12 спортсменок, которые в 2024 году стали мамами

Кто из фигуристов, бойцов ММА, футболисток и баскетболисток родили в уходящем году.

В 2024-м у ряда именитых спортсменок появились дети. Кто-то стал многодетной матерью, кто-то родил первенца в 52 года. Настоящий беби-бум в этом году был зафиксирован в фигурном катании. Собрали 12 звезд спорта, кто родил в уходящем году.

Екатерина Боброва. Фото соцсети

Екатерина Боброва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в 2024 году стала мамой во второй раз. Знаменательное событие произошло 2 апреля. Об этом сама спортсменка рассказала в своих соцсетях. Фигуристка выложила фото с новорожденным, супругом и врачом.

«С днем рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Все прошло отлично! Вот четыре героя этого дня: малыш, мама, папа и наш доктор», — подписала снимок Боброва.

Мальчика назвали Ником. Екатерина замужем за бывшим фигуристом, а ныне тренером Андреем Депутатом. У пары уже есть сын Александр, который родился в 2019-м.

Анна Погорилая. Фото соцсети

Анна Погорилая

Еще одна российская фигуристка весной 2024-го стала мамой во второй раз. Анна Погорилая родила девочку от латвийского фигуриста Андрея Невского 13 мая.

«13.05.2024. В 4:10 родилась еще одна звездочка», — написала молодая мама в своих соцсетях. Имя малышки спортсмены пока не раскрывают.

Анна и Андрей уже воспитывают дочь Еву, родившуюся в 2020 году. Молодые люди познакомились в 2015-м, а через три года поженились.

Татьяна Волосожар. Фото соцсети

Татьяна Волосожар

Двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков в этом году стали многодетными родителями. 38-летняя фигуристка родила 23 мая мальчика, которого назвали Лео.

В конце года Татьяна подвела итоги, главным, конечно же, стало рождение второго сына. «Все подводят итоги года, а мой главный итог вот. Мать дракона. Дома ждут еще двое», — написала пост фигуристка.

Татьяна и Максим сыграли свадьбу в 2015 году. К 10-летней годовщине подошли многодетными родителями. У пары есть дочь Анжелика (родилась в 2017-м) и сын Теодор (2021).

Елена Ильиных и Сергей Полунин. Фото соцсети

Елена Ильиных

В число многодетных мам вошла и другая олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. В 2024-м она родила третьего сына от артиста балета Сергея Полунина. Елена и Сергей дали своим детям необычные имена — Мир, Дар и Эра.

Также в этом году пара расписалась в ЗАГСе, ранее они жили в гражданском браке. «Когда мы наконец выложили свадебные снимки в Сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения», — говорила Ильиных RT.

Юлия Липницкая. Фото соцсети

Юлия Липницкая

Российская фигуристка Юлия Липницкая в этом году успела разойтись с первым супругом, выйти во второй раз замуж и родить еще одного ребенка. О расставании с фигуристом Владиславом Тарасенко стало известно постфактум, когда олимпийская чемпионка уже была беременна от хореографа «Ангелов Плющенко» Дмитрия Михайлова.

В первом браке Липницкая родила дочь, которой дала имя Каталина. Пол и имя второго ребенка публике неизвестны.

По всей видимости, беременность у Юлии протекала хорошо. Спортсменка присутствовала на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске, Мемориале имени Гринькова и первом этапе юниорского «Гран-при» в Москве.

Алена Савченко. Фото соцсети

Алена Савченко

40-летняя фигуристка Алена Савченко в 2024 году родила второго ребенка. «Я давно не выходила на связь и ничего не публиковала, хотя в этом году в моей жизни многое изменилось. И теперь пришло время поделиться этим с вами: на фотографии вы видите наше второе чудо!» — опубликовала новость Савченко в соцсетях.

Девочка появилась на свет 12 декабря, ее назвали Наоми. Фигуристка замужем за британским художником Лиамом Кроссом. У пары есть старшая дочь Амилия, которая родилась в 2019-м.

Маргарита Дробязко. Фото соцсети

Маргарита Дробязко

52-летняя литовская фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой в 2024 году. 6 декабря спортсменка родила девочку, которую назвали Николина.

«Николина. Ее зовут Николина! Имя необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Но она не одна на всей земле, в Италии есть такое имя», — рассказал The Voice отец ребенка Повилас Ванагас.

Фигуристы поженились еще в 2000 году. Спустя 24 года супруги впервые стали родителями.

«Я увидел ее сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают ее, измеряют. Она лежала в специальном приборе под теплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слезы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слезы счастья друг у друга», — цитирует фигуриста The Voice.

Лилия Ахаимова. Фото Известия

Лилия Ахаимова

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Лилия Ахаимова запомнит этот год, как один из самых счастливых. Гимнастка впервые стала мамой. 8 августа спортсменка родила сына, которого назвала Леоном. «Добро пожаловать в нашу семью. Линда Леон Янисович. 08.08.2024», — написала Ахаимова в соцсетях.

Также весной 2024-го произошло еще одно знаменательное событие в личной жизни Лилии. Спортсменка вышла замуж за бывшего футболиста Яниса Линду. После завершения карьеры молодый человек начал работать тренером по физподготовке.

Марина Мохнаткина. Фото Global Look Press

Марина Мохнаткина

В семье бойцов ММА Марины Мохнаткиной и Сергея Спивака родилась девочка. Как назвали ребенка — неизвестно. Спортсмены сыграли свадьбу в 2023 году.

Для спортсменки это второй ребенок. Ранее она была в браке с Михаилом Мохнаткиным. В этом союзе в 2014 году родился сын Александр. Его воспитанием занимаются бабушки и дедушки, так как Марина живет в США, а сын — в России.

У Спивака также есть ребенок от первого брака. Боец UFC был женат на девушке по имени Яна, которая в 2020 году родила ему дочь Полину.

Ксения Коваленко. Фото соцсети

Ксения Коваленко

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко в этому году преподнесла долгожданный подарок своему супругу, бывшему игроку сборной России Денису Глушакову, — сына. Спортсмены уже воспитывают дочь Милу, родившуюся в 2021 году. Также у Глушакова есть две дочери от первого брака — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (2016).

Футболисты назвали сына Данилом. «Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет. Но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! P. S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков в соцсетях.

Катерина Кейру и Алексеий Гаврилов. Фото соцсети

Катерина Кейру

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру родила от звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова дочь Элайю. Радостное событие в семье произошло 19 декабря. Актер присутствовал на родах и первым увидел малышку. О том, что пара вместе, стало известно только после их свадьбы в 2024 году.

У Катерины Кейру есть ребенок от первого брака с бывшим футболистом Иваном Новосельцевым (с 2015 по 2019 год). Развод с защитником получился скандальным. Бывший муж даже отказался признавать общего ребенка.

Наталья Терентьева (Непряева). Фото соцсети

Наталья Терентьева (Непряева)

Российская лыжница Наталья Терентьева в августе 2024-го родила дочь от партнера по сборной Александра Терентьева. Об этом в соцсетях рассказал призер Олимпийских игр. «Сегодня я стал отцом. 21.08.2024. Девочка. 2,950 килограмма, 51 сантиметр», — написал спортсмен.

Олимпийская чемпионка не планирует уходить из спорта. В декабре она выступила на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Более того, ее сестра Дарья Непряева заявила «Матч ТВ», что Наталья находится в прекрасной форме после родов. «Недавно было ровно четыре месяца, как у них родилась девочка. Я Василису называю девочкой Терентьевой. Наташа просто в сверхформе. За роды только похудела. Хотя Наташа всегда была сухой. У нее был самый маленький процент жира в команде и, мне кажется, в мире. Она скинула ненужные мышцы, она очень сухая, она просто сверхчеловек. Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места, — рассказала Дарья.