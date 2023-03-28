Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 23:00

Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы

Отдел фото «СЭ»
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Сыр всему голова.

В конце весны англичане гоняются за сыром. Необычное соревнование проходит на холме Купера близ Глостера. Головку местного сыра отпускают с вершины, вдогонку за ней бросается сотня бесстрашных любителей быстрого бега.

Фото Getty Images

Многие британцы считают, что этой традиции больше тысячи лет. Давным-давно на холме приносили жертву богам. Неожиданно головка сыра выпала из жертвенника и покатилась вниз. Ее бросились догонять богомольцы.

Фото Getty Images

Сыр в жертву богам давно не приносят, но число алчущих получить награду на этом свете с годами не уменьшается. При этом разбиться на крутом склоне проще простого.

Фото Getty Images

Травмы случаются постоянно.

Фото Global Look Press

Поэтому на холме обязательно присутствуют несколько спасательных бригад.

Фото Getty Images
Фото Global Look Press

Волонтеры на финише стараются помогать «спустившимся с небес» прийти в себя.

Фото Getty Images

Удивительно, но в этой безумной гонке со 180-метрового холма участвует много девушек.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

За всю историю гонок никому не удавалась догнать сыр. Поэтому победителем считается тот, кто первым пересек линию финиша. Ему и достается головка глостера в качестве приза.

Фото Getty Images

Было время, когда власти пытались запретить опасную Куперсхилдскую сырную гонку. Но традиция сохранилась. Тысячи туристов приезжают в Глостер в конце мая, чтобы посмотреть на это безумие.

Фото Getty Images

Право отправить головку сыра с холма считается очень почетной привилегией. Во время Второй мировой войны, например, жители Глостера доверили ее пилоту британских ВВС Роберту Перкинсу, отразившему со своей эскадрильей воздушную атаку гитлеровских самолетов на Лондон.

Фото Getty Images

Когда забег «профессионалов» с холма заканчивается, за дело берутся любители. Право сбежать с холма получает любой желающий.

Фото Getty Images
Фото Global Look Press
Фото Getty Images

Многие берут с собой копию главной награды Куперсхилдской сырной гонки, сделанную из пенопласта.

Фото Getty Images

фото
3
0
Читайте также
МОК рекомендовал не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с Вооруженными силами
Глава ОКР Поздняков назвал абсолютно неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русская танцовщица увела из семьи звезду регби. Скандальный развод после шоу