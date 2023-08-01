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Датчанин объехал все страны мира за одну поездку без единого перелета. У него ушло на это 10 лет

Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Путешественник Турбьорн Педерсен
Турбьорн Педерсен.
Фото Соцсети
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Рекордсмен Турбьорн Педерсен вернулся домой через 3572 дня после старта.

Недавно мы рассказывали об уникальном заезде российского гребца Юрия Постригая, который за две недели добрался на байдарке из Петербурга в Москву, преодолев 1300 километров. Оказывается, среди 8-миллиардного населения Земли находятся люди, которым такие масштабы кажутся детскими. И даже кругосветные путешествия Федора Конюхова и пирожные (от слова пирога) сплавы Тура Хейердала тоже недостаточно авантюрные.

 
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Другой скандинав, датчанин Турбьорн Педерсен поставил себе задачу — объехать все страны мира, ни разу не возвращаясь за время поездки домой. Стран в мире он насчитал 203. Более того — в каждой он должен был провести минимум 24 часа, не выходя за бюджет 20 долларов в день. Но самое сложное — он не мог пользоваться самолетами. То есть все границы он должен был пересечь по земле, под ней или по воде. Назвал себя так же, как и предшественник — Тур, или Тор, в честь бога-покровителя викингов.

Путешественник Турбьорн Педерсен
Фото Соцсети

26 июля Педерсен снова появился в датских территориальных водах, спустя 3572 дня после начала путешествия. И кто после этого скажет, что туризм (даже такой, не связанный с запредельными физическими нагрузками) — это не спорт. Датчанин посетил все 203 страны из 203. А вышел из дома он... 10 октября 2013 года в возрасте 34 лет. Сейчас ему 43. Удивительнее всего, как к этому отнеслась любимая женщина, которой он сделал в ходе путешествия красивейшее предложение.

Как проходило путешествие?

Проект Тур назвал Once Upon A Saga, который можно перевести как «Одну сагу назад» или «Однажды случилась сага». Педерсен стартовал 10 октября в 10:10 у мельницы Дюбболь в южной Дании, и отсчет пошел. Вскоре на поезде датчанин въехал в Германию.

Финансовые ограничения действительно помогли Туру — он ездил по Европе на попутках, ночевал у новых знакомых, а на большие расстояния между континентами перемещался на контейнеровозах. Его брала на борт датская компания Maersk — благодаря шуму истории, вниманию журналистов и тому, что Педерсен стал послом доброй воли Международного Красного Креста. Не очень комфортно, но скиталец не жаловался: «Все время, пока длится этот проект, у меня почти не бывает передышек. Я разбираюсь с визами, выясняю, как пересечь границу, завожу новых знакомых, встречаюсь с представителями Красного Креста или прессой. Когда я путешествую на контейнеровозе, я словно беру отпуск», — говорил он Vice. Правда, иногда он попадал на корабли с сауной и крытым бассейном.

 
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Портал BirdIn Flight пишет: «За время странствий датчанин переболел малярией, вплотную познакомился с бюрократией, процветающей на границах некоторых африканских государств, чуть не потерялся в Гренландии, прощался с жизнью на борту контейнеровоза во время шторма посреди океана, побывал на мусульманской свадьбе в Сьерра-Леоне и похоронах в церкви адвентистов седьмого дня в Сан-Томе, встречался с пятидесятниками в Нигерии, был на службе в синагоге в Найроби и сделал любимой предложение на высоте 4985 метров — на одном из самых высоких пиков Кении, второй по величине горы в Африке после Килиманджаро (сказав «да», она заплакала и тут же испугалась, что слезы заледенеют прямо на лице)». Девушка, разумеется, не ехала с ним вместе по всем странам, а иногда навещала своего странного спутника в той стране, где он находился.

Маршрут и проблема на финише

Примерный маршрут выглядел так — Педерсен объездил Европу, затем через Гренландию переправился в Северную Америку, доехал до Южной, дальше через Карибы пересек Атлантический океан и отправился в Африку, продвигался по Азии на восток, захватив кусок непокоренной Юго-Восточной Европы, и оставалось «пробить» различные острова Океании и Австралию — и двумя последними остановками должны были стать Шри-Ланка и Мальдивы. Россия стала 32-й в декабре 2013 года.

Сложнее всего Педерсену дался рывок по последним девяти странам. Между посещением 194-й Микронезии и 195-й Палау прошло два года, хотя находятся они близко. А Педерсен провел два года в Гонконге. Потому что грянул... помните — был такой, коронавирус? Границы закрылись, и вместо нескольких дней европеец застрял на территории почти на 700. И вот 20 июля путешественник опубликовал запись, как возвращается домой с Мальдив на очередном контейнеровозе.

 
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— Старый добрый пример про айсберг, который показывает только 10% себя — это про многие вещи в этой саге. Объявление о том, что я сел на контейнеровоз, — результат электронных писем, документации, властей, проверок, агентов и бюрократии. Я видел несколько сообщений от людей, которые явно думают, что я вернулся в Малайзию без планов и мне просто повезло с кораблем, на котором я мог бы отправиться в Данию. Думаю, мы редко знаем, что на самом деле содержится в 90% «айсбергов» других народов. Что происходит в головах людей и через что они прошли, чтобы быть там, где они есть сегодня?

Десятилетие — это долгий срок. Это было напряженно. Это было требовательно. К счастью, это также принесло пользу. В этом достижении есть и очень темная сторона. Очень темная. Сторона, о которой мало кто знает и от которой большинство было ограждено. На протяжении многих лет я был открыт для разочарований, неурядиц, опасностей и лишений. Но весь масштаб неизвестен даже моим близким друзьям или семье, — признался авантюрист.

Путешественник Турбьорн Педерсен
Фото Соцсети

Проиграл победителю «Тур де Франс» в популярности

Педерсен сравнил себя с солдатом, который возвращается домой и которому сложно снова адаптироваться к жизни. А еще с победителем «Тур де Франс» Йонас Вингегором, которого встречали в Дании примерно в тот же день: «Мое возвращение на родину также будет связано с борьбой за внимание против Йонаса Вингегора. «Сага» наверняка проиграет эту битву. Йонас — национальная знаменитость, и датчане обожают «Тур де Франс». В прошлом году он выиграл «Тур де Франс», и десятки тысяч человек праздновали его победу на Ратушной площади Копенгагена. Да, тут нет настоящей конкуренции. Йонас определенно привлечет к себе все внимание. Современный викинг на двух колесах.

 
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Если он победит, то станет 102-м победителем соревнований по велоспорту и войдет в число более чем 13 000 человек, которые завершат его. Я вхожу в число 300 человек, побывавших во всех странах, и я первый в истории, кто сделал это полностью без перелета. Но можно ли сравнивать?» написал Педерсен.

Прогноз выдающегося датчанина и авантюриста оказался верным — ликующих толп и репортажей на телевидении о его возращении не было. Хотя сотня человек на встречу все же записалась.

Путешественник Турбьорн Педерсен
Фото Соцсети

Но не для этого, наверное, все затевалось. Хотя без общественного резонанса такие истории теряют масштаб и даже смысл. Недаром датчанин раздавал интервью и даже снимался в документальном фильме о саге для компании Salomon.

Теперь Туру и его девушке (если она у него еще осталась) можно подумать, куда слетать в отпуск. Чтобы отдохнуть от такого путешествия.

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