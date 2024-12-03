Похожие фамилии и третий брак. История любви баскетболиста Лазарева и волейболистки Лазаренко

Новая спортивная семья.

Лето 2024 года стало особенным для трехкратного чемпиона Единой лиги ВТБ Ивана Лазарева. Он женился и взял паузу в карьере. Избранницей баскетболиста стала волейболистка Ангелина Лазаренко.

Третий брак

Для Лазарева брак с Лазаренко уже третий. В 2009 году Иван связал себя семейными узами с девушкой Екатериной. Спустя год у него родилась первая дочь, которую назвали Дарьей. Однако вскоре они развелись. О второй жене спортсмена информации практически нет. Известно, что она в 2016-м родила Ивану сына Григория, а через год — девочку Полину.

«Первый раз я женился вообще в 18 лет. Был молодой, горячий, что-то ударило в голову. От первого брака у меня есть дочка. Второй раз я женился более осознанно. Моя жена — достойный человек, я ее очень люблю. Она переехала сюда со мной, все бросив, хотя в Москве у нее была очень хорошая работа», — говорил в 2014 году в интервью спортсмен.

А вот для Ангелины замужество с баскетболистом — первое.

Фото соцсети

Свадьба

Церемония бракосочетания российских спортсменов прошла в Центре семьи «Казан» в Казани, а не в Москве, где они проживают. Дело в том, что именно в столице Татарстана баскетболист и волейболистка познакомились, когда Иван выступал за УНИКС, а Ангелина — за «Динамо Ак Барс».

Они были знакомы заочно, но лично никогда не пересекались. Позже оказалось, что спортсмены живут в одном доме в Казани. По-соседски так и познакомились, начали общаться. Со временем дружба переросла в отношения. Поэтому зарегистрировать брак они и решили в городе, который их свел. Торжество прошло летом 13 июня 2024 года.

Фото соцсети

Для фанатов это стало настоящим сюрпризом. Влюбленные долгое время не публиковали совместные фотографии. У них была одна общая фотосессия, сразу после которой появились снимки с помолвочным кольцом.

Многие болельщики отмечали, что у пары очень похожие фамилии.

Фото соцсети

Достижения

Сейчас 26-летняя Лазаренко играет за московское «Динамо». До этого она три сезона провела за «Динамо Ак Барс», с которым стала чемпионкой России, обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также бронзовым призером Кубка столетия. Кроме того, она является чемпионкой летней Универсиады-2017 в составе сборной России.

Лазарев — чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Единой лиги ВТБ, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России. Выступал за «Парму», УНИКС, ЦСКА, «Зенит» и другие команды.

Летом 2024 года 33-летний Иван приостановил карьеру. Сейчас он активно развивает свои соцсети и при поддержке Единой лиги ВТБ запустил канал о баскетболе «Время на атаку» на YouTube.