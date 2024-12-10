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Париж-2024

10 декабря, 21:30

Израиль ввел войска на территорию Сирии. Почему его сборные все еще выступают под своим флагом?

ФИФА и МОК не отстранили сборную Израиля на фоне ввода войск в Сирию
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Футболисты сборной Израиля по футболу.
Футболисты сборной Израиля по футболу.
Фото Getty Images
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Спортивные организации во главе с МОК и ФИФА безмолвствуют на фоне трагических событий на Ближнем Востоке.

И без того тяжелую геополитическую ситуацию в мире омрачил новый кризис, связанный с падением режима Башара Асада в Сирии. Этой ситуацией решили воспользоваться соседи и давние оппоненты сирийцев — израильтяне, которые впервые за полвека ввели войска в демилитаризованную зону на границе и угрожают чуть ли не захватом Дамаска.

Очевидно, что эти трагические события так или иначе отразятся на спорте. Формально он вне политики. Но в свете того, что МОК и другие международные структуры сделали в отношении России после начала СВО, возникает законный вопрос о двойных стандартах. Почему наши атлеты уже в феврале 2022 года были фактически исключены из олимпийской семьи, а сейчас ни Томас Бах, ни какой-либо другой член исполкома МОК не выразили даже обеспокоенности? И почему израильские спортсмены спокойно продолжают выступать под своим флагом, и никто не бьет тревогу, что они вот-вот станут жертвой конфликтов с представителями арабского мира?

Почему молчит Бах?

Ситуация в Сирии развивается стремительно, а многие события и их последствия пока остаются неясными. Тем не менее очевидно — израильские войска впервые с 1973 года (с войны Судного дня) ступили на сирийскую землю за пределами Голанских высот. По приказу премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху силы обороны еврейского государства якобы в целях безопасности захватили 400 квадратных километров демилитаризованной буферной зоны у Голанских высот. Поступала информация, что израильские танки дошли чуть ли не до Дамаска, однако официального подтверждения этому пока нет. Тем не менее очевидно — Израиль, воспользовавшись безвластием у соседей, при помощи авиаударов практически уничтожил сирийскую военную инфраструктуру и военно-морской флот. Объяснив это тем, что подобные ресурсы «было опасно оставлять в руках у террористов».

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В общем, израильтяне сейчас самым активным образом принимают участие в судьбе сопредельного государства и делают это при помощи своих войск, не имея мандата международных организаций. Если в ситуации с вооруженной операцией в секторе Газа и в Ливане все было неоднозначно и многие полагали, что Израиль использует свое право на самозащиту, то вторжение (аннексия или миротворческая операция, тут можно жонглировать терминами как угодно) в Сирию — это совершенно иной поворот. Нет сомнений, что он будет иметь огромный международный резонанс — как со стороны ООН и правительств отдельных стран, так и со стороны глобальных общественных организаций.

Но вот вопрос — отреагирует ли олимпийское сообщество, которое находится под влиянием западного лагеря, где внешняя политика Израиля имеет невероятную поддержку? И если отреагирует, то как?

Глава МОК Томас Бах.
Фото Global Look Press

Ящик Пандоры

Напомню, что накануне Олимпиады в Париже, когда в разгаре была военная операция Израиля в секторе Газа, многие общественные деятели призывали как минимум лишить израильтян флага. Многократно звучали сравнения с санкциями против России, и политики выражали недоумение двойными стандартами МОК. Томас Бах на это парировал, что ситуация с россиянами и Израилем — разная. Россия изначально получила бан якобы за нарушение олимпийского перемирия, а затем — за «нарушение территориальной целостности НОК Украины» (включение в состав ОКР организаций новых/исторических территорий). Израильтяне таких «проступков» не совершали, а значит, у МОК к ним претензий нет. И вообще — «спорт вне политики».

Понятно, что все аргументы Баха разбиваются очень легко. «Олимпийское перемирие» за последние десятилетия нарушалось десятки раз (в частности, во время Парижа-2024 Израиль активно бомбил Ливан), а понятия «территориальная целостность НОК» просто не существует (конфликт вокруг пограничных территорий Китая и Индии на Азаиаде-2024 — яркое тому свидетельство). Пытаясь оправдать участие МОК в культурных санкциях против России, олимпийский лидер при помощи западных союзников привычно «натянул сову на глобус» и продолжает уверять в своей политической нейтральности. Однако ситуация с Израилем обостряется, и в ближайшее время исполкому МОК придется придумывать, что говорит Олимпийская хартия по поводу «территориальной целостности Сирии».

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Ну а пока израильские атлеты спокойной стартовали под собственным флагом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. 13 декабря в Цюрихе пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу. ФИФА определила Израиль в третью европейскую корзину и убирать его оттуда из-за событий в Сирии, похоже, не собирается. Кстати, сборная Сирии, недавной игравшая товарищеский матч с россиянами, 25 марта 2025 года должна стартовать в отборе на Кубок Азии-2027. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть.

Никто не призывает немедленно закрыть израильтян за железным занавесом и начать шерстить соцсети еврейских спортсменов на предмет отношения к действиям ЦАХАЛ. Просто хочется понять, есть ли предел лицемерию международных спортивных чиновников. Ведь, начав преследовать российских спортсменов по политическим причинам, они открыли ящик Пандоры. И его теперь невозможно захлопнуть.

Сборная Израиля по футболу
МОК
ФИФА
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