Загитова поймала букет невесты, а Тутберидзе мило поздравила жениха. Как прошла свадьба Глейхенгауза

Как хореограф и журналистка отпраздновали главное событие в жизни в компании звездных гостей.

Еще в конце мая стало известно, что российское фигурное катание потеряло одного завидного холостяка. Хореограф группы Этери Тутберидзе расписался со своей возлюбленной — журналисткой Первого канала Ольгой Паутовой. Теперь же влюбленные отпраздновали это событие в кругу близких и друзей.

Была и выездная регистрация, и первый танец молодых, и бросание букета невесты. Среди гостей мероприятия — олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова, тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков и многие другие. Рассказываем, как прошла свадьба известного хореографа.

Звездные гости

Разделить радость Даниила и Ольги собралось огромное количество гостей. Среди них, разумеется, было много фигуристов. На празднике, который прошел в Подмосковье, блистали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Максим Ковтун и Евгения Леванова, Владимир Морозов, Морис Квителашвили и многие другие.

Конечно же, мероприятие посетили и ученицы Даниила, которым он поставил огромное количество программ, — олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова пришли порадоваться за своего тренера. Причем фигуристки, по их словам, встретились «совершенно случайно». После выездной регистрации торжество переместилось в ресторан, где и встретились именитые спортсменки.

«В общем, пошла я гулять, и смотрите, кого я встретила совершенно случайно. Не знаю вообще, как такое произошло. Короче, мы как магнит к друг другу тянемся...» — рассказала Загитова в социальных сетях.

«И чувствуем друг друга максимально», — сказали фигуристки вместе.

«Пожелайте нам хорошего вечера», — добавила Алина.

«Ну и как многие, наверное, догадались, я на свадьбе Даниила Марковича», — сказала Загитова на следующем видео.

Поздравление от Тутберидзе

Среди гостей свадьбы были, конечно же, и коллеги Глейхенгауза —Тутберидзе и Дудаков. Заслуженный тренер России произнесла трогательную поздравительную речь молодым и назвала Даниила своим младшим братом.

«Нам кажется, мы Даню воспитали, сделали его таким, какой он есть. Ну правда. Мне кажется, что ты изменился. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге и очень прошу: береги его», — сказала Этери Георгиевна.

Было еще много трогательных моментов. Как, например, первый танец новоиспеченных супругов. Не уточняется, кто именно стал постановщиком. Но кто бы то ни был — получилось очень красиво и романтично.

На свадьбе, помимо самой Анны Щербаковой, присутствовали и ее родители. Все вместе они вручили Глейхенгаузу и Паутовой очень необычный подарок. Семейство Щербаковых вручило новобрачным картину, на которой изображены Ольга и Даниил. Подарок сопровождался видеороликом, в котором показан процесс создания портрета.

Загитова-сваха

Одной из самых ярких звезд вечера стала Алина Загитова — и не только из-за ее стильного образа. Оказывается, знакомство жениха и невесты, Даниила и Ольги, состоялось благодаря фигуристке. От этом сообщила сама спортсменка во время выездной регистрации.

Детали данного события не уточняются и остаются за кадром. Но олимпийская чемпионка гордо назвала себя свахой во время церемонии бракосочетания. Роликом с трогательным моментом поделилась одна из гостей церемонии.

Сама Алина этот вечер запомнит надолго. И не только потому, что именно она стала отчасти его виновницей. Во время традиционного свадебного ритуала — бросания букета невесты незамужним дамам — именно Загитовой удалось его поймать. Считается, что таким жестом новоиспеченная супруга передает частичку своего счастья, а поймавшая букет девушка в скором времени непременно выйдет замуж. Возможно, следующая свадьба будет именно у Алины?

Свою личную жизнь олимпийская чемпионка тщательно оберегает и не разглашает подробности. Но все будут только рады, если и Загитовой удастся в ближайшее время обрести свое счастье. А пока фигуристка отлично провела время в компании Анны Щербаковой: от души зажгла на танцполе.