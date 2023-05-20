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Сегодня, 07:00

«Постоять за народ». Как в России открылась и закрылась партия спортсменов

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили
Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Борис Ельцин и Отари Квантришвили
Борис Ельцин и Отари Квантришвили (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вдохновитель проекта Отари Квантришвили был застрелен наемным киллером после первого же съезда.

В декабре 1993 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся первый съезд партии «Спортивная Россия». Ее сопредседателями стали такие звезды отечественного спорта, как Александр Карелин, Иван Ярыгин и Александр Тихонов. Но вдохновителем и спонсором проекта выступал предприниматель с очень спорной репутацией Отари Квантришвили. На съезде он выступил с зажигательной речью, в которой призвал людей из мира спорта «не ждать помощи от политиков, которые проигрывают все, что можно проиграть».

«Отбросив лозунг «Спорт — вне политики», спортсмены должны заняться политикой. Лучших из них мы выдвинем в Госдуму и правительство, чтобы постоять за народ и затормозить разрушение России, выразив ее культурные и спортивные традиции», — отмечал Квантришвили, которого многие называли криминальным авторитетом. Словно отвечая своим критикам, бизнесмен задекларировал политической целью новой партии «восстановление законности в стране». Проект вызвал большой интерес в МОК, но его судьба оказалась печальной. Почему же в 1990-х у спортсменов не получилось «постоять за народ»?

Борис Ельцин и Отари Квантришвили
Борис Ельцин и Отари Квантришвили (справа).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер по греко-римской борьбе

Квантришвили начал продвигать идею «партии спортсменов» буквально в первые дни после завершения кризиса с разгоном Верховного совета в Москве и расстрелом Белого дома из танков. К тому времени Отари был одной из самых влиятельных фигур в нашем спорте, и первые собрания инициативной группы партии проходили в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной. Бывший тренер по греко-римской борьбе действительно помог многим людям в трудные времена через свой Фонд социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина.

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Другой вопрос, что происхождение капиталов «криминального авторитета» было, мягко говоря, сомнительным. Но в 1990-й практически весь отечественный бизнес находился в серой зоне. Впрочем, в случае с Отари было понятно, что он ходит по краю. Ведь 6 августа 1993 года киллеры застрелили его старшего брата Амирана. Тем не менее первый съезд партии «Спортивная Россия» удался на славу. В его работе участвовали 725 делегатов из 60 регионов страны, в том числе более 200 знаменитых спортсменов. В прологе съезда прозвучал Гимн СССР — Квантришвили не жаловал либералов, хотя именно пристрастия Бориса Ельцина сделали возможным многочисленные спортивно-политические проекты в стране, в том числе новую партию.

В феврале 1994 года Отари в качестве сопредседателя «Спортивной России» присутствовал на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. И желание встретиться с ним изъявил сам президент МОК Хуан Антонио Самаранч. Испанскому маркизу говорили, что Квантришвили скорее «гангстер», чем политик. Но олимпийский лидер настоял на своем, дав Отари частную аудиенцию, во время которой счастливый глава «партии спортсменов» подарил Самаранчу картину. Ну а всего через два месяца — 5 апреля 1994 года — до бизнесмена добрались в Москве наемные убийцы. На момент гибели ему было 46 лет.

Отари Квантришвили
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Жертва криминальной войны

За пышными похоронами «криминального авторитета» последовало следствие, которое продолжалось 12 лет. А приговор убийце вообще был вынесен только в 2008 году. Одним из возможных мотивов убийц называлась политическая деятельность Квантришвили. Однако суд пришел к выводу, что настоящей причиной устранения бизнесмена стала борьба за контроль над Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом. Убийство заказал его конкурент и ореховский криминальный авторитет Сергей Тимофеев. Исполнителем преступления назван киллер Алексей Шерстобитов — он получил в общей сложности 23 года колонии. Тимофеев на момент суда уже сам был убит.

Спортивно-политическое дело Квантришвили на какое-то время заглохло, однако потом его попытались возродить президент Ассоциации тайского бокса Александр Нечепорук, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и чемпион мира по современному многоборью Анатолий Старостин. Однако в 1998 году Минюст отказал «Спортивной России» в регистрации по формальным причинам. В 1999-м это объединение, которое теперь почему-то базировалось в Челябинске, перерегистрировалось как Народная партия «Россия Единая» (НПРЕ). Впрочем, вскоре стало понятно, что одновременно с движением «Единая Россия» организация с таким названием существовать не может.

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Параллельно существовало некоммерческое партнерство «Спортивная Россия», соучредителями которого выступали фигуристка Ирина Роднина, пятиборец Дмитрий Сватковский, а также известный политик Василий Шестаков. Но и этот проект не вышел на серьезный уровень. А в 2002-м движение под таким же названием создал тогдашний глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов. Первые съезды этого Всероссийского добровольного общества прошли с большим пафосом. Однако, после того как Фетисов покинул руководящие должности, и этот проект ушел в тень. Так завершились попытки спортсменов стать самостоятельной политической силой, которые, видимо, с самого начала были обречены на провал.

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