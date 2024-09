Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение

Одна из самых влиятельных и коммерчески успешных групп 90-х.

Первые годы существования

Группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере (Англия). Ее создателями являются вокалист Лиам Галлахер, гитарист Пол Артур и басист Пол Макгиган. Первое название группы — The Rain. Согласно одной версии, группа была названа в честь песни The Beatles, другая версия связывает название с типичной для Манчестера дождливой погодой. Вскоре группу начали пополнять новые участники.

Старший брат вокалиста группы Лиама Галлахер Ноэл увидел в увлечении младшего способ продвинуть свои песни и вошел в состав The Rain с условием, что только он будет писать все песни для группы. Вслед за ним присоединился ударник Тони МакКэрролл, вместо которого ребята раньше использовали драм-машину.

По инициативе Лиама название группы было изменено на Oasis. Ноэл был менеджером группы Inspiral Carpets, и, когда та выступала в развлекательном центре Oasis, вокалисту понравился «резонанс названия».

Лиам Галлахер. Фото Global Look Press

Первая популярность

В 1992 году Ноэл обратился к Тони Гриффитсу из группы The Real People с просьбой позволить его группе записать несколько песен в студии Гриффитса в Ливерпуле. Эти записи впоследствии стали основой для их первого студийного альбома. Кассеты с записями были разосланы разным звукозаписывающим компаниям, однако ответа не последовало.

В 1993 году Oasis пригласили выступить в клубе King Tut's Wah Wah Hut в Глазго. Группа и их друзья арендовали микроавтобус и отправились в путь, однако по прибытии их отказались пустить внутрь, сообщив, что они не включены в программу. Им пришлось прорываться силой, чтобы получить возможность выступить. Именно там их заметил глава звукозаписывающей компании Creation Records Алан МакГи, который сразу предложил им контракт.

Фото Global Look Press

Всемирная известность и скандалы

В 1994 году Oasis выпустили песню Supersonic, которая сразу заняла высокие позиции в британских чартах. После этого успеха группа продолжила свою музыкальную деятельность, выпустив следующий сингл Shakermaker. Их популярность стремительно увеличивалась.

В том же году был выпущен альбом Definitely Maybe, который сразу оказался на первой строчке британского альбомного чарта и стал классикой брит-попа, неоднократно признавался лучшим альбомом всех времен в этом жанре.

Через два года, в 1996 году, Oasis организовали концерт в Небуорт-парке, собрав аудиторию в 250 тысяч человек. Билеты распродали за первые сутки после старта продаж.

На этом концерте прозвучали знаменитые хиты группы, включая Wonderwall и Don't Look Back In Anger, что сделало его одним из ключевых событий для целого поколения.

27 и 28 апреля группа выступила на домашнем стадионе своей любимой футбольной команды «Манчестер Сити» — Maine Road. Фрагменты второго концерта вошли в видео There and Then, вышедшее позже в том же году. История любви Oasis к «Ман Сити» уходит корнями в детство братьев, когда они росли в районе Манчестера и регулярно посещали домашние игры команды. Эта связь с городом и его футбольным клубом нашла отражение в творчестве группы, включая тексты песен и интервью. Например, в песне Acquiesce из альбома Oasis (1994) упоминается эмблема «Манчестер Сити»: «Red sky at night, Manchester City's alright».

Поддержка Oasis оказала влияние на популярность клуба среди молодежи и даже способствовала увеличению продаж билетов на матчи. Их песни стали гимнами для болельщиков «Ман Сити», укрепляя связь между музыкой и спортом.

Затем группа более полугода посвятила написанию альбома Be Here Now. Запись была затруднена из-за конфликтов между участниками группы. Когда альбом наконец был закончен, он стал настоящим хитом: в первый день было продано 350 тысяч копий, а к концу недели — 700. Be Here Now стал самым продаваемым альбомом в истории Британии, приобретя популярность в Европе и Америке и быстро достигнув платинового статуса.

Во время работы над четвертым альбомом Ноэл совмещал роли гитариста и басиста. Одновременно с этим велись поиски новых участников группы, и одним из них стал гитарист Колин Арчер.

Поиск басиста оказался непростым делом, и на эту позицию рассматривали кандидатуру Энди Бэлла, который ранее не играл на бас-гитаре. Однако ему удалось научиться основам игры за короткое время, и он был принят в основной состав.

Лейбл Creation Records неожиданно закрылся, и музыканты приняли решение создать свой собственный, чтобы продолжать зарабатывать на творчестве. Новая студия получила название Big Brother, и под этим лейблом начали выпускаться все последующие альбомы и синглы Oasis в Британии и Ирландии.

Февраль 2000 года ознаменовался выходом альбома Standing on the Shoulder of Giants, который стал невероятно популярным и сразу же занял верхние строчки британских чартов, как и последующие синглы из этого альбома.

В 2001 году Oasis выпустили альбом Heathen Chemistry.

Шестой альбом, Don't Believe the Truth, вышел в 2005 году и был удостоен звания «Лучший альбом» по версии британского музыкального журнала Q, и его композиции заняли лидирующие позиции в англоязычных чартах.

Закончив работу над следующим альбомом, Dig Out Your Soul (вышел в 2008 году), группа подписала контракт с Sony на выпуск еще трех.

В 2009 году Oasis получили награду «Лучшая британская группа» по версии английского музыкального журнала New Musical Express. Во время концерта в Хиттон Парке, который проходил в том же году, выступление несколько раз прерывалось из-за технических проблем. В связи с этим участники группы объявили, что концерт становится бесплатным, однако большинство зрителей предпочли оставить билеты у себя, считая, что концерт стоил потраченных средств.

Фото Global Look Press

Распад группы

В 2009 году перед выходом на сцену во время одного из выступлений между братьями разразился скандал, в ходе которого Лиам разбил гитару Ноэла, после этого концерт в Париже был отменен. В тот же день Ноэл разместил сообщение на официальном сайте Oasis: «С грустью и облегчением я покидаю Oasis. Можете писать и говорить что угодно, но я больше не буду работать с Лиамом».

На этом история одной из самых влиятельных британских рок-групп завершилась. Братья пытались начать свои музыкальные проекты, но повторить успех Oasis им так и не удалось.

После распада

После распада Oasis в 2009 году каждый из братьев Галлахер пошел своим путем. Ноэл сосредоточился на своем проекте Noel Gallagher's High Flying Birds, выпустив несколько успешных альбомов и продолжая активную музыкальную деятельность. Лиам создал группу Beady Eye, которая выпустила два альбома и успешно гастролировала.

Оба брата также участвовали в различных сольных проектах и сотрудничали с другими артистами. Ноэл, например, работал с Полом Уэллером и Amorphous Androgynous, а Лиам сотрудничал с Расселом Хаусом и Джулией Крауч.

Ноэл активно участвовал в благотворительности, организовывал мероприятия и концерты в поддержку различных фондов. Лиам занимался бизнесом, открыв несколько ресторанов и баров в Лондоне и Манчестере.

В феврале 2010 года на церемонии Brit Awards альбом «(What's the Story) Morning Glory?» был провозглашен лучшим британским релизом последних тридцати лет. Принимая награду, Лиам высказал благодарность всем музыкантам, участвовавшим в создании пластинки, исключая Ноэла, и бросил статуэтку в зрительный зал. Позже он пояснил, что устал от бесконечных упоминаний о его противостоянии с Ноэлом и желал выразить признательность поклонникам, неизменно поддерживавшим группу на протяжении всего ее пути.

В марте 2010 года Ноэл дал два сольных концерта в поддержку благотворительной организации Teenage Cancer Trust, исполнив старые песни Oasis, в том числе те, где изначально вокалистом был Лиам. 14 июня 2010 года был выпущен сборник синглов группы Time Flies...1994-2009.

Летом того же года оставшиеся участники группы приступили к записи нового альбома под названием Beady Eye. В интервью NME 12 июля 2016 года Ноэл заявил, что был не против отдать свои права на имя Oasis, если бы его тогда попросили все участники. Он также отметил, что не собирается мешать воссозданию группы и воспринимает это с юмором.

Фото Global Look Press

Воссоединение

Воссоединение Oasis в 2024 году стало знаковым моментом для поклонников группы и всей музыкальной индустрии. История началась с анонса, опубликованного в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы, который гласил: «Оружие замолчало. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите и посмотрите. Это не будет транслироваться по телевидению». Это сообщение вызвало волну обсуждений и предположений о возможном воссоединении.

Слухи о реюнионе усилились после того, как первоначальный участник Пол «Бонхэд» Артурс и музыканты из проекта Noel Gallagher's High Flying Birds выразили интерес к совместному выступлению с братьями Галлахер. Это добавило интриги и подогрело интерес публики.

Вскоре после новости Oasis выпустили юбилейное, 30-е издание своего дебютного альбома Definitely Maybe, что дополнительно подчеркнуло важность события. Альбом сразу же занял первое место в чарте UK Official Albums Chart Top 100, вернувшись на вершину спустя 30 лет после первого выпуска.

Этот успех был дополнен высокими позициями других альбомов группы в чартах, включая Time Flies и Morning Glory, а также успешным возвращением синглов Live Forever, Don't Look Back In Anger и Wonderwall в топ-10. Реакция публики на воссоединение была ошеломляющей. Билеты на концерты раскупили в считаные часы, что свидетельствовало о неподдельном интересе и поддержке фанатов. Возвращение Oasis стало символом единения и возрождения, привлекшим внимание широкой аудитории.

Фото Global Look Press

Список участников Oasis

Действующие

Лиам Галлахер — вокал/тамбурин (1991-2009, 2024 — н.в.); акустическая гитара (2001-2002, 2007-2008)

Ноэл Галлахер — соло-гитара, вокал (1991-2009, 2024 — н.в.); ритм-гитара (1999-2009, 2024-н.в.); клавишные (1993-2009, 2024 — н.в.); бас-гитара (1993-1994, 1995, 1999)

Бывшие

Пол «Бонхэд» Артурс — ритм-гитара (1991—1999); соло-гитара (1991); клавишные (1994—1997); бас-гитара (1995)

Тони Маккэролл — ударные (1991—1995)

Пол «Гигси» Макгиган — бас-гитара (1991—1995, 1995—1999)

Алан Уайт — ударные, перкуссия (1995—2004)

Гем Арчер — ритм и соло-гитара (1999—2009); бэк-вокал (2002—2003); клавишные (2002—2005); гармоника (2005—2009)

Энди Бэлл — бас-гитара (1999—2009); ритм-гитара (2003—2009); клавишные (2007—2009)

10 лучших песен Oasis по версии Apple Music

Wonderwall

Champagne Supernova

Live Forever

Supersonic

Stop Crying Your Heart Out

Some Might Say

Don't Go Away

Stand By Me

Talk Tonight

Morning Glory

Награды и номинации