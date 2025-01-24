Шоу «Холостяк» и обвинение Слуцкой в допинге: чем известна фигуристка Кристина Обласова

Была фигуристкой, но, не добившись больших побед, решила заработать славу за счет громких заявлений.

Участницы реалити-шоу «Холостяк» регулярно попадают в скандалы. После эфиров к ним приковано большое внимание в СМИ и социальных сетях. Эта же участь постигла Кристину Конькову. Сейчас она блогер, тренер и мама двоих детей. В прошлом — звезда фигурного катания, которая выступала под девичьей фамилией Обласова. Спортсменка окончила РГУФК по специальности «тренер-инструктор».

Кто такая?

Кристина Обласова завершила карьеру в 2005 году. Фигуристка обвиняла тренеров и судей в заговоре против нее, будто они специально занижают ей оценки. Так во время чемпионата России-2005 после неудачного проката короткой программы одиночница в знак протеста снялась с произвольной. А затем и вовсе ушла из спорта, лишив себя шанса попасть на Олимпиаду в Турине.

Обласова подавала в фигурном катании большие надежды. Самым громким достижением в ее спортивной карьере стала победа на юниорском чемпионате мира в 2001 году. Годом ранее Кристина завоевала серебряную медаль в финале «Гран-при» среди юниоров. Кроме того, спортсменка — бронзовый призер взрослого чемпионата России-2004.

Вокруг нее всегда было много ухажеров. Один из них — семикратный чемпион Италии в танцах на льду Массимо Скали. Некоторые в списке кавалеров Кристины назвали и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Но свое сердце она отдала другому. В 2004-м девушка вышла замуж за российского хоккеиста Сергея Конькова (выступал за ЦСКА, «Динамо», «Нефтехимик», «Локомотив», «Сибирь», «Адмирал», «Трактор»). Спустя девять лет пара развелась. В это время как раз запускался второй сезон шоу «Холостяк», на котором фигуристка решила искать свое счастье.

Сейчас Кристина Конькова во второй раз вышла замуж. Имя своего супруга не разглашает. Семья воспитывает двоих детей и проживает в Греции.

Фото соцсети

Шоу «Холостяк»

Яркая блондинка легко прошла кастинг на телепроект «Холостяк». В 2013 году девушки боролись за сердце предпринимателя и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Максима Чернявского.

На проекте Кристина Конькова запомнилась своим горячим характером, умением постоять за себя, настойчивостью и отсутствием комплексов. Неудивительно, что бывшая фигуристка без проблем дошла до финала. Однако спортсменка не стала победительницей, а удостоилась только третьего места. Но даже после окончания реалити женщина продолжает приковывать к себе внимание скандальными интервью.

Ирина Слуцкая в 2006 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Обвинения Слуцкой в допинге и травле

По признанию Кристины Обласовой, ее жизнь до завершения карьеры была похожа на войну. Девушке было трудно найти общий язык и нормально общаться с соперницами. Это накладывалось на изматывающие тренировки и жесткую дисциплину.

Фигуристка тренировалась у Жанны Громовой. В то же время у данного специалиста в другой возрастной группе работала Ирина Слуцкая. Отношения между девушками были напряженными. По этой же причине Кристина сбежала к Елене Чайковской. Именно под ее руководством Обласова стала чемпионкой мира среди юниорок в 2001 году.

Даже после того, как они перестали пересекаться, Кристина не может забыть конфликт со Слуцкой. Обласова регулярно говорит в интервью о своей бывшей однокашнице. Однажды она обвинила Ирину в том, что та открутила шурупы на ее коньках, из-за чего фигуристка сломала ногу. Правда, доказательств предъявлено не было.

«А как собрать доказательства? Это теперь камеры есть в раздевалках, коридорах. Можно посмотреть, кто куда и в какое время зашёл и вышел. У нас ничего этого не было, а коньки хранились в личных шкафчиках. Понятно, что имелись ключики, но замки легко открывались. Там же не сейфы стояли», — признавалась Обласова «Чемпионату».

Однако Конькова решила сама разобраться с виновницей. «Нет, после той ситуации я просто набила морду Слуцкой, и все», — заявила фигуристка.

Также Обласова обвиняла Ирину в травле. Мать Кристины пыталась разговаривать с родителями Слуцкой, но это не давало результатов.

Но более громким обвинением Кристины Коньковой стало заявление, что Ирина якобы употребляла допинг. В возрасте 21 года будущая чемпионка стала астматиком. Ее соперница утверждает, что лекарственные препараты для дыхания помогали ей хорошо прыгать. На самом деле сальбутамол и его аналоги в спорте не запрещены. Но после громких выступлений бывшей соперницы серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр заявила, что не знает никакой Кристины Обласовой.