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Сегодня, 11:45

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Израильские болельщики на матче Лиги Европы.
Фото Reuters
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Военные действия группировки ХАМАС и ответ израильской армии оказывают фатальное влияние на спортивную жизнь в регионе.

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке оказывает очень серьезное влияние на спорт в Израиле и Палестине. После атак движения ХАМАС на приграничные районы на юге и севере Израиля объявлено о переходе страны на военное положение. Резервисты призваны в армию, все массовые мероприятия, включая спортивные, отменены. Некоторые легионеры израильских команд пытаются бежать за границу вместе с семьями по соображениям безопасности, но не у всех это получается из-за логистических проблем. Всем атлетам Израиля выезд за границу запрещен. Между тем в спортивном мире звучат самые разные оценки случившегося.

Отложены до дальнейшего уведомления

Федерация футбола Израиля, а также представители других видов спорта сразу после начала военных действий приняли решение о приостановке своих турниров. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести отборочный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Швейцарии, который должен был состояться 12 октября. Также, скорее всего, перенесут гостевой поединок израильтян, намеченный на 15 октября в Косово. Отложены юниорские матчи Израиля в отборочных турнирах ЧЕ среди игроков до 17 лет и до 21 года. Всем очевидно, что никто из иностранных команд на Ближний Восток сейчас не поедет, а самим израильтянам не до спортивных поединков.

Разрушения на территории Сектора Газа.
Фото Global Look Press

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение отменить и перенести на неопределенный срок ближайшие матчи «Маккаби» и «Хапоэля» из Тель-Авива. «Мы следим за ситуацией и вместе с пострадавшими командами оценим наилучшие варианты переноса игр в зависимости от возможных дат. Дополнительная информация будет опубликована, когда она станет доступна», — говорится в релизе самого престижного клубного турнира Старого Света. Нет сомнений, что подобное решение будет принято и в отношении еврокубков во всех остальных видах спорта.

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Национальная служба безопасности Израиля запретила спортсменам и их персоналу выезд из страны до дальнейшего уведомления. Это может негативно отразиться на тех атлетах, которые сейчас проходят отбор на Олимпиаду-2024 (например, на дзюдоистах и пловцах). Однако в нынешней ситуации есть опасения, что израильские атлеты могут стать объектами террористических атак за границей. Акция гимнаста Артема Долгопята, который на чемпионате мира в Антверпене вышел на награждение с траурной повязкой, была встречена голландской публикой с пониманием. Однако даже в Европе отношения к событиям на Ближнем Востоке в разных диаспорах диаметрально противоположное. Так что возможны любые провокации.

Болельщики «Марселя» с флагом Палестины.
Фото AFP

Новый повод для раскола

Среди западных селебрити и СМИ сейчас в основном звучит поддержка в адрес Израиля. Однако некоторые мусульманские общины выражают солидарность с палестинцами. Например, новозеландский регбист двукратный чемпион мира Сонни Билл Уильямс устроил скандал, репостнув в соцсетях мнение радикального американского обозревателя Халеда Бейдуна. В этом сообщении содержится риторический вопрос: «Почему украинские граждане, защищающие свои семьи, именуются у нас борцами за свободу, а палестинцы в Секторе Газа, делающие то же самое, представляются западными медиа как террористы?» Уроженец Самоа Уильямс в 2008 году принял ислам, и его политические предпочтения легко объяснимы, однако в Новой Зеландии такой подход поднял настоящую волну ненависти.

Примерно с такой же реакцией столкнулись болельщики шотландского «Селтика», когда 7 октября во время матча с «Килмарноком» вывесили баннер в поддержку палестинцев, с которыми давно поддерживают тесные связи. Очевидно, что ситуация неоднозначная — конфликт, обострившийся сейчас на Ближнем Востоке, продолжается десятки лет. И сейчас вероятность того, что взаимная ненависть выплеснется на спортивные арены, как никогда высока. В поддержку Палестины уже высказались политики в Иране, Сирии, Катаре, Индонезии, Тунисе, Афганистане... В общем, в мире, в том числе спортивном, появился новый повод для раскола, и на ближайшей сессии МОК в Мумбаи этой темы не избежать.

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Напомню, что в результате нападения ХАМАС на Израиль и ответных ударов израильтян погибли сотни мирных жителей, сотни ранены или взяты в заложники. В конфликт, помимо Палестины, втянуты Ливан (с его территории были организованы некоторые атаки) и Иран (его обвиняют в поддержке хамасовцев). Некоторые легионеры, выступающие в Израиле и напуганные ракетными атаками, пытаются вместе с семьями покинуть страну. Это не всегда возможно из-за массовой отмены авиарейсов. К тем же, кто все-таки бежал, работодатели относятся с пониманием. Однако, если ситуация в ближайшее время не стабилизируется, международным федерациям придется решать, что делать с контрактами таких игроков — позволено ли будет их разорвать в одностороннем порядке, как было сделано в отношении команд из России?

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