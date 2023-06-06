Футболист ЦСКА женился на одной из самых красивых фигуристок России: Кучаев добился руки и сердца Радионовой

Покорить деловую спортсменку оказалось непросто.

Футболист ЦСКА Константин Кучаев столкнулся с неприступностью Елены Радионовой, когда она еще была действующей фигуристкой и считалась одной из самых талантливых одиночниц страны.

Объяснялось это вовсе не тем, что Константин не понравился Елене, просто всю ее жизнь занимали тренировки и соревнования. Радионова успела дважды выиграть чемпионат мира среди юниоров, становилась чемпионкой России, брала медали чемпионатов Европы и мира, поэтому все ухажеры оставались за бортом ледовой площадки.

Фото Соцсети

Однако Константин оказался парнем настойчивым. Он нашел ее профиль в соцсетях и романтичными сообщениями растопил сердце неприступной фигуристки. Долгое время пара скрывала свои отношения, пока в 2020 году Елена не показала совместное фото на дне рождения футболиста.

Фото Соцсети

К тому моменту они встречались на протяжении двух лет, а спустя еще три года решили официально узаконить свою проверенную временем любовь. Елена отзывается о своей второй половинке как об очень ответственном человеке, который держит слово и всегда окажет нужную поддержку.

Благодаря Константину спортсменка стала лучше думать о футболистах — раньше она считала их всех инфантильными и непорядочными, но теперь, когда познакомилась и с другими армейцами, позволила себя переубедить.

Фото ПФК ЦСКА

Да и в целом стала увлекаться этим видом спорта. Елена ходит на футбол, поражается тому, как фанаты поддерживают команды, а во время ковидной изоляции научилась чеканить мяч и дает советы Кучаеву после матчей. Ему, кстати, тоже пришлось получше узнать вид спорта своей жены, хоть это и было непросто.

Фото Соцсети

«В семье Лены любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю. Но со временем чуть-чуть узнал, кто выступает, что есть лутц, аксель и вот это все. Точнее, знаю, что есть такие прыжки, но не знаю, как они исполняются», — рассказывал Кучаев в шоу «Один дома».

Свадебный торт молодоженов. Фото Соцсети

Сейчас Радионова принимает участие в ледовых шоу и работает хореографом, поэтому у нее остается гораздо больше времени на мужа и семейную жизнь. Которая, надеемся, будет долгой и счастливой.