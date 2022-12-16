«Я согрешил, но это было по обоюдному согласию». Как великий Брайант женился и хранил семью вопреки всему

Вспоминаем о личной жизни трагически погибшего звездного баскетболиста.

Американский баскетболист Коби Брайант — легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс», за которые он выступал целых 20 лет. Он является пятикратным победителем НБА и двукратным олимпийским чемпионом. У Черной Мамбы получалось не только на площадке, но и вне. Он пробовал себя в хип-хопе и даже стал лауреатом премии «Оскар» за короткометражный мультипликационный фильм «Дорогой баскетбол». Также Брайант был отцом четырех дочерей.

Секрет его успеха прост. «Я сделаю все для того, чтобы выиграть, будь то сидеть на скамейке и махать полотенцем, раздавать бутылки с водой или забрасывать решающий мяч в корзину», — говорил KB24.

Кобе Брайант с женой Ванессой в начале отношений. Фото Getty Images

История большой любви, против которой были все

В возрасте 21 года Коби познакомился с танцовщицей мексиканского происхождения. 17-летнюю школьницу звали Ванесса Лэйн. Девушка работала у известного рэп-исполнителя Снуп Догга. В то время баскетболист увлекался хип-хопом, принимал участие в рэп-батлах под псевдонимом «Восьмерка». Однажды приехал на студию к популярному MC, где работал над собственным музыкальным проектом, тут он и встретил Лэйн.

Ванесса снималась в клипе Снуп Догга практически без одежды, при этом она была из строгой семьи, ходила в церковь, а на всех съемках ее сопровождала мать. Брайант сразу же влюбился в молодую и яркую девушку, которая тогда была еще школьницей. Двукратный олимпийский чемпион красиво ухаживал, дарил ей огромные букеты роз, встречал из школы на дорогом «Мерседесе», погасил все долги ее родителей.

В 2001 году, когда девушка стала совершеннолетней, он сделал ей предложение, несмотря на то что вся семья баскетболиста была против. Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» подарил возлюбленной обручальное кольцо стоимостью 100 тысяч долларов.

Родители не приняли Лэйн в семью из-за ее непростого характера. К тому же она была из Латинской Америки, а не афроамериканкой, как хотели они. Поэтому на свадьбе они не присутствовали. От брачного контракта молодожены решили отказаться.

Из-за выходок его жены Брайант терял рекламные контракты, вел себя неподобающе, прежнего Коби уже не было.

Кобе Брайант с женой Ванессой и дочерьми. Фото Global Look Press

Счастливый отец четверых детей

Несмотря на то что весь мир был против их любви, в семье родилось четверо детей. Первенец пары появился зимой 2003-го. Девочку назвали Наталия Даймант. Именно рождение ребенка примирило всю семью. Спортсмен снова стал общаться со своими родителями. Спустя еще два года у Ванессы случился выкидыш из-за внематочной беременности. Вину за это взял на себя сам Коби.

«Мне очень трудно с этим справиться, я чувствую, что это моя вина. Мы должны были строить нашу семью, но из-за моей ошибки потеряли ребенка. Мы пытаемся оправдать этот факт тем, что выкидыши распространены, такие вещи случаются, но на самом деле все произошло из-за меня. Это реальность, и это то, что я должен носить с собой вечно», — говорил спортсмен в документальном фильме «Муза».

Но через год на свет появилась вторая дочь — Джанна Мария-Оноре. В 2016-м у пары рождается третья наследница, которой дали имя Бьянка Белла. А в 2019 году они в четвертый раз становятся родителями — родилась девочка Капри Коби. Черная Мамба обожал своих детей, ни в чем им не отказывал.

Ванесса и Кобе Брайант. Фото Global Look Press

Измены и обвинение в изнасиловании

Коби Брайант хоть и любил свою семью, но иногда нападающий попадал в неприятные ситуации, из-за которых семья была даже на грани развода. В 2003 году игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» в суде выдвинули обвинение в изнасиловании 19-летней горничной отеля по имени Кейтлин Фейбер. Коби проходил восстановление в штате Колорадо, жил в отеле в период реабилитации после травмы колена. Пострадавшая обвинила его в нападении и насильственных действиях интимного характера. Свою вину баскетболист признал, хоть и заявил, что все случилось по обоюдному согласию.

«Я не нападал на эту женщину и не виновен в предъявленных мне обвинениях. Я согрешил, но это было по обоюдному согласию. Мне невероятно стыдно перед своей женой, но этот вопрос мы решим с ней уже лично», — сказал Брайант в суде.

Тогда Ванесса встала на сторону супруга и смогла простить его. После этого инцидента KB24 подарил жене кольцо с бриллиантом стоимостью 4,5 миллиона долларов. «Мой муж сделал ошибку, я знаю это. Но это мы уже решим между собой. Однако он не преступник и не совершал никакого преступления. Он очень любит своих детей и заботливый муж», — заявила Ванесса на совместной пресс-конференции.

Обвинения с него были сняты, спортсмен отделался компенсацией в размере 5 миллионов долларов. Многие рекламодатели разорвали контракты со звездой баскетбола, а его репутация была изрядно подпорчена.

Спустя семь лет Коби вновь попадает в скандальную историю. Таблоиды обнародовали фотографии пятикратного чемпиона НБА в компании неизвестных женщин. Этого уже стерпеть Лэйн не могла и подала на развод.

Хотя и существовала другая версия происходящего. Будто сам Брайант подстроил данную ситуацию, так как не мог совмещать спорт и семейную жизнь и хотел развода. Но в 2013-м супруги смогли помириться, и семья была сохранена.

Кобе Брайант с дочерью Джианной. Фото Global Look Press

Трагическая гибель звезды баскетбола и его дочери

26 января 2020 года мир потрясла страшная новость: в возрасте 41 года в крушении частного вертолета Sikorsky S-76B погиб Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна Мария-Оноре. На борту присутствовали еще семь человек, выживших в авиакатастрофе не было. Компания летела на тренировку.

По данным расследования, причиной катастрофы стал отказ двигателя вертолета. Происшествие произошло недалеко от калифорнийского города Калабасас.

После появления новости тысячи людей собрались у домашней арены «Лос-Анджелес Лейкерс» Staples Center. А супруга скрыла свой аккаунт в соцсетях.

«Каждый момент своей жизни я мечтал стать великим и продолжал усердно работать. Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел, как я сияю ярко, как солнце», — говорил Коби.