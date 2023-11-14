Чемпион мира по рыбалке сбежал из сборной Украины в Италии. Он спасался от мобилизации

Артур Билан принял сложное решение.

Чемпион мира по ловле спиннингом и вице-чемпион мира по рыбалке в городе украинец Артур Билан не стал возвращаться домой после выступления на чемпионате мира в Италии и в ночи сбежал из расположения сборной. Подобных случаев становится все больше — в соседней стране до сих пор серьезно ограничен выезд мужского населения за рубеж из-за военного положения. Все спортсмены, покидающие страну ради соревнований, пишут расписку с обещанием вернуться после завершения стартов, но не все эти обещания выполняют.

«Моя карьера в Украине закончена»

Информацию о бегстве спортсмена-рыболова обнародовал в своих соцсетях капитан украинской команды Даниил Лясов. Он опубликовал скрины переписки и едко их прокомментировал: «Артур Билан после неудачного выступления на чемпионате мира в составе сборной Украины принял «такое тяжелое решение». Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой. Прошу распространения».

Артур Билан. Фото из соцсетей Артура Билана

— Это общее семейное решение, — объясняет Билан. — Жена не хочет жить в постоянном стрессе, и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и в школу и не слышать взрывов. И, естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня две повестки уже, возможностей решить вопрос у нас нет. А мы хотим жить! Так что я понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья!

В Италии проходил второй в истории чемпионат мира по так называемому стритфишингу — рыбалке в городе, в уличных условиях. Выиграла чемпионат мира Румыния, Россия не участвовала, а украинская сборная стала 5-й из 12 участниц. Именно Билан оказался слабым звеном — к примеру, его партнеры Даниил Пономаренко и Виталий Азаров взяли серебро в личном зачете.

Многие мужчины на Украине сейчас пытаются уклониться от мобилизации. В стране процветают преступные схемы, связанные с признанием людей негодными к военной службе по здоровью, а также разные платные варианты незаконного выезда за границу.

Фото из соцсетей Артура Билана

Соревнования за рубежом — как шанс для бегства

За последние полтора месяца это уже третий случай бегства за границу украинских спортсменов или сотрудников спортивных организаций. В октябре стало известно, что работник SMM Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев из украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину с Лиги чемпионов.

Месяц назад прогремела история футболиста Александра Распутько, который покинул расположение «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (2:1). Игрок зарегистрировался с командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. В СМИ появлялась версия о бегстве в Россию.

Наконец, в начале ноября вспыхнул скандал с украинским шахматистом Юрием Кузубовым, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву после победного завершения партии на турнире Grand Swiss в Великобритании. 33-летнего гроссмейстера украинские фанаты назвали в соцсетях животным и заявили, что он своим поступком «сыграл на руку российским пропагандистам». До этого Кузубов принял решение не возвращаться в свою страну.