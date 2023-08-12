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Сегодня, 12:45

Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Российский паспорт
Многие спортсмены из России меняют спортивное гражданство.
Фото Global Look Press
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Неясные перспективы с допуском на международные старты заставляют некоторых атлетов задумываться о смене спортивного гражданства.

Пловчиха Софья Сподаренко накануне пополнила список российских спортсменов, перешедших под другой флаг. 25-летняя участница Универсиады-2019 получила от World Aquatics разрешение выступать за Казахстан. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил matchtv.ru, что процедура перехода согласована, девушка родилась в Усть-Каменогорске и теперь просто восстановила казахстанское гражданство. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта РФ, от российского спортивного гражданства с 2022 года отказались уже 67 спортсменов. Говорят ли эти данные о массовой тенденции?

Около полутора процентов?

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — говорится в сообщении Минспорта. Скорее всего, в эту статистику не попала Сподаренко. Кроме того, подвешенной является ситуация с трансфером ряда других наших спортсменов. Например, фигуристка Софья Самоделкина также получила паспорт Казахстана, однако пока не оформила развод с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Софья Просвирнова, Варвара Грачева и&nbsp;Александра Костенюк. Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года

Ранее «СЭ» публиковал список из более чем 50 экс-россиян, сменивших сборную, а одно из заблокированных в России изданий приводило данные о 204 уехавших. Правда, достоверность последних сведений вызывает сомнения. На эту тему в интервью «СЭ» высказывался исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он высказывал недоумение в связи с тем, что 143 «беглеца» якобы являются шахматистами.

— На самом деле тех, кто сменил спортивное гражданство и имеет звания международного мастера/гроссмейстера, у нас всего 14, — отметил Ткачев. — В рейтинг-листе ФИДЕ с этими званиями 828 россиянина. То есть сменили спортивный паспорт около полутора процентов. Из первой десятки российского рейтинга ушли только Алексеенко, а у женщин — Костенюк. Чтобы вы понимали, это на 410 тысяч (!) спортсменов, которые находятся в нашем рейтинг-листе (то есть сыграли хотя бы одну турнирную партию).

Шахматистка Александра Костенюк
Александра Костенюк.
Фото Этери Кублашвили

Цифры нельзя назвать ошеломительными

Страной-экспортером спортивных талантов Россия была и раньше. Особенно это касалось тех видов спорта, в которых у нас была избыточная конкуренция в борьбе за место в национальной команде — спортивная борьба, гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание, биатлон... Смена спортивного гражданства позволяла некоторым атлетам получить шанс выступить на международной арене, которого было проблематично дождаться на Родине. Ну, и как во всех прочих сборных, возникали истории переходов ради лучших условий (например, теннисистов под казахстанский флаг) или по личным причинам.

В целом ежегодно мы обычно теряли более 20 спортсменов-эмигрантов. А в 1990-е годы этот показатель исчислялся сотнями. То есть нынешние цифры сменивших флаг точно нельзя назвать ошеломительными. Особенно с учетом того, что на ставках федерального Центра спортивной подготовки (ЦСП) сейчас состоят около 3500 спортсменов. Еще примерно столько же — на ставках региональных ЦСП, и несколько тысяч — на зарплатах в спортивных клубах в командных видах спорта. То есть всего в России — не менее 15 тысяч профессиональных атлетов и еще тысячи «полупрофи» (тех, кто совмещает спорт с другой работой).

70 или 200 сменивших гражданство на этом фоне — цифры не критичные, даже если представить, что уезжают в основном звезды (а это далеко не так). Тем не менее глупо отрицать, что число желающих перейти в другие сборные в последние полтора года увеличилось — в первую очередь за счет тех, кто потерял веру в скорое возвращение наших сборных на международную арену и кого смущают препоны, которые выставляют для отечественных атлетов международные федерации (в том числе в виде выступления под нейтральным флагом). Есть и логистические проблемы — визу в западные страны стало получить на порядок сложнее, а некоторые правительства отказывают во въезде со странными формулировками вроде «угрозы национальной безопасности».

Российские паспорта
Фото Global Look Press

Государство потратило большие деньги на воспитание спортсмена

Многие спортсмены и специалисты относятся к сменившим флаг с пониманием. Дескать, человек просто поменял одного работодателя на другого. Однако в случае с национальными сборными всегда присутствует патриотический момент, особенно в нынешней ситуации. Поэтому на спортсменов-мигрантов обрушиваются обвинения в «предательстве». Хейтеры обвиняют уехавших в том, что они не просто меняют место работы, а бросают свою страну в тяжелый момент. Что, дескать, они раньше сражались не за честь Родины, а ради денег. И теперь, когда условия на прежнем месте ухудшились, готовы прыгнуть в объятия конкурентам.

Надо признать, что международные федерации активно провоцируют российских атлетов на подобные действия. Например, выдвигая в их отношении политические требования и заставляя подписывать декларации, которые могут привести к большим неприятностям в России. Бесконечные проволочки МОК в вопросе допуска наших атлетов к Олимпиаде-2024 — из той же серии. В такой обстановке у многих не выдерживают нервы. Ведь век спортсмена короток, а сколько продлится нынешняя ситуация, сейчас не скажет никто. Кроме того, между спортивным гражданством и паспортом другой страны не всегда можно поставить знак равенства. То есть реально выступать за другую сборную, но остаться россиянином, сохранив связь с Родиной.

Спортсмены будут должны заплатить деньги за&nbsp;смену гражданства? От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?

Правда, если воспринимать переход исключительно как «смену места работы», сразу возникает вопрос о финансовых компенсациях за «подготовку ценных специалистов». «Государство потратило большие деньги на воспитание спортсмена, также и родители, и клубы, и регионы, и школы... — приводит «Спорт День за Днем» слова главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева. — Сейчас готового спортсмена — чемпиона мира или члена национальной команды просто взять и отдать в страну, которая просто предложила повышенную зарплату, мне кажется, несправедливо».

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