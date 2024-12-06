Прием у короля, общая собака и предложение: история любви норвежского теннисиста Рууда и психолога по имени Мария

Лавстори норвежского теннисиста и магистра психологии.

История знакомства Рууда с Галлигани

Каспер Рууд познакомился с Марией Галлигани в компании общих друзей в 2018 году в Осло. Тогда теннисист только делал первые шаги на взрослом уровне и дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема» (в начале сезона на Australian Open). Свои отношения от общественности пара не скрывала. Уже в ноябре влюбленные начали публиковать совместные снимки в социальных сетях.

Теннисистам из-за постоянных разъездов непросто поддерживать отношения, даже если вторые половинки часто следуют за ними по всему миру. Спортсмен неизменно благодарит свою избранницу в интервью за терпение и поддержку.

«Мы встретились до того, как я достиг того уровня, на котором нахожусь сейчас. Для нее многое изменилось. И не всегда было легко. На данный момент в моей жизни больше вещей, о которых мне нужно позаботиться, чем тогда, когда мы встретились.

Каспер Рууд. Фото соцсети

Например, сейчас у меня больше турниров, лечение, общение со СМИ и встречи со спонсорами. На это уходит много времени. Так что она очень терпелива», — рассказал Рууд изданию We Are Tennis.

Мария отправляется в поездки за избранником в разные страны, поддерживая его во время важных матчей. Галлигани была вместе с Руудом на его пути из-за пределов топ-100 до попадания в десятку лучших теннисистов мира.

«Я делюсь с ней всем. Она рядом уже много лет. Мы росли вместе с момента, когда нам было лет по 20. Это был очень хороший период, и надеюсь, что он будет продолжаться», — говорил теннисист в интервью We Are Tennis.

Девушка сразу же была представлена семье Рууда, родственники теннисиста быстро нашли с ней общий язык. Мария особенно сдружилась с сестрами Каспера — Каролиной и Шарлоттой.

В 2021 году молодые люди завели собаку породы мальши (помесь мальтийской болонки и ши-тцу), которой дали кличку Бахас. Питомец путешествует вместе с хозяевами. Более того, ему иногда даже дают аккредитацию на турниры. Например, Бахас был в Бостаде.

Каспер Рууд и Мария Галлигани. Фото соцсети

Предложение руки и сердца

Каспер Рууд сделал предложение своей избраннице 26 ноября 2024 года. Это случилось на берегу океана во время отпуска.

Норвежский теннисист поделился радостным событием с подписчиками и опубликовал фото с невестой, на руке которой видно обручальное кольцо с бриллиантом. «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе», — написал Рууд.

Под постом свои поздравления оставили теннисисты Стефанос Циципас, Алехандро Давидович-Фокина, Денис Шаповалов, Микаэль Имер, Ким Клейстерс, сестра Рафаэля Надаля Мария, норвежский пловец Хенрик Кристиансен.

Каспер Рууд и Мария Галлигани. Фото соцсети

Как и где живут Рууд и Галлигани?

Молодые люди выбрали своей резиденцией Осло. Рууд тренируется на родине, хотя ранее сотрудничал с академией Рафаэля Надаля на Майорке.

Каспер в Норвегии — настоящая звезда. Весной 2024 года теннисист с Марией Галлигани были приглашены на прием к королевской семье во дворце в Осло. Король страны Харальд V давно ждал встречи с именитым спортсменом.

Теннис в Норвегии набирает популярность, основная причина — удачные выступления Рууда. Каспер — самый успешный теннисист в истории своей страны и уже несколько лет подряд входит в мировой топ-10.

«Теннис в Норвегии пошел на убыль после того, как мой отец (Кристиан Рууд был профессиональным теннисистом. - Прим. «СЭ») ушел из тенниса. Сейчас интерес к нему растет. Кажется, что все больше и больше людей играют в теннис летом. Мне доставляет удовольствие, что я могу вдохновлять людей и особенно молодых игроков», — говорил Каспер.

Каспер Рууд и Мария Галлигани. Фото соцсети

Кто такая Мария Галлигани?

Мария Галлигани, как и Каспер Рууд, родилась в столице Норвегии. Известно, что девушка обучалась в Новом университетском колледже Осло с 2017 по 2020 год, где изучала психологию. В 2022-м спутница теннисиста получила степень магистра психологии в Университете Южной Дании.

Ранее Мария работала в компании по производству спортивного питания. Галлигани проходила стажировку в таких организациях, как Sunn Idrett и Villa SULT Center for Sports Freestyler.

В свободное время избранница Рууда занимается благотворительностью. Она уже много лет сотрудничает с Норвежским Красным Крестом, где работает с детьми и молодежью.

Однако большую часть времени Галлигани сосредоточена на карьере своего жениха. Девушка с удовольствием следует по миру за своим избранником, поскольку очень любит путешествовать. Несмотря на сложный график, молодые люди находят время, чтобы посмотреть мир и вне тура. Например, в 2022 году они посетили показ мод Vogue World в Нью-Йорке.

У Каспера и Марии много и других совместных увлечений. Например, оба — большие фанаты гольфа. Они часто играют вместе, а также с Рафаэлем Надалем, который регулярно участвует в турнирах.