Мария Шарапова: как сейчас выглядит и чем занимается самая богатая спортсменка России

Теннисистка впервые стала мамой в 35 лет .

Мария Шарапова ушла из большого спорта зимой 2020 года. Несмотря на то что у звезды тенниса освободилось немало времени, к привычным делам добавились материнские заботы — Шарапова воспитывает первенца. При этом спортсменка находит время на путешествия, в которые отправляется вместе с мужем-миллионером и маленьким ребенком.

Спортивная карьера

Звезда мирового тенниса родилась в апреле 1987 года в Нягани (Сибирь). Туда семья Шараповой переехала после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986-го из белорусского Гомеля (их город был в трех часах езды от станции). В 90-х семья перебралась в Сочи. Именно здесь Шарапова начала делать первые шаги в спорте. В теннис девочка попала случайно, когда ее отцу подарили ракетку. Юрий Викторович начал тренироваться и брал с собой дочь.

Фото Соцсети

Тренер по теннису Юрий Юдкин заметил потенциал Марии и предложил ей тренироваться под его руководством. В 1993 году на мастер-классе в Москве бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высоко оценила игру юной теннисистки и посоветовала ее родителям показать Шарапову американским специалистам.

В 1995-м без знания языка Юрий Викторович с Марией переехал во Флориду (США). Спустя два года девочку взяли в известную теннисную академию Ника Боллетьери.

Дебют Шараповой на взрослом уровне состоялся в марте 2002 года на турнире в Индиан-Уэллсе. В начале 2003-го 15-летняя россиянка уверенно прошла квалификацию Australian Open, но вылетела уже в первом круге основного розыгрыша. Осенью того года девушка взяла первый титул WTA, обыграв в финале Открытого чемпионата Японии представительницу Венгрии Анико Капрош.

Шарапова громко заявила о себе в 2004 году. В финале Уимблдона юная россиянка взяла верх над Сереной Уильямс. Это позволило Марии стать первой и единственной российской теннисисткой, кто смог выиграть лондонский турнир «Большого шлема». Причем в решающем матче она обыграла свою самую главную соперницу в карьере. Позже россиянка собрала грустную серию поражений от американки. Именно Серене она проиграла в том числе в финале Олимпиады 2012 в Лондоне.

Шарапова собрала карьерный «Большой шлем», на ее счету пять побед на «мейджорах»: Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008), Ролан Гаррос (2012, 2014). Мария — победительница 39 (36 в одиночном разряде) турниров WTA, в 2005 году впервые возглавила рейтинг ассоциации. Всего за карьеру Шарапова была была первой ракеткой мира на протяжении 21 недели.

В марте 2016-го Шарапова сообщила о том, что в ее допинг-пробе на январском Australian Open обнаружен запрещенный с начала того года мельдоний. Теннисистка около десяти лет принимала содержащий это вещество милдронат и не знала о его внесении в запрещенный список ВАДА. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но после апелляции срок отстранения был сокращен до 15 месяца ввиду терапевтического применения препарата — и в апреле 2017-го звезда вернулась на корт.

Шарапова была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр-2012 в Лондоне и принимала участие в эстафете олимпийского огня во время церемонии открытия зимних Игр-2014 на стадионе «Фишт» в Сочи. Мария на фоне хронической травмы плеча и других причин объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года в колонке для двух изданий — Vogue и Vanity Fair.

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Как сейчас зарабатывает Шарапова

По данным Forbes, Шарапова за свою карьеру заработала порядка 325 миллионов долларов, из которых призовые составили лишь 38 миллионов долларов. Большую сумму дохода составляют рекламные контракты. Победительница пяти турниров «Большого шлема» в разное время была лицом таких брендов, как Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, Colgate и Palmolive. Сейчас россиянка рекламирует товары в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Часть заработанных денег самая богатая спортсменка России инвестировала в стартапы. Например, она вложилась в компанию по производству экипировки для домашних тренировок Bala, солнцезащитного крема Supergoop, мобильного приложения Charly, приобрела долю в UFC. Сейчас Мария получает доход от своего бизнеса.

Шарапова учредила собственную компанию по производству сладостей Sugarpova. Премиум-конфеты от бывшей первой ракетки мира можно было купить в 32 странах мира, а годовой оборот до пандемии оценивался более чем в десять миллионов долларов. Сейчас бизнес переживает кризис. Приобрести продукцию нельзя, при этом производство числится зарегистрированным и регулярно проходит ежегодную перерегистрацию.

Где сейчас живет Шарапова

В 2020 году самая богатая спортсменка России приобрела трехэтажных особняк в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. Шарапова сама занималась оформлением своего жилища. «Я была поглощена процессом создания этого дома. Садилась в самолет сразу после соревнований и летела прямиком в особняк. Это был мой проект, и перепоручать кому-то часть работ я была не намерена», — рассказывала экс первая ракетка мира.

За дом мечты Мария выложила несколько миллионов долларов. Особняк разделен на две зоны: первая — для ее семьи, вторая — для гостей. Внутри здания присутствуют элементы двух стилей — лофт и хай-тек. Они отлично сочетаются с винтажной мебелью европейских дизайнеров, инновационными деталями и картинами, привезенными из разных уголков мира. Свою спальню девушка оформила в древесных тонах. «У меня есть вещи из Азии, Африки и многих стран Европы. Они напоминают мне о моих путешествиях», — поделилась Мария.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

Также при оформлении дома девушка руководствовалась принципами минимализма. «Я была вдохновлена японской культурой и минималистичным дизайном. Я с детства не была окружена большим количеством вещей. Для меня «незамусоренный» значит «здоровый». Если ты чем-то не пользуешься, значит, это тебе не нужно», — отметила теннисистка.

В роскошном особняке помимо многочисленных спален есть бассейн, сад и даже игровая зона с боулингом.

Когда Шараповой и ее семье хочется отдохнуть, они перебираются на свое ранчо недалеко от долины Санта-Инес близ города Саммерленд. Место славится виноградниками. По соседству с ними проживает американский миллиардер Райли Бектел (входит в список 500 самых богатых людей мира). Уютное место Мария купила за 8,6 миллиона долларов.

Жилой комплекс состоит из трех зданий: основной особняк в балийском стиле, дом для гостей со старинным французским оформлением и строение для охраны совмещенное с конюшней. На территории также есть бамбуковый лес, растут лаванда, розы, жасмин и ели.

Личная жизнь

Личная жизнь звезды мирового тенниса всегда приковывала внимание общественности. Мария крутила романы с самыми завидными женихами мира: теннисистами Энди Роддиком и Григором Димитровым, солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, продюсером телеканала NBC Чарли Эберсолом, баскетболистом Сашей Вуячичем.

В 2017 году успешная российская спортсменка познакомилась с британским бизнесменом Александром Гилксом. Молодой человек был главным аукционистом в Louis Vuitton и дома Phillips. После открыл собственный онлайн-аукцион произведений искусства. Здесь он смог выручить 112,8 миллиона долларов. Сегодня состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов. Молодой человек свободно говорит на русском, французском и испанском языке. Алекс — друг принца Уильяма (первый в очереди на британский престол) и принца Гарри. В 2011 году был гостем на свадьбе принца и принцессы Уэльских.

В 2020-м возлюбленные сделали заявление о помолвке. До сих пор пара так и не сыграла свадьбу. Однако это не мешает им воспитывать совместного ребенка.

Материнство

Весной 2022 года 35-летняя спортсменка обрадовала своих подписчиков счастливой новостью. Теннисистка опубликовала в своих соцсетях фото с округлившимся животиком. «Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — подписала снимок Шарапова.

1 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Имя для сына теннисистка выбрала древнегреческое — Теодор. «Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала Шарапова в своих соцсетях.

Мария Шарапова и Александр Гилкс с новорожденным сыном. Фото Соцсети

Восстановление после родов у Марии шло непросто. «Сегодня четыре недели со дня родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом. Стараюсь не давить на себя, но я вам сообщу, как идут дела», — рассказала Шарапова в социальных сетях.

Победительница пяти турниров «Большого шлема» привыкает к новой для себя роли мамы. «Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и о ребенке, и о себе. Это прекрасно, но в то же время сложно», — поделилась Шарапова для издания New beauty.

Спортсменка часто делится с подписчиками снимками и видео с первенцем. С раннего возраста Шарапова прививает ему любовь к русской культуре. Молодая мама читает ему книжки на родном языке. Например, стихи Владимира Маяковского. Также он путешествует с ней по всему миру.

Как сейчас выглядит Шарапова

Фото Getty Images

Макс Ферстаппен и Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Фото Global Look Press