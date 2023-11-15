«Скандал ТВ»: комментаторы «Матча» Генич, Шнякин и Губерниев поссорились из-за ТЭФИ

Легенда биатлона уже перешла к оскорблениям.

На «Матч ТВ» огромный скандал — между собой перессорились как минимум три ведущих комментатора. Все из-за премии ТЭФИ — в номинацию «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» дважды попал Дмитрий Губерниев, но в ней не оказалось футбольных комментаторов, освещавших финал чемпионата мира — Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина. Первого это смутило — и в Telegram-каналах началась яркая перепалка.

Шнякин начал иронизировать — Губерниев устроил разнос

Первым высказался Дмитрий Шнякин: «Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина. Репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых».

Дмитрий Шнякин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Коллегу поддержал Генич: «Конечно, без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны! Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Трушечкиным или Шнякиным, а потому что это был великий финал и однозначно великолепный комментарий. Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой на хрен «Биатлон» от 19.02?! Кошмар».

А потом в битву вступил Губерниев — и вступил по-серьезному: «Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать... И смех и грех...

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех вместе взятых, это знает вся наша большая страна! Зависть, золотые мои коллеги — футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть — удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону — скоро биатлон и лыжи!

Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий, респект!»

Шнякин ответил кратко и с иронией: «Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил работу могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ — вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона».

Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Губерниев не отступил — и его поддержали на канале

Казалось бы, перепалка завершилась — но ТВ-легенда биатлона так не думала. Дмитрий Губерниев продолжил разносить коллег и репостить тех, кто его поддерживает.

Начал с Александра Тащина — генпродюсер «Матч ТВ» попытался помирить всех, но Дмитрий не согласился: «Дорогой мой друг и высокий руководитель! Спасибо за высокую оценку! А финал чемпионата мира по футболу был действительно блестяще отработан! Футболистами на поле».

Потом разместил у себя скриншот опроса «Первая фамилия, которая приходит на ум, когда вы слышите «Матч ТВ» на канале у Генича, где Губерниев занял первое место. Скромничать не стал: «Не могу удержаться! Этот опрос был в «телеге» футбольного комментатора Генича сразу после финала ЧМ по футболу! Лучшего за полвека! Вопросы, как говорится, есть? Тень... Знай свое место... Погрешность статистическая...»

Дальше Telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи» написал, что две передачи Губерниева номинированы абсолютно справедливо — Дмитрий репостнул.

А потом биатлонный комментатор совсем разъярился: «Но есть и еще одно! Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал! И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии! Отсюда вывод — работать надо лучше, господа футбольные комментаторы! Вот Черданцев хорошо работает — и он в итоге претендует на ТЭФИ».

После — и вовсе выдал вот такое: «Ну, классно же все! ТЭФИ ждем, награду заберем... Или Черданцев, или я, за Юру буду очень рад, если что! Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол».

И, наконец, окончательно разругался с Шнякиным, свалившись в оскорбления: «Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома — держись».

Фото Павел Бедняков, Известия

Что там с номинациями?

Спортивных номинаций на ТЭФИ две — «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» и «Программа о спорте». Губерниев попал в обе. Номинированы две передачи — «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и трансляция масс-старта на 50 км на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионат мира по футболу на ТЭФИ тоже представлен — передачей Черданцева «Все на футбол» от 18 декабря 2022 года.

Описание выпуска от 19 февраля звучит так. «В выпуске: церемония награждения победителей масс-старта и итоги Кубка России в Чайковском; интервью с обладательницами трофеев и долгожданное возвращение Светланы Мироновой; звездная стометровка «Кубок Матч ТВ», топ-форма Эдуарда Латыпова и традиционная интеллектуальная викторина от Дениса Левко».

Примечательно, что второй триумфальный эфир состоялся ровно на год раньше — 19 февраля 2022 года. Тогда Губерниев освещал масс-старт на Олимпийских играх в Пекине — гонку в итоге выиграл Александр Большунов, а Иван Якимушкин финишировал вторым.

Организаторы ТЭФИ определят победителей 8 декабря.