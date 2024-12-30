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Сегодня, 16:30

12 спортсменок, которые в 2024 году стали мамами

В 2024 году мамами стали известные спортсменки Липницкая и Непряева
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболистка Ксения Коваленко, фигуристки Маргарита Дробязко и Елена Ильиных.
Ксения Коваленко, Маргарита Дробязко и Елена Ильиных.
Фото Соцсети, Global Look Press
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Кто из фигуристов, бойцов ММА, футболисток и баскетболисток родили в уходящем году.

В 2024-м у ряда именитых спортсменок появились дети. Кто-то стал многодетной матерью, кто-то родил первенца в 52 года. Настоящий беби-бум в этом году был зафиксирован в фигурном катании. Собрали 12 звезд спорта, кто родил в уходящем году.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва
Екатерина Боброва.
Фото соцсети

Екатерина Боброва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в 2024 году стала мамой во второй раз. Знаменательное событие произошло 2 апреля. Об этом сама спортсменка рассказала в своих соцсетях. Фигуристка выложила фото с новорожденным, супругом и врачом.

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«С днем рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Все прошло отлично! Вот четыре героя этого дня: малыш, мама, папа и наш доктор», — подписала снимок Боброва.

Мальчика назвали Ником. Екатерина замужем за бывшим фигуристом, а ныне тренером Андреем Депутатом. У пары уже есть сын Александр, который родился в 2019-м.

Фигуристка Анна Погорилая
Анна Погорилая.
Фото соцсети

Анна Погорилая

Еще одна российская фигуристка весной 2024-го стала мамой во второй раз. Анна Погорилая родила девочку от латвийского фигуриста Андрея Невского 13 мая.

«13.05.2024. В 4:10 родилась еще одна звездочка», — написала молодая мама в своих соцсетях. Имя малышки спортсмены пока не раскрывают.

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Анна и Андрей уже воспитывают дочь Еву, родившуюся в 2020 году. Молодые люди познакомились в 2015-м, а через три года поженились.

Фигуристка Татьяна Волосожар
Татьяна Волосожар.
Фото соцсети

Татьяна Волосожар

Двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков в этом году стали многодетными родителями. 38-летняя фигуристка родила 23 мая мальчика, которого назвали Лео.

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В конце года Татьяна подвела итоги, главным, конечно же, стало рождение второго сына. «Все подводят итоги года, а мой главный итог вот. Мать дракона. Дома ждут еще двое», — написала пост фигуристка.

Татьяна и Максим сыграли свадьбу в 2015 году. К 10-летней годовщине подошли многодетными родителями. У пары есть дочь Анжелика (родилась в 2017-м) и сын Теодор (2021).

Фигуристка Елена Ильиных и Сергей Полунин
Елена Ильиных и Сергей Полунин.
Фото соцсети

Елена Ильиных

В число многодетных мам вошла и другая олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. В 2024-м она родила третьего сына от артиста балета Сергея Полунина. Елена и Сергей дали своим детям необычные имена — Мир, Дар и Эра.

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Также в этом году пара расписалась в ЗАГСе, ранее они жили в гражданском браке. «Когда мы наконец выложили свадебные снимки в Сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения», — говорила Ильиных RT.

Фигуристка Юлия Липницкая
Юлия Липницкая.
Фото соцсети

Юлия Липницкая

Российская фигуристка Юлия Липницкая в этом году успела разойтись с первым супругом, выйти во второй раз замуж и родить еще одного ребенка. О расставании с фигуристом Владиславом Тарасенко стало известно постфактум, когда олимпийская чемпионка уже была беременна от хореографа «Ангелов Плющенко» Дмитрия Михайлова.

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В первом браке Липницкая родила дочь, которой дала имя Каталина. Пол и имя второго ребенка публике неизвестны.

По всей видимости, беременность у Юлии протекала хорошо. Спортсменка присутствовала на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске, Мемориале имени Гринькова и первом этапе юниорского «Гран-при» в Москве.

Фигуристка Алена Савченко
Алена Савченко.
Фото соцсети

Алена Савченко

40-летняя фигуристка Алена Савченко в 2024 году родила второго ребенка. «Я давно не выходила на связь и ничего не публиковала, хотя в этом году в моей жизни многое изменилось. И теперь пришло время поделиться этим с вами: на фотографии вы видите наше второе чудо!» — опубликовала новость Савченко в соцсетях.

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Девочка появилась на свет 12 декабря, ее назвали Наоми. Фигуристка замужем за британским художником Лиамом Кроссом. У пары есть старшая дочь Амилия, которая родилась в 2019-м.

Фигуристка Маргарита Дробязко
Маргарита Дробязко.
Фото соцсети

Маргарита Дробязко

52-летняя литовская фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой в 2024 году. 6 декабря спортсменка родила девочку, которую назвали Николина.

«Николина. Ее зовут Николина! Имя необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Но она не одна на всей земле, в Италии есть такое имя», — рассказал The Voice отец ребенка Повилас Ванагас.

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Фигуристы поженились еще в 2000 году. Спустя 24 года супруги впервые стали родителями.

«Я увидел ее сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают ее, измеряют. Она лежала в специальном приборе под теплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слезы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слезы счастья друг у друга», — цитирует фигуриста The Voice.

Гимнастка Лилия Ахаимова
Лилия Ахаимова.
Фото Известия

Лилия Ахаимова

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Лилия Ахаимова запомнит этот год, как один из самых счастливых. Гимнастка впервые стала мамой. 8 августа спортсменка родила сына, которого назвала Леоном. «Добро пожаловать в нашу семью. Линда Леон Янисович. 08.08.2024», — написала Ахаимова в соцсетях.

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Также весной 2024-го произошло еще одно знаменательное событие в личной жизни Лилии. Спортсменка вышла замуж за бывшего футболиста Яниса Линду. После завершения карьеры молодый человек начал работать тренером по физподготовке.

Боец Марина Мохнаткина
Марина Мохнаткина.
Фото Global Look Press

Марина Мохнаткина

В семье бойцов ММА Марины Мохнаткиной и Сергея Спивака родилась девочка. Как назвали ребенка — неизвестно. Спортсмены сыграли свадьбу в 2023 году.

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Для спортсменки это второй ребенок. Ранее она была в браке с Михаилом Мохнаткиным. В этом союзе в 2014 году родился сын Александр. Его воспитанием занимаются бабушки и дедушки, так как Марина живет в США, а сын — в России.

У Спивака также есть ребенок от первого брака. Боец UFC был женат на девушке по имени Яна, которая в 2020 году родила ему дочь Полину.

Футболистка Ксения Коваленко
Ксения Коваленко.
Фото соцсети

Ксения Коваленко

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко в этому году преподнесла долгожданный подарок своему супругу, бывшему игроку сборной России Денису Глушакову, — сына. Спортсмены уже воспитывают дочь Милу, родившуюся в 2021 году. Также у Глушакова есть две дочери от первого брака — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (2016).

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Футболисты назвали сына Данилом. «Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет. Но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! P. S. Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков в соцсетях.

Баскетболистка Катерина Кейру и актер Алексеий Гаврилов
Катерина Кейру и Алексеий Гаврилов.
Фото соцсети

Катерина Кейру

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру родила от звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова дочь Элайю. Радостное событие в семье произошло 19 декабря. Актер присутствовал на родах и первым увидел малышку. О том, что пара вместе, стало известно только после их свадьбы в 2024 году.

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У Катерины Кейру есть ребенок от первого брака с бывшим футболистом Иваном Новосельцевым (с 2015 по 2019 год). Развод с защитником получился скандальным. Бывший муж даже отказался признавать общего ребенка.

Лыжница Наталья Терентьева (Непряева)
Наталья Терентьева (Непряева).
Фото соцсети

Наталья Терентьева (Непряева)

Российская лыжница Наталья Терентьева в августе 2024-го родила дочь от партнера по сборной Александра Терентьева. Об этом в соцсетях рассказал призер Олимпийских игр. «Сегодня я стал отцом. 21.08.2024. Девочка. 2,950 килограмма, 51 сантиметр», — написал спортсмен.

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Олимпийская чемпионка не планирует уходить из спорта. В декабре она выступила на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Более того, ее сестра Дарья Непряева заявила «Матч ТВ», что Наталья находится в прекрасной форме после родов. «Недавно было ровно четыре месяца, как у них родилась девочка. Я Василису называю девочкой Терентьевой. Наташа просто в сверхформе. За роды только похудела. Хотя Наташа всегда была сухой. У нее был самый маленький процент жира в команде и, мне кажется, в мире. Она скинула ненужные мышцы, она очень сухая, она просто сверхчеловек. Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места, — рассказала Дарья.

Алена Савченко/ Бруно Массо
Анна Погорилая
Екатерина Боброва
Елена Ильиных
Иван Дробязко
Ксения Коваленко
Марина Мохнаткина
Татьяна Волосожар
Юлия Липницкая
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