам».

«Лучший человек, но не лучший спортсмен»

Поступок Анайи еще очень долго обсуждался в СМИ, а ролик, где он практически ведет Мутаи к финишу, стал вирусным. Выразил свое восхищение и Всемирный комитет Fair-play. Ежегодно он присуждает награды за честные действия в спорте. В 2013 году такой награды удостоился и Иван.

Пока весь мир репостил видео с самым честным бегуном, тренер этого самого честного бегуна был не то чтобы очень доволен.

«Это был очень хороший жест честности. Жест такого рода, которого больше не делают. Или, скорее, такого, которого никогда не было. Жест, который я сам бы не сделал. Я, конечно, воспользовался бы этим, чтобы выиграть. Этот жест сделал его лучшим человеком, но не лучшим спортсменом. Он упустил случай. Победа всегда делает тебя более спортсменом. Ты должен выйти, чтобы победить», — приводит слова Мартина Физа, тренера Ивана Фернандеса, Международный комитет Fair-play.

Сам же Анайя все-таки смог представить ситуацию, в которой поступился бы своей совестью и выиграл золото.

«В гонке по пересеченной местности Бурлада вряд ли что-то было поставлено на карту, кроме возможности сказать, что ты победил олимпийского призера. Но даже если бы мне сказали, что победа принесет мне место в сборной Испании на чемпионате Европы, я бы тоже этого не сделал. Конечно, было бы другое дело, если бы на кону была медаль мира или Европы. Тогда, я думаю, что да, я бы воспользовался этим, чтобы выиграть... Но я также думаю, что я заслужил больше славы, сделав то, что я сделал, чем если бы я победил. И это очень важно, потому что сегодня, притом как обстоят дела во всех кругах, в футболе, в обществе, в политике, где, кажется, все идет своим чередом, жест честности идет на пользу», — приводятся слова Ивана на сайте Международного комитета Fair-play.

После «честного забега» в карьере у Абеля были еще яркие победы, в том числе и бронза в Москве на чемпионате мира 2013-го, но в основном Мутаи побеждал или входил в тройку призеров на внутренних стартах в Кении. Дальнейшая карьера Ивана так и сосредоточилась на медалях в Испании, на международном уровне он не достиг выдающихся результатов. Возможно, причину его неудач на больших стартах озвучил тренер Физ еще после гонки 2012 года.

«Он не знает, как преодолеть давление, что отличает чемпионов. Если бы он это сделал, он был бы на недавнем чемпионате Европы», — цитирует Мартина Международный комитет Fair-play.

Вот такая удивительная история, после которой понимаешь, что не каждая медаль стоит того, чтобы ее выигрывать, что иногда сохранить честь намного важнее, чем повесить золотую награду на шею.