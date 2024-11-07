«Сидел объяснительную давал в подвалах»: что говорил комментатор Рабаданов о своей активной гражданской позиции

«И угрозы есть, и арестовывали » .

Вечером 6 ноября в Махачкале на улице Ленина был задержан спортивный комментатор и общественный деятель Рамазан Рабаданов, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. По его данным, Рабаданов находится в ИВС столицы Дагестана.

Ранее стало известно, что комментатор и общественник собирался выезжать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения на судебные процессы по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Хадулаев предполагает, что задержание связано с этим.

В июне 2023 года шеф отдела единоборств «СЭ» Илья Андреев записал большое и откровенное интервью с Рамазаном Рабадановым. В разговоре комментатор прямо отвечал на многие острые вопросы — не только о большом спорте и своем богатом жизненном пути.

Материал вышел в январе под заголовком «У меня 57 шрамов, дрался постоянно». Легендарный дагестанский комментатор: умный русский народ, Хабиб в политике, уши Собчак. Часть беседы как раз была посвящена теме политической и общественной активности. И вот что тогда рассказал Рабаданов.

— Вы не стесняетесь откровенно высказывать свою позицию и по политике, и по жизни в Дагестане, по всему. Вам из-за этого никогда не строили козни? Не угрожали?

— Не без проблем, конечно. И угрозы есть, и арестовывали.

— Арестовывали?

— Есть у нас штаб по противодействию экстремизму. Там сидел, объяснительную давал в подвалах. У меня спрашивали: «Для чего ты это сказал, для чего ты это делал?» Я им объяснил свою ситуацию. Они вошли в мое положение, сказали: «Рамазан, к тебе претензий нет». И сейчас я любую вещь скажу и любому докажу, что я прав. Если меня могут интеллектуально переиграть, тогда я поверю им и соглашусь с их мнением. Пусть соревнуются с нами. Если кто-то может опровергнуть то, что я говорю, буду только рад.

— Постоянно спрашиваю у бойцов, спрошу и у вас: у вас были уличные драки?

— Очень много. У меня 57 шрамов. Я много дрался. Я же начинал в бизнесе. Я не платил. У меня «крыши» не было, «крышей» был я сам. Вытаскивали меня из магазина, порушили все полки, вытащили на улицу, начали бить. Перед людьми на остановке, там человек 30 стояло — никто не помог. Меня побили сильно. Потом один на один ночью... Наверное, за время бизнеса было где-то 20 драк. Мой дом окружили бандиты, зашли ко мне домой! Дома со мной скандал был. Потом пришли с автоматами, хотели застрелить. Потом у меня был винно-водочный магазин, сказали: «Ты что эту грязь продаешь?» На этой почве тоже драка была. Вот, посчитал шрамы — 57 штук осталось.

— Но вы никогда не сдавались.

— Нет, никогда.

— Звали знакомых спортсменов, чтобы вам помогли?

— Нет, у меня семья. Семья, друзья и бизнесмены, которые были со мной. Но чтобы так драться... Мы же сами спортом занимаемся постоянно. Даже сейчас — зимой купаюсь, бегаю. Я в хорошей спортивной форме, кое-кому и сейчас могу ответить.

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— Вы занимались единоборствами?

— В институте ходил в секции гимнастики и бокса.

— Пригодилось со временем.

— На самом деле, ни разу. Они били первыми, я выключался. Потом приходилось уже вычислять, кто это мог сделать, где они жили, и наказывать их на их поле. Ни одного не пропустил, всех наказал. В первую очередь, конечно, элемент неожиданности на их стороне. Нежданчиком бьют — и ты падаешь первым, ты уже в худшем состоянии. В магазине-то у меня — тут топор, там лом, здесь пистолет. У нас в горах есть село оружейников Харбук. В древние времена, когда Александр Македонский умер, остались оружейники, они ушли на север и оказались в Дагестане. Они до сих пор делают оружие, умеют сверлить стволы. Тогда они были дешевыми, мы купили, вооружились сильно. В те времена это пригодилось. В драке больше пригождается умение разговаривать. Это у меня есть. Удалось избежать многих драк без шрамов.

— Расскажите про историю в ресторане в Каспийске, когда вам удалось всех успокоить разговором.

— Рыжий Осман — был такой человек, скандальный, шумный. Ко мне приехали гости из Москвы, мы сидели в ресторане. И вдруг по непонятной причине на танцполе на первом этаже началась драка со стрельбой. Туристы, которые приехали, испугались. Они думали, что здесь опасно, но не ждали, что это может произойти прямо при них. Я быстренько спустился, смотрю — там этот Рыжий Осман разбрасывает всех: и полицейских, и дерущихся. Подошел, взял его, сказал: «Ты что здесь делаешь?» Он мне: «Дядь Рамазан...» Я ему заявил: «Выйди отсюда!» Короче говоря, я его вывел за ворота, спросил: «Ты зачем криминалом опять... Ты хочешь, чтобы тебя убили, что ли? У тебя такое огромное тело, ты можешь всех победить! Зачем тебе это надо? Ты не здесь это должен показывать». Он понял, сел в такси и уехал. И драка рассосалась. Рыжий Осман — хотя его считают скандалистом, который никого не слушается — меня слушал внимательно. Этот случай удалось разрешить, не было убийств, драка рассосалась и ресторан продолжил работу в обычном режиме.