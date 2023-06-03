«Не смог выбраться из машины и задохнулся»: на гоночной трассе погиб принц

Увлечение автогонками стало фатальным для Карла Фридриха — наследного принца дома Левенштейн.

Автогонки — один из самых опасных видов спорта, здесь, увы, время от времени случаются трагические смерти пилотов. В том числе богатых и знаменитых. Среди жертв скорости в 2010 году оказался и Карл Фридрих — наследный принц дома Левенштейн-Вертгейм-Розенберг. Представитель аристократической династии попал в аварию на самой опасной трассе в мире в Нюрбургринге.

Так и не смог выбраться из машины

Карл Фридрих — наследник известного рода Левенштейн-Вертгейм-Розенберг. Семья до германской медиатизации XIX века владела графствами Лёвенштейн, Вирнебург и Вертхайм. Правда, затем земли у этих аристократов отобрали, оставив лишь титул, который во многом был формальностью. Как бы то ни было, Карл Фридрих мог кичиться своей кровью — он являлся потомком королевы Соединенного королевства Великобритании и Ирландии Виктории.

В мире автогонок Карл Фридрих известен под псевдонимом Леонард «Лео» Левенштайн. Его дебют на Нюрбургринге состоялся в 2006 году на Гран-при Нордшляйфе, где принц выступал на Porsche 911. Именно здесь спустя четыре года и произошла трагедия. В рамках третьего раунда чемпионата VLN на длинные дистанции автомобиль немецкого принца Aston Martin V8 Vantage перевернулся, ударившись об ограждение.

После удара задняя часть загорелась. 43-летний пилот задохнулся от угарного газа, так как не смог выбраться из машины. Леонард стал седьмым автогонщиком, который погиб на этой трассе, начиная с 1977 года. Обладателя аристократического титула похоронили 30 апреля 2010 года в семейном склепе, который находится в монастыре Энгельберга в Гросхойбахе. Покойный был женат на Стефани Софи Мари Колетта фон Бренкен, в семье четверо детей: две дочери и два сына.

Трасса в Нюрбургринге. Фото Global Look Press

«Зеленый ад»

Гоночная трасса в Нюрбургринге была открыта весной 1927 года. Трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Джеки Стюарт называл этот автодром зеленым адом. Трек признана самой трудной кольцевой трассой в мире. За без малого сто лет здесь погибли, по разным данным, от 68 до 73 пилотов. В среднем в каждой гонке происходило около трех аварий.

«Ф-1» отказывалась от Нюрбургринга в 1976-м, однако в 1984-м вернулась, после того как трассу переделали и она стала отвечать требованиям безопасности. Но это не помогло снизить количество аварий. «Эта трасса — кошмар, настоящий ад. Ты вроде бы контролируешь себя и свой автомобиль. Но ты не контролируешь ничего. Ты на волосок от смерти. Нюрбургринг делает из тебя практически самоубийцу. При этом пилотов гонит адреналин», — говорил гонщик королевской серии Крис Эймон в одном из интервью.

В 2013 году было принято решение вновь закрыть трассу для «Формулы-1». Не последнюю роль в этом сыграла гибель принца Левенштейна. В настоящее время здесь соревнуются любители. Автодром принимает соревнования по другим видам спорта, на нем проводится ежегодный рок-фестиваль Rock Am Ring. А у самых смелых туристов есть возможность прокатиться по жуткому треку на автомобиле.

Гонщики-аристократы

Автогонки — популярный вид спорта у представителей королевских семей. Ведь это одно из самых дорогостоящих и привилегированных хобби. В разные периоды времени наследники монарших династий принимали участие в заездах разного уровня.

Так, тайский принц Бирабонзе Банудей Банубан (1914—1985), которого в автоспорте знали под псевдонимом Бира, стал пилотом «Формулы-1». Его дед Рама IV правил страной в середине XIX века. Во время учебы в Великобритании наследника престола увлекли гонки. Его брат — принц Чула — основал команду White Mouse Racing. Машины были выкрашены в национальные цвета — синий и желтый. Представитель Таиланда даже поднимался на пьедестал в Монте-Карло. Выигрывал и в уличном заезде в Шиме (Бельгия). Наивысшим достижением в чемпионате мира стало восьмое место в общем зачете дебютного сезона 1950 года.

Представитель грузинской династии Багратионов, которая правила на Кавказе на протяжении нескольких веков, Георгий Ираклиевич Багратион-Мухранский (1944—2008) принимал участие в локальных гоночных сериях. После переключился на ралли, здесь его ждал успех — он стал чемпионом Испании в 1979 и 1981 годах.

Шейх Халид бин Файсал бин Султан Аль-Кассими (рожденный в 1974 году), наследник дома Аль-Кассими, который властвует в ОАЭ, брал титулы в ближневосточном раллийном первенстве в группе N. В WRC на Ралли Австралии в 2011-м Халид смог прийти пятым.

Принц Карл Филипп (1979 года рождения) — сын действующего короля Швеции Карла XVI Густафа. Он получил лицензию шведской федерации автомобильного спорта в 2003 году и сразу же начал выступать в автогонках. Он принимал участие в скандинавском кубке Porsche Carrera и национальном первенстве GT.

Принц Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль-Файсал Аль-Сауд (1983) стал единственным ближневосточным автогонщиком, которого приняли в программу поддержки компании Red Bull. Он является внуком короля страны. Он стал первым в Кубке Porsche GT3 Challenge, а спустя пару лет повторил свое достижение. Правда, на этом его достижения закончились.