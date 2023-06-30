Спорт с доставкой на дом. Новый кластер в Нижегородском районе Москвы: в проекте участвуют Кириленко, Ларионов и Волосожар

В последние годы в России активно развивается любительский спорт. Все большую популярность приобретают различные забеги — от минимальных дистанций до марафонских. Как грибы после дождя появляются старты по триатлону, трейлы, заплывы на открытой воде, лыжные гонки. Создается целый мир людей, объединенных общими идеями и говорящих на одном языке.

Много и тех, кто предпочитает игровые виды спорта. Им достается ничуть не меньше внимания. У всех на слуху, например, Ночная хоккейная лига, которой уделяют внимание даже первые лица государства. Не счесть любительских и корпоративных турниров по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

А вот как обстоят дела с инфраструктурой? Она порой не успевает угнаться за количеством желающих заниматься спортом. Казалось бы, в стране постоянно строятся и открываются новые арены. Но многие из них ориентированы на детско-юношеский и профессиональный спорт. Тогда как энтузиастам остается довольствоваться тем временем, что остается в расписании после профи.

Спортивный кластер для всего района

Например, девелоперская компания COLDY, перед тем как начать строить новый спортивный квартал в Нижегородском районе Москвы, провела исследование совместно со «Спорт Бизнес Консалтинг», по итогам которого выяснилось, что в столице наблюдается серьезный дефицит ледовых арен, доступных для любителей. Еще пару лет назад ф актически их было только около трети от оптимального числа. Не зря в той же НХЛ (не путать с североамериканской лигой) главным призом для победителя является собственный ледовый дворец.

В компании подумали и разработали проект спортивного кластера сразу с двумя катками. Он появится в составе комплекса апартаментов бизнес-класса N ' ICE LOFT , расположенного в Нижегородском районе на границе с ЦАО. Прямо во дворе у жителей будут две ледовые арены с площадками североамериканского стандарта (60,9х25,9 метра), оборудованные профессиональными травмобезопасными бортами RAITA, современными системами подготовки льда и машинами для заливки OLYMPIA. Для того чтобы поиграть в хоккей или сходить на тренировку по фигурному катанию, жителям достаточно будет просто спуститься в тапочках с коньками и экипировкой из своего апартамента.

Но ледовыми аренами спортивная инфраструктура N ' ICE LOFT не ограничивается. В его составе также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для хореографии и гимнастики, силовых единоборств и общей физической подготовки, площадка для игры в сквош, а также многофункциональная арена для командных игровых видов спорта. Всего в составе спортивного кластера SPORT Gate общей площадью 14 тыс. кв. м будут созданы условия для занятий более чем 10 видами спорта — жителям Нижегородского района можно только позавидовать .

В составе N'ICE LOFT появится и спортивный парк площадью 6300 кв. м, концепция которого разрабатывалась застройщиком совместно с одной из ведущих мировых компаний по производству спортивной экипировки. Территория парка разбита на пять секторов: площадки для футбола, стритбола, воркаута плюс беговая дорожка длиной один километр и полноценный скейт-парк. Стоит отметить, что в парке планируется строительство перв ой в Москве баскетбольн ой площадк и проекта благотворительного фонда «Кириленко — детям!».

Срок сдачи комплекса в эксплуатацию — второй квартал 2024 года, при этом все объекты будут введены в строй одновременно. Заселиться и начать жить в гармонии со спортом жители смогут сразу, ведь в N ' ICE LOFT покупателям доступны апартаменты с чистовой отделкой бизнес-класса. При этом цены на недвижимость в проекте более чем доступные. Апартаменты с отделкой «под ключ» можно приобрести всего от 6,1 млн рублей.

На данный момент уже отчетливо виден силуэт всего спортивного квартала N ' ICE LOFT . Фасады семи корпусов преображаются, принимая свой финальный облик, внутри домов идут активные общестроительные работы и прокладка инженерных систем. На одной из ледовых арен строители уже приступили к монтажу технологического оборудования и бортов . На другой заканчиваются внешние работы, и в ближайшее время рабочие также приступят к обустройств у арены.

Менее чем через год после завершения строительства комплекса SPORT Gate станет центром притяжения спортсменов не только со всего Нижегородского района, но и других районов Москвы . Есть уверенность, что простаивать его арены точно не будут.

Арены и имена

Ведь еще один важный фактор — как правильно организовать загрузку спорткомплексов. А целью авторов проекта, по их собственным словам, было создание максимально разносторонней инфраструктуры для всех, в том числе детей.

Мы вспоминали Кириленко, но лучший легионер из России в истории НБА — лишь одно в ряду известных в мире спорта имен, связанных с N'ICE LOFT. На одной из ледовых арен в будущем откроется школа фигурного катания олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар, на другой — хоккейная академия знаменитого форварда, а ныне успешного тренера Игоря Ларионова.

То же относится и к ФОК. Там будет работать школа дзюдо олимпийского призера Дмитрия Носова. Недавно был подписан договор об открытии в комплексе филиала футбольной академии «Штутгарт» — в нем будут заниматься дети в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с многолетним опытом. В своей работе наставники будущих чемпионов используют немецкую методику и регулярно проходят курсы повышения квалификации в Германии. В ФОК также появится школа RusVolley , где свои первые шаги в классическом и пляжном волейболе смогут сделать как дети, так и взрослые вне зависимости от уровня подготовки.

Поэтому неудивительно, что среди покупателей недвижимости в комплексе есть заметная доля тех, кто выбирает N ' ICE LOFT именно из-за спортивной составляющей проекта. Ведь вся она находится в шаговой доступности. И если вы систематически тренируетесь и планируете добиваться успехов в спорте, это немаловажный фактор.

Дополнительный стимул для того, чтобы начать тренировки, — специальное мобильное приложение, в котором каждый из жителей N ' ICE LOFT смо жет найти тренера по нужному виду спорта или компанию для занятий, арендовать лед, зал или площадку. Оно, по замыслу создателей, будет связующим звеном между жителями и спортивной инфраструктурой.