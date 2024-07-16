Корпоративный тимбилдинг: как спорт и отдых могут повысить продуктивность сотрудников

В рамках программы «Спорт и Россия» 23 июня прошел спортивный фестиваль для корпоративных команд «Игры Лидеров», генеральным партнером которого выступила территория загородного «Спортинг клуб Москва».

В течение программы фестиваля участники показали не только свои спортивные умения, но и коллективный дух, сотрудничество и стремление достичь победы. Каждая команда продемонстрировала профессиональное мастерство, а также сплоченность внутри своего коллектива. О том, как спортивные мероприятия способствуют повышению эффективности и мотивации сотрудников, а также какие возможности они предоставляют для участников в плане развития лидерских качеств и командной работы, поделилась арт-директор отдела маркетинга «Спортинг клуб Москва» «СКМ ПАРК» Елена Азарова.

Спортинг клуб Москва. Фото Пресс-служба СКМ Парк Спортинг Клуб Москва

— Почему вы решили создать такое пространство, как спортинг-клуб? Как к вам пришла эта идея?

— Изначально создание спортинг-клуба было обусловлено запросом от большого количества людей, которые хотели улучшить навыки стрельбы и спортивной подготовки. Уже позднее на территории клуба стали появляться и прочие услуги: площадки для игры в пейнтбол, боулинг-центр, лазертаг, шатры, веранды и беседки для корпоративных мероприятий, детские площадки, тир, лучные площадки, биатлон и многое другое.

— Какие преимущества для сотрудников предоставляет корпоративный спорт и отдых? Насколько сильно они помогают укрепить командный дух сотрудников, справиться со стрессом и улучшить общее самочувствие?

— Корпоративный спорт и отдых в первую очередь способствуют укреплению командного духа и сплоченности коллектива. Сотрудники в игровой форме учатся работать вместе, доверять друг другу и решать проблемы сообща. Это зачастую приводит к улучшению коммуникации и сотрудничества в дальнейшем на рабочем месте. И, как следствие, положительно сказывается на результатах работы. Участие в корпоративных спортивных мероприятиях стимулирует сотрудников вести более активный и здоровый образ жизни, помогает снизить стресс, повысить энергетический уровень и улучшить общее физическое и эмоциональное состояние.

— Какие виды спортивных мероприятий обычно организуются на площадке, что пользуется наибольшим спросом?

— Помимо всероссийских соревнований по спортинг-компакту, проводится большое количество корпоративных мероприятий с различными видами активностей, такими как командообразующие тимбилдинги, соревнования по лучной стрельбе, турниры по боулингу, турниры по пейнтболу, спортивные квесты и интеллектуальные квизы.

— Как спортинг-клубу удается вовлечь всех сотрудников? Какие спортивные мероприятия могут быть организованы для людей разного уровня физической подготовки?

— При подготовке программы мероприятий для каждой конкретной компании мы учитываем состав команд, пожелания организаторов и подбираем развлечения с учетом предоставленной информации. В нашем клубе нет скучных и немотивирующих активностей. «Веселые старты», «Большие гонки», стрельба из лука, пейнтбол, лазертаг, боулинг и многие другие развлечения могут быть адаптированы для разного уровня физической подготовки участников.

Спортинг клуб Москва. Фото Пресс-служба СКМ Парк Спортинг Клуб Москва

— Поделитесь, на что важно обращать внимание и какие критерии следует учитывать при выборе спортивной площадки или клуба для корпоративных спортивных мероприятий?

— Первое, на что надо обратить внимание, — это опыт компании по организации мероприятия на площадке. Профессионализм сотрудников. Сколько лет компания занимается подобными мероприятиями. Второе — это обширная инфраструктура, а также какое количество услуг компания готова предложить самостоятельно без привлечения дополнительных организаций. Плюс наличие большого пула партнеров в различных направлениях. И третье — транспортная доступность, наличие парковки и техническое оснащение на территории комплекса.

— Как вы считаете, какие преимущества для компаний имеет инвестирование в корпоративный спорт и отдых?

— Инвестирование в корпоративный спорт и отдых дает ряд преимуществ. К ним можно отнести: увеличение лояльности, повышение мотивации сотрудников, улучшение физического здоровья и эмоционального состояния, что неминуемо влияет на их качество работы и, как следствие, положительно сказывается на экономических показателях компании.