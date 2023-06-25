Яхта за 6,5 миллиона евро и очаровательная Джорджина: как отдыхает Криштиану Роналду

Португальская звезда проводит свой отпуск на Сардинии.

Криштиану Роналду 20 июня сыграл 200-й матч за сборную Португалии. Знаменательное событие случилось на матче отборочного турнира Евро-2024 против Исландии. Португалец получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за рекорд по числу официальных игр за национальную команду.

Фото AFP

Вернувшись из северного Рейкьявика, звезда мирового футбола отправился отдохнуть со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми в теплую Сардинию.

Фото Соцсети